Ramadan und Corona Auf die Teigtaschen der Mutter freut sie sich besonders: Wie eine St.Galler Studentin Ramadan feiert Die 20-jährige St.Galler Psychologiestudentin Zamzam Gemal fastet während des Ramadans von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Doch etwas vermisst Gemal mehr als Essen und Trinken am Tag – insbesondere während der Pandemie. Rossella Blattmann 07.05.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit sie 15 Jahre alt ist, fastet die St.Galler Psychologiestudentin Zamzam Gemal während des Ramadans. Bild: Ralph Ribi

Es ist bereits später Vormittag, doch Zamzam Gemal ist gerade erst aufgestanden. Die 20-jährige St.Gallerin mit eritreischen Wurzeln geht in die kleine Küche, kommt mit einer Bialetti-Kanne voll dampfend heissem Kaffee zurück, und setzt sich auf das hellbraune Ledersofa in der kleinen Wohnung im Westen St.Gallens, wo sie mit ihren Eltern und dem zwei Jahre älteren Bruder zusammenlebt.

Ein Räucherstäbchen verströmt den Duft von Sandelholz. Ramadan Kareem – einen grosszügigen Ramadan – steht in goldenen Lettern über den Fernseher. Ramadan, der jährliche Fastenmonat der Muslime, ist der Grund für Gemals verspätetes Aufstehen.

Was ist Ramadan? Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondkalenders. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang fasten Muslime, auch Wasser trinken ist nicht erlaubt. Fasten gehört neben Beten, dem Bekenntnis zu einem Gott und dem Propheten Mohammed, den Almosen und der Pilgerfahrt nach Mekka zu den fünf Säulen des Islams. Schwangere und Kranke müssen nicht fasten. 2021 findet der Ramadan vom 13. April bis 12. Mai statt. Der Eid, auch als Bairam bekannt, ist das dreitägige Abschlussfest des Ramadans. (bro)

Die Nacht wird zum Tag

Während des Fastenmonats ist essen und trinken für Muslime wie Zamzam Gemal nur von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gestattet – dieses Jahr von circa 20.40 Uhr bis vier Uhr morgens. Vor Sonnenaufgang aufstehen, beten, essen. Nochmals kurz die Augen zu machen, bevor der Tag beginnt. Das bringe den Schlafrhythmus ziemlich durcheinander. Gemal sagt:

«Ans Fasten habe ich mich gewöhnt. Mit dem unterbrochenen Schlafrhythmus habe ich viel mehr zu kämpfen.»

Wegen des pandemiebedingten Fernunterrichts könne sie während des Ramadans länger ausschlafen, und müsse nicht um sechs Uhr auf den Bus rennen, um den Zug nach Zürich rechtzeitig zu erwischen, sagt Gemal, die im vergangenen Sommer die Matura an der Kantonsschule am Burggraben erfolgreich bestanden hat und nun im zweiten Semester an der Universität Zürich Psychologie und Recht studiert. Momentan finde kein Präsenzunterricht statt und die Dozierenden würden sämtliche Vorlesungen als Podcast online hochladen. So könne sie sich das Studium selber einteilen, sagt Gemal, und zupft sich das beige Kopftuch zurecht.

Die Gemeinschaft fehlt



20.30 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang. Während der Wind die Fenster zuschlägt, schauen Zamzam Gemal und ihre Familie hungrig und gebannt auf die Zeitanzeige ihrer Handys. Wenige Minuten fehlen noch bis zum Iftar, dem abendlichen Festessen zum Abschluss eines Fastentages. Auf dem Esstisch stehen Krüge mit Wasser und Limonade, und zahlreiche Schüsseln und Schälchen mit stärkender Gemüsesuppe, klebrig-süssen Datteln und frittierten Spezialitäten aus der alten Heimat Eritrea: Legemat, in Zuckersirup getränkte und mit geriebenem Kokos bestreute Bällchen, und Sambusa, mit Frühlingszwiebeln, Schaffleisch und mit einer (geheimen) Gewürzmischung gefüllte, dreieckige Teigtaschen. Auf die Sambusa ihrer Mutter freue sie sich jeweils besonders, verrät Zamzam Gemal.

Normalerweise würde die 20-jährige Muslima ihr Lieblingsessen gemeinsam mit zahlreichen Freunden und Verwandten zusammen verspeisen. Doch das Coronavirus hat nicht nur Weihnachten und Ostern, sondern den Ramadan verändert. Immerhin seien aktuell in den Innenräumen Treffen mit bis zu zehn Personen erlaubt, sagt Gemal. Im Gegensatz zum vergangenen Frühling, als der Ramadan mitten im ersten Lockdown stattfand:

«Kein Besuch, kein gemeinsames Feiern in grosser Gesellschaft ‒ das war schlimm.»

Sie sei froh, könne sie immerhin mit Mutter, Vater und Bruder zusammen sein.

Während des Ramadans treffen sich Muslime traditionellerweise zum gemeinsamen Abendgebet Tarawih. Doch in den Moscheen sind aufgrund der Coronaschutzmassnahmen des Bundesrates nicht mehr als 50 Personen zugelassen. Bei manchen Moscheen sei eine Onlineanmeldung Pflicht, sagt Gemal. «Bei anderen hingegen gilt: First come, first serve, und sobald 50 Personen drin sind, wird die Türe geschlossen.» Einmal in der Moschee drin, ist das Maskentragen laut Gemal Pflicht. Das sei nicht die einzige Covid-19-Schutzmassnahme: «Jeder muss seinen eigenen Gebetsteppich mitnehmen, und beim Beten eineinhalb Meter Abstand zum Nächsten halten.»

Lernen, zu verzichten

Zamzam Gemal bedeutet der Ramadan viel. Seit fünf Jahren faste sie und setze sich so bewusst mit ihrem Glauben auseinander. «Auch dieses Jahr ist es eines meiner Ziele, den Koran von hinten bis vorne durchzulesen.» Wenn man 20 bis 25 Seiten pro Tag lese, sei dies möglich. Gemal ergänzt:

«Der Ramadan ist eine Zeit des Verzichts, aber auch eine Zeit des Lernens.»

Indem sie während eines Monats während des Tages nichts esse und nichts trinke, falle es ihr während des restlichen Jahres leichter, anderen im Islam verbotenen Dingen zu entsagen: «zum Beispiel Clubben, Alkohol trinken, oder Sex vor der Ehe». Es sei eine reine Disziplinsache, und es sei auch schön zu sehen, wie leicht es sein könne, sich selbst zu kontrollieren, so Gemal.

Bräteln am Bodensee

Draussen ist es dunkel, Regentropfen fallen auf den Asphalt. Zamzam Gemal und ihre Familie bereiten sich auf das Abendgebet zu Hause vor. Der Eid, der feierliche, dreitägige Abschluss des Ramadans steht vor der Tür. «Letztes Jahr waren wir in Goldach am Bodensee bräteln», sagt die junge Gemal. «Diese Jahr werden wir unsere Verwandten in Bern besuchen, oder sie kommen zu uns nach St.Gallen.» Wo genau gefeiert werde, sei noch unklar. «Ob Bern oder St.Gallen – darüber diskutieren wir noch», sagt sie lachend.