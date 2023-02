Studie zur psychischen Gesundheit Lernender: Betroffene erzählen

Psychische Gesundheit «Ich dachte zuerst, der Patient schlafe»: Zwei angehende Fachfrauen Gesundheit erzählen von Begegnungen mit dem Tod Initiiert durch das BZGS St.Gallen startet eine gross angelegte Studie zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen. Da Lernende im gesundheitlichen oder sozialen Bereich besonders betroffen sind, liegt das Augenmerk auf ihnen. Zwei angehende Fachfrauen Gesundheit berichten von ihren teils erschütternden Erlebnissen – und wie sie in Kombination mit dem Leistungsdruck damit umgehen. Nina Steiner Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Celine Rentsch (links) und Kaya Dietrich (rechts) zwischen den Glaskästen mit anatomischen Modellen im BZGS St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Lernende sind durch den Leistungsdruck ohnehin anfällig für psychische Erkrankungen. Handelt es sich nun um eine Ausbildung im Gesundheits- oder Sozialwesen, kommt noch dazu, dass die Lernenden mit Bildern und Themen konfrontiert werden, die selbst für Erwachsene schwer zu verdauen sind.

Das Ziel des Berufs- und Weiterbildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe (BZGS) in St.Gallen ist es, die Jugendlichen bestmöglich auf den Umgang mit teils schwerkranken oder sterbenden Menschen vorzubereiten. Dafür möchte das BZGS, in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für psychische Gesundheit der Ostschweizer Fachhochschule OST, mehr über die psychischen Belastung von Auszubildenden in Gesundheits- und Sozialberufen herausfinden.

Andrea Zimmermann Müller. Bild: PD

Andrea Zimmermann Müller, Fachbereichsleiterin FaGe (Fachangestellte Gesundheit) am BZSG, ist Teil des Teams, das die Studie ins Leben gerufen hat. Sie betont: «Die Idee kam von uns, nicht von der Fachhochschule OST, wie oft fälschlicherweise angenommen.» Das Thema psychische Gesundheit sei im BZSG schon seit der Gründung wichtig. «Es soll quasi nicht nur ‹Gesundheit› und ‹Sozial› draufstehen, sondern auch drin sein», erklärt die Pflegewissenschaftlerin und -pädagogin. Corona habe das Problem einmal mehr verdeutlicht, da die Lernenden dadurch sehr belastende Szenen erlebt hätten.

Irgendwann will sie Ärztin sein

Zwei angehende Fachfrauen Gesundheit sind bereit, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Die beiden 16-Jährigen befinden sich im ersten Lehrjahr. Die St. Gallerin Celine Rentsch absolviert ihre Ausbildung im Altersheim Sömmerli in St. Gallen. Dort habe sie schon vor der Lehre ein Praktikum gemacht: «Es hat mir so gut gefallen, dass ich dann gleich dortgeblieben bin.»

Celine Rentsch. Bild: Michel Canonica

Dass sie im gesundheitlichen Bereich arbeiten will, hat Rentsch schon immer gewusst. «Meine Mutter ist auch FaGe und ich habe mir schon früh ihre medizinischen Bücher geschnappt.» Ihr Traum ist es, irgendwann Ärztin zu sein. Die Noten hätten zuvor nicht für die Kanti gereicht. Doch sie gibt nicht auf. Nach der Ausbildung möchte sie ein paar Jahre als FaGe arbeiten und danach die Berufsmaturität nachholen. Kaya Dietrich wusste schon ohne vorheriges Praktikum, dass sie FaGe werden möchte. Im Altersheim Hächleren in Thal erlernt sie nun diesen Beruf.

Die jungen Frauen verbringen in der Woche zwei Tage im BZGS und drei Tage im jeweiligen Altersheim. In der Schule wird ihnen etwa die Funktionsweise des menschlichen Körpers vermittelt. «Oft lernen wir auch Dinge, die wir dann gleich in die Praxis umsetzen können», sagt Dietrich.

Begegnung mit dem Tod schon während Praktikum

Im Berufsalltag der jungen Frauen kommt der Körperpflege der Bewohnerinnnen und Bewohnern eine grosse Bedeutung zu. Währenddessen können sie sich meistens mit den alten Damen und Herren unterhalten. Nur meistens, weil es der Personalmangel teilweise nicht erlaubt. Dann hätten sie lediglich Zeit für die Pflege.

