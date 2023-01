Raserdelikt: Mutter entlastet Sohn

STRAFVERFAHREN 33-jähriger Raser mit 128 km/h geblitzt: Mutter nimmt die Schuld auf sich Eine Mutter wollte am Kantonsgericht St.Gallen die Verantwortung für das Raserdelikt ihres Sohnes übernehmen. Die Berufung wurde jedoch abgewiesen. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.04 Uhr

Er habe an starken Durchfallbeschwerden gelitten – deshalb habe er das Lenkrad an seine Mutter abgegeben, gab der Beschuldigte an. Bild: Getty

Ein 33-jähriger Deutscher sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, er sei zwischen Herisau und Appenzell mit 128 km/h geblitzt worden. Damit habe er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 48 km/h überschritten. Am Kantonsgericht machte er geltend, nicht er, sondern seine Mutter sei den Wagen gefahren.

Berufung in einzelnen Anklagepunkten

Der Straffall gegen den in der Schweiz lebenden deutschen Staatsangehörigen wurde in erster Instanz am Kreisgericht Wil verhandelt. Neben dem Raserdelikt wurde ihm vorgeworfen, er habe eine junge Frau trotz manifestierten Widerwillens zum Beischlaf genötigt. Auch habe er sie gewaltsam aus dem Auto gezerrt, um sexuelle Handlungen zu vollziehen, was ihm jedoch aufgrund des Widerstandes der Privatklägerin nicht gelungen sei. Im Zusammenhang mit dem Raserdelikt legte man dem Beschuldigten zur Last, dass er während des Strafverfahrens wider besseres Wissen aussagte, dass nicht er, sondern seine Mutter das Fahrzeug mit übersetzter Geschwindigkeit fuhr. Und schliesslich wurde dem Beschuldigten angelastet, er habe mehrmals Marihuana konsumiert und für den Eigenkonsum besessen.

Das Kreisgericht Wil sprach den Beschuldigten im August 2021 von den Vorwürfen der Vergewaltigung sowie der versuchten sexuellen Nötigung frei und es wurde von einer Landesverweisung abgesehen. Hingegen erhielt er Schuldsprüche wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln, falscher Anschuldigung und mehrfacher Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dafür wurde er zu einer bedingten Geldstrafe und zu einer Busse verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er über seinen Verteidiger Berufung ein.

Mutter weilte auf Besuch

Der Beschuldigte erschien ohne seinen Verteidiger an die Berufungsverhandlung. Dieser habe nicht auf seine Wünsche gehört, sondern nur gemacht, was er selber für richtig befunden habe, begründetet er den Bruch mit seinem Rechtsvertreter. Er verlangte, er sei von sämtlichen noch bestehenden Vorwürfen freizusprechen. Unwillig nahm er zur Kenntnis, dass sein ehemaliger Verteidiger nur gegen die beiden Anschuldigungen wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln und falscher Anschuldigung Berufung eingelegt hatte. Wegen der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz bleibe er rechtskräftig verurteilt, beschied ihm der vorsitzende Richter am Kantonsgericht St.Gallen.

Zum Raserdelikt erzählte der 33-Jährige, an jenem Tag im Sommer 2019 sei seine Mutter aus Deutschland bei ihm auf Besuch gewesen und sie sei mitgekommen, als er seine Schwiegermutter in spe haben besuchen wollen. Er habe an starken Durchfallbeschwerden gelitten, weshalb die Mutter nach einiger Zeit das Steuer übernommen habe. Kurz vor dem Wohnort der Schwiegermutter habe er sich dann wieder selber ans Steuer gesetzt. Just dort, wo der Wagen in die Radarfalle geraten sei, habe die Mutter sein Auto gelenkt. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, weshalb er denn diese Geschichte nicht von Anfang an erzählt habe, gab der Beschuldigte mehrere Gründe an.

Er sei von der Polizei regelrecht dazu gedrängt worden, die Geschwindigkeitsüberschreitung zuzugeben, betonte er. Sie hätten ihm mit einer Hausdurchsuchung gedroht, was er wegen schlechter Erfahrungen unbedingt habe vermeiden wollen. Bei der letzten habe man ihm angelastet, dass bei ihm Marihuana gefunden worden sei. Dabei habe nur ein kleiner Teil der Menge ihm gehört. Zudem hätten er und seine Mutter erst später mit einer Strassenkarte herausgefunden, wer bei der Radarfalle gefahren sei. Auch habe er mit der Wahrheit gezögert, weil die Mutter ganz dringend auf ihren Führerausweis angewiesen sei.

Aussagen des Sohnes bestätigt

Die Mutter, die als Zeugin befragt wurde, pflichtete den Aussagen ihres Sohnes bei. Er habe sie zunächst nicht ans Steuer seines Wagens lassen wollen. Auf Detailfragen gab sie ausweichende Antworten oder erklärte, sie erinnere sich nicht mehr daran. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie viel zu schnell fahre. Sie müsse wohl wegen der Beschwerden ihres Sohnes etwas unkonzentriert gewesen sein.

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es glaubte den Aussagen von Mutter und Sohn offensichtlich nicht, wies die Berufung ab und schützte damit den Entscheid der Vorinstanz. Der Beschuldigte hat die Kosten des Berufungsverfahrens in der Höhe von rund 7700 Franken zu bezahlen.

