Ranking Familie Bühler gehört zu den grössten Aufsteigern: Das sind die sechs reichsten Ostschweizerinnen und Ostschweizer Die Namen der reichsten Köpfe der Schweiz sind wieder bekannt: Das Magazin «Bilanz» hat sein jährliches Ranking veröffentlicht. Unter den 300 vermögendsten Schweizerinnen und Schweizern finden sich auch dieses Jahr 23 Personen aus der Ostschweiz. Davon konnte allerdings nur jemand seinen Reichtum deutlich ausbauen. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 24.11.2022, 22.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie steht es eigentlich um die Schweizer Superreichen? Diese Frage beantwortet jedes Jahr das Wirtschaftsmagazin «Bilanz». In seiner neuesten Ausgabe, der «Gold-Bilanz», listet das Magazin die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer auf.

Deren Gesamtvermögen sei dieses Jahr leicht gesunken, schreibt das Magazin. Es liege bei 820'975'000'000 Franken. Dies entspreche einer Senkung von nur 0,1 Prozent gegenüber 2021, welches ein Rekordjahr war. Allerdings gibt es grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren. Während börsennotierte Unternehmen wegen schwankender Börsenkurse «Federn lassen mussten», hat die Energiekrise infolge Ukraine-Krieg den Rohstoffhändlern Milliarden beschert.

Das Durchschnittsvermögen der 300 reichsten Personen der Schweiz betrage mit 2737 Millionen Franken rund vier Mal so viel wie bei der ersten Erhebung im Jahr 1989. So bleibe die Schweiz ein «Land der Superreichen», schreibt «Bilanz».

Die Reichsten der Ostschweiz

23 der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer kommen aus der Ostschweiz. Genau so viele wie letztes und vorletztes Jahr. Blättert man zu den jeweiligen Porträts, merkt man allerdings, dass ihr Vermögen nicht grossartig gewachsen ist. Im Gegenteil: Vor allem diejenigen, die das Ostschweizer Ranking anführen, haben in diesem Jahr an Reichtum verloren. Im Vergleich zur Liste vom letzten Jahr hat sich einiges getan.

Jorge Lemann. Bild: Andrew Gombert/EPA FILE

Der Bier- und Fast-Food-Mogul Jorge Lemann steht mit seinem Vermögen von 16,5 Milliarden Franken noch immer an der Spitze der reichsten Ostschweizerinnen und Ostschweizer. Inzwischen trete der mittlerweile 83-Jährige aber zunehmend kürzer, schreibt «Bilanz». Nach einem krassen Aktienkurssturz seines Bierkonzerns AB InBev stieg sein Vermögen im letzten Jahr erneut auf 17,5 Milliarden. Im Laufe dieses Jahres hat der Brasilien-Schweizer allerdings wieder rund eine Milliarde verloren. Trotzdem hält er sich weiter an der Spitze.

Françine von Finck neben ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann August von Finck. Bild: Imago

Seit Baron August von Fincks Tod Ende letzten Jahres verwalten seine Frau Françine und die vier Kinder August François, Maximilian, Luitpold und Maria Theresia von Finck sein Vermögen. Wie die 7–8 Milliarden Franken genau aufgeteilt werden, ist laut «Bilanz» allerdings noch nicht klar. Angeblich soll der älteste seiner vier Kinder, August François, die Leaderrolle übernehmen. Das Vermögen setzt sich vor allem aus Immobilien und diversen Firmenbeteiligungen zusammen. Es soll gegenüber Vorjahr leicht gesunken sein. August von Finck wohnte bis zu seinem Tod im Schloss Weinfelden.

Urs Bühler mit Enkelin und Töchtern Jeannine, Maya und Karin Bühler (von links nach rechts). Bild: Urs Bucher

Den drei Schwestern Jeannine, Maya und Karin Bühler gehört zu gleichen Teilen der Uzwiler Technologiekonzern Bühler. Sie sind die einzigen auf der Liste, die ihr Vermögen im Vergleich zum letzten Jahr vergrössern konnten, wenngleich Bühler noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht hat. Angesichts Energiekrise, Inflation und Ukraine-Krieg blickt man bei Bühler angeblich nicht ganz heiter in die Zukunft. Nichtsdestotrotz gehört die Familie Bühler mit einer Vermögenszunahme von zwei Milliarden Franken zu den grössten Aufsteigern 2022.

Peter Spuhler. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der CEO von Stadler Rail, Peter Spuhler, hat mit seinem Vermögen von rund 3,5 Milliarden Franken einen Stammplatz auf diesem Ranking inne. Die Auftragsbücher der Stadler Rail AG sind voll. Nur würden sowohl der starke Franken als auch der tiefe Börsenkurs das Unternehmen ein wenig bremsen. Im Januar wird sich der 63-jährige Spuhler als Chef zurückziehen. Neuer CEO wird dann Markus Bernsteiner.

Thomas Schmidheiny. Bild: Emanuel Freudiger

Zurück auf der Liste ist Thomas Schmidheiny, der einen Anteil von 8,4 Prozent am weltgrössten Zementhersteller Holcim hält. Weiter gehören dem 76-Jährigen neben vier Weingütern und einer grossen Kunstsammlung das Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz und das Hotel Walserhof in Klosters.

Bettina Würth. Bild: Benjamin Manser

Die Beiratsvorsitzende der Würth-Gruppe, Bettina Würth, kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das Geschäft mit den Schrauben boomt. 2021 erzielte die Würth-Gruppe einen Rekordumsatz von rund 16,5 Milliarden Franken. Mit «Das Unternehmen ist bockgesund», lässt sich Bettina Würths Vater und Konzernchef Reinhold Würth im «Bilanz»-Magazin zitieren. Mittlerweile ist angeblich auch die Nachfolge von Bettina Würth geregelt: Diese soll ihr Neffe Benjamin Würth übernehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen