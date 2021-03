Rüegg-stürm-Reaktionen «Schöne Geste»: Bildungschef Kölliker und HSG-Rektor Ehrenzeller erleichtert über den freiwilligen Rückzug von Professor Rüegg-Stürm Die heikle Professur des im Raiffeisen-Strafverfahren zwar nicht angeklagten, aber heftig kritisierten Managementlehrers Johannes Rüegg-Stürm an der HSG ist diesen Sommer zu Ende. Jedenfalls zieht er sich aus eigenem Willen von der Lehre zurück, bleibt aber in der Forschung tätig. Universitätsratspräsident Stefan Kölliker und HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller begrüssen den Entscheid, obwohl sich der Professor an der Uni «nichts habe zuschulden kommen lassen». Marcel Elsener 23.03.2021, 18.11 Uhr

Infolge der Corona-Einschränkungen ist der HSG-Betrieb eingeschränkt: Auch Rüegg-Stürms aktueller Kurs fand bisher nur virtuell statt. Bild: Michel Canonica

Der im März angelaufene Kurs zum «Healthcare Management in einer komplexen Welt» noch, dann ist mit der letzten Veranstaltung am 18. Mai Schluss: Der viel kritisierte ehemalige Raiffeisen-Präsident und HSG-Professor Johannes Rüegg-Stürm wird künftig nicht mehr an der Universität St.Gallen unterrichten. Per 31. Juli 2021 beendet Rüegg-Stürm seine 2002 begonnene Tätigkeit als Ordinarius für Organisationsstudien auf Bachelor-, Master- und Doktoratstufe und reduziert seine Anstellung von 75 Prozent auf noch 40 Prozent in der Forschung.

Bildungsdirektor und Universitätsratspräsident Stefan Kölliker (SVP) an der Einweihung der School of Computer Science der HSG. Bild: Michel Canonica

Rüegg-Stürm habe in den Gesprächen mit der Universitätsleitung die Beendigung seiner Lehrtätigkeit von sich aus angeboten, sagt der St.Galler Bildungsdirektor und Universitätsratspräsident Stefan Kölliker. Der freiwillige Rückzug und Verzicht auf Einkommen sei «ein gutes Zeichen» und eine «schöne Geste», sagt Kölliker. «Johannes Rüegg-Stürm gewichtet die Reputation der Uni höher als seine eigenen Interessen.» Da gebe es in der Privatwirtschaft oder etwa unter Fussballtrainern andere Beispiele mit langwierigen Lohnstreitigkeiten. Mit dieser Lösung erwachse der HSG keinerlei finanzieller Schaden, der bei einer personalrechtlichen Auseinandersetzung gedroht hätte.

Keine Verschuldungen an der Universität

Die möglichen Fehler Rüegg-Stürms in der Raiffeisen-Präsidiumsrolle betreffen laut Kölliker nicht die Universität: «Er hat sich an der HSG überhaupt nichts zuschulden kommen lassen und im Gegenteil auf vielen Gebieten absolut tadellose Arbeit geleistet.» Allerdings habe man berücksichtigen müssen, dass das schwer einschätzbare Raiffeisen-Strafverfahren noch Monate oder gar Jahre lang wie in einer «Endlosschlaufe» ständig den Ruf der Uni belaste. Zwar gebe es differenzierte Beurteilungen, doch sei im Volk nicht verstanden worden, wie der Professor weiter Studierende unterrichten könne.

Den Erkenntnissen aus dem Fall Rüegg-Stürm und anderen Fällen trage man mit dem «weit fortgeschrittenen» neuen Unigesetz Rechnung, meint der Bildungschef. Die vor einem Jahr eingesetzte Kommission für Nebenbeschäftigungen achte gründlicher auf Reputationsschäden, die einem Mandat erwachsen könnten.

HSG-Rektor betrachtet Hauptvorwurf als erledigt

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller.

Bild: Michel Canonica

Dass der freilich anwaltschaftlich beratene Professor selber zur Einsicht gekommen sei, auf die Lehrtätigkeit zu verzichten, begrüsst auch HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller. «Der Hauptvorwurf, dass jemand, der als Bankpräsident solche Fehler machte, noch vor die Studierenden trete, ist damit erledigt.» Auch Ehrenzeller betont die Aufgabe der neuen Kommission unter Vorsitz von Prorektor Urs Füglistaller, die heikle Nebenbeschäftigungen nicht nur einmal prüfe, sondern die zusätzlichen Belastungen und möglichen Risiken auch verfolge.

Rüegg-Stürms Lehrtätigkeit sei geschätzt worden, das Echo stets positiv gewesen, sagt Rektor Ehrenzeller. «Es gab keinen Grund für einen Lehrentzug.» Allerdings sei der wichtigste Schritt schon im Dezember 2019 erfolgt, als der Professor seine Grundvorlesungen in Betriebswirtschaftslehre im Assessment aufgab. Angesichts damals zahlreicher kritischer Stimmen unter den Studentinnen und Studenten wären Grossveranstaltungen vor Hunderten Leuten nicht mehr denkbar gewesen. Auf die Masterkurse, in denen Rüegg-Stürm gemäss der erwünschten «Praxisnähe» auch seine negativen Erfahrungen thematisierte, gab es laut Ehrenzeller «weder positive noch negative Rückmeldungen». Aufgrund der hinlänglich bekannten Schweigepflicht gegenüber der Staatsanwaltschaft habe er den Fall Raiffeisen wohl kaum näher erläutert.

Rüegg-Stürm bleibt in Forschung und Beratung an HSG tätig

Mit einem Pensum von 40 Prozent bleibt Johannes Rüegg-Stürm am Forschungszentrum «Organization Studies» und als Programmleiter des zusammen mit Philosophieprofessor Dieter Thomä aufgebauten Masterprogramms in Management, Organisation und Kultur (MOK) tätig. In jüngster Zeit wirkte er als Publizist und Berater vor allem im Health-Care-Management, also der Organisation, Wirkung und Finanzierung des Gesundheitswesens. Zu diesem Zweck wird er auch sein Büro an der HSG behalten.

Vorläufig bleibt Rüegg-Stürm auch Direktor am Institut für Systemisches Management und Public Governance, das er seit 2010 leitet. Diese Funktion zu beurteilen, liege nicht am Rektorat, sagt Ehrenzeller, weil die Institute gemäss geltendem Recht nach wie vor autonom organisiert und von Geschäftsleitungsausschüssen beaufsichtigt würden.

Johannes Rüegg-Stürm will sich zur getroffenen Vereinbarung nicht äussern, er habe der Medienmitteilung nichts beizufügen, meint er. Wie die Studentenschaft (wie sie bekanntlich immer noch heisst) auf den Rückzug des grösstenteils geschätzten Professors reagiert, bleibt abzuwarten. Man nehme die Entscheidung zur Kenntnis, teilt Mertcem Zengin, Präsident der Studentenschaft der Universität St.Gallen (SHSG), mit und fügt an: «Wir begrüssen es, dass Professor Rüegg-Stürm die in diesem Semester geplanten Unterrichtseinheiten regulär zu Ende führen wird und schätzen die Expertise und Erfahrungswerte, die bis dato geteilt wurden.»

Von den Wegbegleitern des Public-Governance-Spezialisten wie Kuno Schedler, Rolf Dubs, Peter Gomez oder Dieter Thomä wollte auf Anfrage unserer Zeitung am Dienstag niemand Stellung nehmen – aus persönlicher Befangenheit oder Rücksicht auf die Universität, wie es unter anderem hiess.