Rentsch erzählt: «Mit dem Tod bin ich schon während dem Praktikum in Berührung gekommen. Es hat mich damals sehr belastet und ich konnte teils nicht schlafen.» Mittlerweile habe sie gelernt, solche Erlebnisse nicht mit nach Hause zu nehmen. Ihre erste Begegnung mit dem Tod war sonderbar: «Ich kam am Morgen ins Zimmer und dachte zuerst, der Patient schlafe», so Rentsch.

Ein anderes Mal habe sie jemanden im Bett gepflegt, der währenddessen Atemaussetzer erlitt. Sie habe dann gleich jemanden zu Hilfe gerufen, doch es war zu spät – der Patient verstarb. Die 16-Jährige sagt: «Dieses Gefühl ist sehr schwierig zu beschreiben, es fühlt sich im ersten Moment nicht wirklich echt an.»

Die Dankbarkeit ist das Beste

Dietrich berichtet von einer für sie besonders schlimmen Erfahrung. Ein ihr nahestehender Patient habe sich entschieden, dass er Sterbehilfe in Anspruch nehmen wolle. Er sei schon 91 Jahre alt gewesen und habe gehen wollen. In einem anderen Fall sei ein Patient mit der Diagnose ALS, eine schwere Erkrankung des Nervensystems, 61-jährig gestorben. «Seine grösste Furcht war es, zu ersticken. Doch genau daran starb er dann», sagt die St.Gallerin.

Kaya Dietrich. Bild: Michel Canonica

16 Jahre jung und schon konfrontiert mit derartigen Szenen. Die Jugendlichen sind sich einig: «Das Beste an diesem Beruf ist die Dankbarkeit der Bewohnerinnen und Bewohner – und dass sie einen so schätzen.» Dietrich spürt das schon bei Alltagstätigkeiten, etwa, wenn sie beim Sockenanziehen hilft.

Die Auszubildenden müssen nicht nur mit solchen Erlebnissen klarkommen, sondern nebenher für Prüfungen lernen. Rentsch lernt fast jeden Tag nach dem Arbeiten, für sie stellt das sogar einen guten Ausgleich dar. «Am Anfang war es recht viel, mit der Zeit findet man aber einen Weg, alles auszubalancieren», sagt sie. Dietrich sieht es ähnlich, allerdings merke sie den Leistungsdruck deutlich. In der Prüfungsphase schreibe man teils bis zu drei Prüfungen am Tag. Zum Ausgleich geht Dietrich gerne mit ihrem Hund spazieren oder spielt Klavier.

2800 Auszubildende werden zur ihrer psychischen Gesundheit befragt

Durch die neue Studie vom BZGS rückt die psychische Gesundheit von Auszubildenden einmal mehr in den Fokus. Laut Zimmermann Müller werden die Lernenden aktuell theoretisch durch die Schule unterstützt, die Lehrerschaft bringe durch ihren Hintergrund viel Wissen in diesem Bereich mit. Praktisch könne es aber leider oft nicht umgesetzt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer hätten stramme Zeitpläne und würden von Klasse zu Klasse eilen.

Die beiden Lernenden haben jede Woche zwei Tage gemeinsam Unterricht an der Berufsfachschule. Bild: Michel Canonica

Die 16-jährige Celine Rentsch ist Teil der Projektgruppe, die an der Studie arbeitet. Durch den im Schweizer Gesundheitssystem innovativen Co-Creation-Ansatz gebe es eine enge Zusammenarbeit zwischen den Forschenden und den Lernenden selbst. In den kommenden Monaten werden gemäss Zimmermann Müller 2800 Auszubildende zu ihrer psychischen Gesundheit befragt. Erste Resultate sollen Mitte dieses Jahres vorliegen. Anhand dieser sollen dann konkrete Massnahmen zur Förderung und Erhaltung der psychischen Gesundheit abgeleitet werden und im Schulalltag der Berufsfachschule Anwendung finden.

Rentsch und Dietrich sind sich einig: «Auf solche Erlebnisse ist man so oder so nie wirklich vorbereitet.» Sie wissen, dass der Tod Teil des Lebens ist, und können sich an den schönen Seiten ihres Lehrberufs erfreuen.