43-Jähriger stürzt nach Eishockey-Spiel drei Meter in die Tiefe

Rapperswil-Jona «Im Trubel nach dem Spiel» – 43-Jähriger stürzt nach Eishockey-Match drei Meter in die Tiefe Kurz nach dem Eishockey-Spiel Rappi gegen Davos, wurde ein 43-jähriger Zuschauer verletzt. Er stürzte in der SGKB-Arena von einer Brüstung drei Meter in die Tiefe. 03.04.2022, 11.03 Uhr

Der Unfall ereignet sich nach dem Spiel Lakers gegen Davos in der SGKB-Arena. Bild: Keystone

Das National League-Spiel am Samstagabend, bei dem die Davoser mit 3:2 gegen die Lakers gewonnen haben, war gerade vorbei, als sich das Unglück ereignete. Ein 43-jähriger Zuschauer war in der SGKB-Arena auf eine Brüstung geklettert, hatte das Gleichgewicht verloren und stürzte etwa drei Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. «Es ist im Trubel gleich nach dem Spiel geschehen», sagt Polizeisprecherin Natascha Scherrer auf Anfrage von FM1Today.