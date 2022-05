Wichtige Fragen und Antworten zum Metropolitanraum Bodensee

Q&A Aufstieg in die «Premiumkategorie»: Die sechs wichtigsten Fragen und Antworten zum Metropolitanraum Bodensee Die Ostschweiz bemüht sich zusammen mit dem angrenzenden Ausland um die offizielle Anerkennung als Metropolitanraum. Was fehlt noch, bis es so weit ist? Was bringt die Anerkennung überhaupt? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Blick über die Bregenzer Bucht: Sie ist Teil des Metropolitanraums Bodensee. Bild: PD/Christian Seitz

Der Thurgau zögert noch, St.Gallen, beide Appenzell, Vorarlberg und zwei deutsche Landkreise sind mit an Bord. Rund um den Obersee soll mit dem Metropolitanraum Bodensee ein internationales Geflecht entstehen, das vom Bund auch als solches anerkannt wird. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Dinge und zur Bedeutung des Metropolitanraums.

Der grösste Teil des Metropolitanraums Bodensee liegt auf St.Galler Boden – fast das ganze Kantonsgebiet ist Teil des internationalen Konstrukts. Im Westen erstreckt sich der Metropolitanraum bis nach Wil, im Süden bis nach Vaduz, Sargans und Bludenz.

Ebenfalls zentraler Bestandteil des Metropolitanraums sind das Bodenseeufer von Romanshorn über Arbon und Rorschach bis nach Bregenz und Lindau sowie das Rheintal und die Städte Feldkirch, Lustenau und Dornbirn.

Zur Trägerschaft des Metropolitanraums Bodensee zählen über 25 Organisationen aus Politik und Wirtschaft. Politische Träger sind die Regierungen St.Gallens und beider Appenzell, die deutschen Landkreise Lindau und Bodenseekreis sowie die Regierung Vorarlbergs.

Zu den Trägerorganisationen aus der Wirtschaft gehören die Industrie- und Handelskammern St.Gallen-Appenzell und Thurgau, die Kantonalen Gewerbeverbände St.Gallens und Appenzell Ausserrhodens sowie verschiedene regionale Industrievereine und -vereinigungen wie der Industrieverein Amriswil.

Unter dem Titel «St.Gallen-Bodensee-Rheintal – auf dem Weg zu einer neuen, grenzüberschreitenden Metropolitanregion?» fand 2019 ein erstes internationales Forum zum Metropolitanraum statt. Am 19. Februar 2020 schliesslich unterzeichneten die Trägerorganisationen eine Charta, welche eine gemeinsame Vision, eine Strategie und Ziele zur Stärkung des Metropolitanraums formuliert.

Das letzte Forum fand Anfang April dieses Jahres in Buchs statt und behandelte die Verkehrsverbindungen rund um den Bodensee. Mit dabei waren unter anderem Bundesrätin Karin Keller-Sutter und der österreichische Finanzminister Magnus Brunner. Erste Belege für die intensivierte Zusammenarbeit im Bodenseeraum sind die neue S-Bahn-Linie von Romanshorn nach Lindau oder die Pläne der HSG, ein Vorarlberg-Institut zu gründen.

Massgebend für die Anerkennung von Regionen als Metropolitanräume ist das «Raumkonzept Schweiz». Darin definieren der Bund, die Kantone und die Gemeinden gemeinsam sogenannte Handlungsräume für die ganze Schweiz.

Die einzigen Metropolitanräume gemäss Raumkonzept sind Zürich, Basel, Genf und Bern. Die Region St.Gallen fällt in die Kategorie der klein- und mittelstädtisch geprägten Handlungsräume und wird in einer begleitenden Studie zum Raumkonzept als «Satellit» Zürichs bezeichnet.

Eine wichtige Entscheidung steht noch dieses Jahr an: Die Trägerorganisationen müssen bis zum Sommer entscheiden, ob sie das «Raumkonzept Schweiz», in dem die Metropolitanräume festgehalten sind, in den Jahren 2023 und 2024 überarbeiten wollen. Sollte es dazu kommen, stünden insbesondere die grenzübergreifenden Regionen, darunter der Bodenseeraum, im Fokus.

Das Ziel der Ostschweiz ist klar: Der Bund soll die Bodenseeregion als Metropolitanraum anerkennen und damit auf eine Stufe mit den grossen Schweizer Städten heben. Dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, zeigt die Trägerschaft des Metropolitanraums Bodensee anhand von Zahlen auf: Die Exportleistung der Bodenseeregion ist demnach die zweithöchste des Landes, nur Basel exportiert mehr.

«Die Bezeichnung Metropolitanraum wird zur harten Währung», sagt die St.Galler Baudirektorin Susanne Hartmann und bringt damit auf den Punkt, was die Anerkennung als Metropolitanraum bringt: Geld. Während die Schweizer Randregionen tendenziell vernachlässigt werden, wenn es um Investitionen in die Infrastruktur – zum Beispiel Strassen – geht, fliesst mehr Bundesgeld in die grossen Zentren.

Nicht nur für mehr staatliche Gelder rund um den Bodensee würde die Anerkennung als Metropolitanraum sorgen, sondern auch für private Investitionen. Dies wiederum macht die Region für Arbeitskräfte attraktiver und verhindert so die Abwanderung von gutem Personal.

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell, fasst zusammen: «Es muss uns gelingen, als Metropolitanraum anerkannt und so in die ‹Premiumkategorie› aufgenommen zu werden – dorthin fliesst das Gros der Mittel.»

