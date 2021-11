Töffraser: In kurzen Hosen und mit dem Bruder auf dem Rücksitz

Raser Mit 157 km/h Richtung Steckborn: In kurzen Hosen und mit dem Bruder auf dem Töff Seine Leidenschaft – schnelle Motorräder – kommt einen 26-Jährigen teuer zu stehen. Er gab zwar nur kurz, dafür aber ordentlich Gas. Jetzt darf er sich vier Jahre nichts zu Schulden kommen lassen und muss noch dazu tief in die Tasche greifen. Ida Sandl 19.11.2021, 05.15 Uhr

Der Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld, hier fand die Verhandlung über den Raserfall statt.

Die Gopro-Kamera wurde ihm zum Verhängnis: Überführt haben den 26-jährigen Thurgauer jedoch keine Angeber-Videos auf Youtube. So weit kam es gar nicht, denn die Polizei wertete den Chip der Helmkamera gleich selber aus. Der Vorfall liegt mehr als ein Jahr zurück. Am Abend des 17. August fiel einer Patrouille ein Töff auf, das zwischen Steckborn und Hörhausen in einer unübersichtlichen Kurve auffallend langsam auf der linken Fahrspur unterwegs war. Als die Polizisten sich näherten, gab der Fahrer allerdings ordentlich Gas.