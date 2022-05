Rapperswil-Jona Zettel mit Amokdrohung: Nach wenigen Minuten war der Schüler bekannt – Experte ordnet den Vorfall ein Vergangene Woche gab es an der Primarschule Herrenberg in Rapperswil-Jona einen Polizeieinsatz. Der Grund dafür war ein Zettel mit einer Amokdrohung, den ein Schüler im WC aufgehängt hatte – zum Spass, wie er im Nachhinein sagte. Laut dem Rapperswiler Schulpräsidenten war der Einsatz nach wenigen Minuten wieder zu Ende. Ein Pädagoge nimmt Stellung. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 31.05.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An einer Schule in den USA starben bei einem Amoklauf 21 Menschen. In Rapperswil blieb es glücklicherweise bei einem Alarm wegen eines Streichs. Symbolbild:

Getty Images

Nachdem ein 18-Jähriger letzten Dienstag in einer US-Schule 19 Kinder und 2 Erwachsene erschoss, liess diese Meldung umso mehr aufhorchen: In der Primarschule Herrenberg in Rapperswil-Jona war auf einer Toilette eine Amokdrohung gefunden worden. Einen Tag vor der Bluttat in Texas. Prompt bekam die Schule Besuch von der Polizei.

Doch schnell wurde klar; bei der Drohung handelte es sich um einen Scherz, wie der Schüler im Nachhinein zu Protokoll gab. Ein Schüler liess sich gemäss eigenen Aussagen durch einen Tiktok-Trend dazu hinreissen, einen geschmacklosen Streich zu spielen. Wie geht man im Nachhinein damit um?

Luca Eberle, Schulpräsident Rapperswil-Jona. Bild: Katharina Wernli

Luca Eberle, der Schulpräsidenten von Rapperswil-Jona, nimmt zu der Amokdrohung Stellung. Eine grosse Aufregung habe es im Schulhaus aufgrund der Drohung nicht gegeben, sagt er.

«Schon wenige Minuten nach Unterrichtsbeginn war der Urheber der Drohung bekannt. In der Schule Rapperswil-Jona insgesamt ist das überhaupt kein Thema mehr.»

Die Schulleitung sei von Anfang an von einem Scherz ausgegangen. «Ich habe den Zettel nicht gesehen, doch er sah angeblich nicht nach einer ernstzunehmenden Drohung aus», sagt er. «Auch gab es keinen Schüler, der solche Anzeichen aufwies.» Nach Rückfrage beim Jugenddienst der Kantonspolizei wurde klar, dass es sinnvoll ist, dass die Polizei am Folgetag zu Unterrichtsbeginn vor Ort präsent sei. «Es hätte ja doch etwas passieren können», sagt Eberle.

An der Schule Herrenberg Rapperswil blickt man gelassen auf den Vorfall zurück. Bild: Roland Fischer

Die Polizei habe mit dem Jungen ein Gespräch geführt. Weitere Konsequenzen werde es, zumindest von Seiten der Schule, nicht geben. «Es war nur ein unüberlegter, sehr blöder Streich. Im Wiederholungsfall müsste man sich weitere Schritte überlegen», sagt Eberle.

Was sagt der Experte?

Johannes Kunz ist Fachmann für schulische Prävention und Gesundheitsförderung beim Amt für Gesundheitsvorsorge. Als Pädagoge ordnet er die Tat des jungen Schülers ein. Laut seiner Einschätzung handelt es sich dabei um eine äusserst unbedachte Handlung des Jungen.

Johannes Kunz, Fachmann für Prävention und Gesundheitsförderung. Bild: Urs Anderegg

«Es ist typisch für Jugendliche und junge Erwachsene, dass sie die Konsequenzen ihrer Handlungen nur schwer einschätzen können.»

Der Schüler habe mit dieser Idee wohl kaum einen Polizeieinsatz auslösen wollen, meint Kunz. Die Schule hat seiner Meinung nach gut reagiert: «Es gibt in dieser Situation gar keine andere Möglichkeit, als die Polizei zu rufen», sagt er. «Ein einziges Mal nicht anzurufen, kann massive Folgen haben. Man weiss nie, was passiert.»

Auf die Frage, ob es richtig sei, dass der Junge ohne Strafe davonkomme, sagt Kunz:

«Ja. Ich finde es wichtig, dass man diese Tat nicht überdramatisiert.»

Zwar sei es wichtig, dass man solche Drohungen immer ernst nehme. Ihm jedoch gehe es um die Verhältnismässigkeit. «Es ist ein Primarschüler. Wenn er sich sonst unauffällig verhält, wäre eine strafrechtliche Verfolgung übertrieben.» Wichtig sei jedoch, dass man mit dem Schüler redet:

«Dieser Streich ist ein No-Go. Die Schule muss das ernst nehmen und ein Signal an alle Kolleginnen und Kollegen des Schülers aussenden.»

Wäre so ein Amoklauf bei uns überhaupt möglich?

Angesichts des blutigen Amoklaufs an der Robb Elementary School in Uvalde, Texas, stellt sich die Frage, ob so etwas auch bei uns in der Schweiz passieren könnte. Dazu hat Kunz eine klare Einschätzung:

«Ich glaube, dass unsere Strukturen so etwas gar nicht zuliessen.»

Demnach sei die Anzahl an Schülerinnen und Schülern in der Schweiz jeweils überschaubar. «Es gibt bei uns fast keine Schulen mit 500 bis 600 Kindern», sagt er. «Die Lehrpersonen hierzulande kennen ihre Schülerinnen und Schüler. Wenn etwas nicht stimmt, würde man es schnell merken.» Zudem hätten Kinder bei uns keinen so leichten Zugang zu Waffen wie in den USA. «Dort ist es ja teilweise normal, dass man offen mit Waffen herumläuft», sagt Kunz.

«Das hat eine klare Wirkung auf Kinder und Jugendliche.»

Doch was wären denn die ersten Anzeichen für eine solche gewalttätige Entwicklung? Kunz sagt: «Es kommt darauf an, wie sich der Jugendliche gegenüber Gleichaltrigen aufführt.» Meistens beginne es mit verbalen Attacken und wüsten Ausdrücken. «Irgendwann kann es dann auch zu Tätlichkeiten kommen», sagt Kunz. Eine Faszination für Gewalt und übermässiger Medienkonsum seien weitere Warnsignale.

Bei gewalttätigem Verhalten müssten Lehrpersonen dringend das Gespräch suchen und die Eltern zur Verantwortung gezogen werden. «Die Kinder müssen lernen, dass bestimmte Verhaltensweisen in Ordnung sind und andere nicht», so Kunz. Im Fall von Rapperswil-Jona wurde dies auch getan. Laut Schulpräsident Eberle sind die Eltern des Jungen nach dem Polizeibesuch unverzüglich informiert worden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen