Quagga-Muschel «Die Sanität behandelt jede Woche mehrere Schnittwunden»: So gehen die Ostschweizer Seebäder mit der Quagga-Muschel-Plage um Seit fünf Jahren breiten sich die Quagga-Muscheln massiv im Bodensee aus. Nun machen auch Badegäste in Ostschweizer Badeanstalten unangenehme Bekanntschaften mit dem Eindringling. Ostschweizer Bademeister berichten, wie es bei ihnen um die Verletzungsgefahr steht. Tabea Leitner Jetzt kommentieren 05.08.2022, 16.58 Uhr

Quagga-Muscheln gehören zu den Weichtieren. Aber ihre Schale sorgt immer häufiger bei Badegästen zu Schnittwunden. Bild: Andrea Stalder

2017 wurden sie zum ersten Mal im Bodensee entdeckt – die Rede ist von den Quagga-Muscheln. Laut einem Bericht der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee wurden die Eindringlinge aus dem Schwarzen Meer über den interkontinentalen Warenverkehr und die Schifffahrt in europäische Gewässer verschleppt. Innerhalb der letzten fünf Jahre haben sich die Weichtiere im Bodensee massiv ausgebreitet.

Bis vor kurzem bereitete die Quagga-Muschel im Bodensee vor allem bei der Trinkwasserversorgung Probleme, weil sie Wasserfassungen und Saugrohre verstopft. Doch jetzt gibt es auch immer wieder Probleme in Seebädern.

Mitte Juli berichtete der «Südkurier», dass sich am Seeufer in Sipplingen (DE) immer mehr Badegäste an den Quagga-Muscheln schneiden. Einige Schnittwunden mussten sogar in der Notfallaufnahme versorgt werden. Wie sieht es zurzeit in Badeanstalten am Ostschweizer Seeufer mit der Verletzungsgefahr durch die Muscheln aus?

«Wandermuscheln gibt es schon lange im Bodensee, deshalb ist es nichts Neues, dass sich die Leute in der Badeanlage Hörnlibuck die Füsse aufschneiden», sagt der Gemeindepräsident von Rorschacherberg, Beat Hirs. Das gehöre zum Baden im See dazu. Hirs denkt, dass die Zunahme von Verletzungen durch Quagga-Muscheln in diesem Sommer mehr wahrgenommen werden, weil die Leute einfach mehr in der Badi sind.

Die Gemeinde habe bisher keine Rückmeldungen erhalten, dass sich zurzeit mehr Badegäste als üblich an den Muscheln verletzen. «Aber wir haben einen Steg und deshalb müssen die Badegäste nicht wirklich durch den See laufen», sagt Hirs.

Auch das Freibad Seegarten in Goldach bekommt wenig von der Quagga-Muschel-Invasion im Bodensee mit. Chefbademeister Boris Schneider höre ständig, dass sich in anderen Regionen entlang des Bodensees Badegäste verletzen würden, weil sie auf die Muscheln treten. Er sagt: «Von einer Plage ist bei uns aber nichts zu spüren.» Das könne auch daran liegen, dass das Seeufer schnell stark abfällt. Dadurch müssen die Badegäste wenig durch das Wasser laufen und werden der Gefahr schon gar nicht erst exponiert.

Lediglich an den Ketten der Flosse habe es in diesem Jahr mehr Muscheln als sonst. «Das Ausmass können wir aber erst feststellen, wenn wir die Flosse im Herbst rausnehmen», so Schneider.

Im Seebad Steinach sind die Auswirkungen der Quagga-Muschel-Invasion deutlich spürbar. So verarztet die Bademeisterin Carol Elser jeden Tag mindestens eine Person mit Schnittwunden. Sie sagt:

«Manche bluten so stark, dass ich den Personen rate, einen Arzt aufzusuchen.»

Die Bademeisterin glaubt jedoch nicht, dass die Zunahme an Verletzungen durch die Muscheln in erster Linie mit deren Ausbreitung zusammenhängt. Aufgrund des tiefen Wasserstandes des Bodensees müssen die Badegäste in der Steinacher Bucht zuerst 100 Meter See einwärts waten, bis sie richtig schwimmen können. Hält das die Leute davon ab, ins Seebad Steinach zu kommen? Nein, denn man könne sich ja gut gegen die Schnitte schützen. Elser: «Ich empfehle unseren Badegästen, immer Badeschuhe zu tragen. Wenn man gerade keine hat, dann kann man auch alte Turnschuhe oder Sandalen umfunktionieren.» Das helfe bestens, um den Badespass nicht zu verlieren.

Carol Elser möchte den Badegästen aber noch etwas anderes auf den Weg geben. Denn Quagga-Muscheln werden nicht nur von Booten verschleppt. Die Eier der Tiere können zum Beispiel auch an nassen SUP oder Taucherbrillen hängen bleiben. Elser:

«Deshalb ist es wichtig, alles, was man im See dabei hatte, gut abzutrocken.»

Im Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen ist die Lage ähnlich. Der Seegrund um das Schwimmbad Hörnli sei schon in den letzten Jahren von der Quagga-Muschel besiedelt worden, doch in diesem Jahr habe sich die Anzahl der Muscheln verdoppelt. Der Betriebsleiter, René Knup, sagt:

«Im Sand haben wir Millionen von Quagga-Muscheln.»

Grundsätzlich seien die Muscheln nicht gefährlich. Doch wenn ein Stein auf die Muschel schlägt, geht sie kaputt und bilde scharfe Kanten.

Eine Ansammlung von toten Quagga-Muscheln am Ufer vor dem Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen. Bild: PD

Pro Woche würden sich drei bis vier Personen bei der Sanität melden, um die Schnitte der Quagga-Muscheln versorgen zu lassen. «Dabei handelt es sich um kleine Schnittwunden, die in erster Linie desinfiziert werden müssen», sagt Knup. Die Dunkelziffer sei sicher höher wie diejenigen Fälle, die sich bei der Sanität meldet. Aber die Badegäste liessen sich von den Vorfällen nicht gross beirren. Knup:

«Unsere Badegäste tragen einfach Badeschuhe, um zu verhindern, dass sie sich schneiden.»

Ausserdem hat das Schwimmbad Hörnli in diesem Jahr einen Steg erstellt, der in den See ragt. Dadurch müssen die Badegäste nicht mehr zwingend durch das flache Wasser laufen, bis sie die ersten Schwimmzüge machen können. «Im Grossen und Ganzen sind die Quagga-Muscheln für unser Schwimmbad also kein grosser Störfaktor», sagt der Betriebsleiter. Deshalb gäbe es auch nicht wirklich Bedarf, etwas gegen die Muscheln zu unternehmen.

