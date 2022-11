Psychische Erkrankung «Wir beobachten ein Gefühl von Perspektivlosigkeit»: St.Galler Arzt über erhöhte Suizidrate bei jungen Frauen Die neusten Zahlen zu den Suizidraten bei Frauen unter 20 Jahren beunruhigen. Der St.Galler Arzt Michael Schmid spricht über die Entwicklungen der letzten Jahre und erklärt, weshalb das Thema Suizid junge Frauen anders betrifft als Männer. Natascha Arsić Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Junge Frauen leiden vermehrt an Angststörungen, Panikstörungen, Essstörungen und Depressionen. Symbolbild: Getty

«Die Suizidrate bei jungen Frauen unter 20 Jahren ist im Vergleich zu den Vorjahren beunruhigend hoch»: Dies schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (SGKJPP) in einer Stellungnahme. Während in den letzten Jahren vor der Pandemie im Durchschnitt sieben Frauen unter 20 Jahren durch Suizid verstarben, schnellte diese Zahl im Jahr 2020 auf 17 hoch. Diese Zahlen lassen aufschrecken, aber sie kommen nicht unerwartet, heisst es weiter.

Auch für Michael Schmid, Leitender Arzt bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten St.Gallen (KJPD), ist das nicht überraschend. «Den Trend, dass weibliche Suizidversuche zunehmen, hat man auch schon vor der Pandemie beobachten können.» Ein grosser Anteil von Suiziden passiere vor dem Hintergrund einer psychiatrischen Erkrankung, und diese nehmen bei Kindern und Jugendlichen generell seit vielen Jahren – und seit der Pandemie nochmals akzentuiert – zu.

«Die letzten zwei Jahre beobachten wir bei jungen Frauen einen Anstieg an Angststörungen, Panikstörungen, Essstörungen und Depressionen, häufig verbunden mit selbstverletzendem Verhalten.»

Michael Schmid, Leitender Arzt bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten St.Gallen. Bild: zvg

Dabei macht der 51-Jährige auf das Geschlechterparadox aufmerksam. Suizidversuche sind zwar bei Frauen häufiger als bei Männern, aber die Rate vollendeter Suizide liegt bei Männern sehr viel höher. Das liege vor allem daran, dass männliche Suizidente eher harte Methoden anwenden, wohingegen Frauen bislang Methoden anwendeten, die tendenziell eher zu überleben sind.

Dass die vollendeten Suizide bei jungen Frauen nun überproportional zugenommen haben, hängt vermutlich damit zusammen, dass sich die Art und Weise geändert hat. War das Erhängen früher eine Ausnahme, wurde es laut SGKJPP im Jahr 2020 zur am häufigsten eingesetzten Methode. «Wer sich dafür entscheidet, will nicht einen Hilferuf aussenden, sondern hat wirklich einen tödlichen Ausgang vor dem inneren Auge», so der Arzt.

Substanzmissbrauch hat stark zugenommen

Gemäss Schmid gibt es mehrere Gründe für diese Umstände. Die Ärzte gehen davon aus, dass junge Frauen während der Pandemie anders gelitten haben als junge Männer. Die vermehrten Angst- und Panikstörungen hängen zusammen mit dem Gefühl von Perspektiv- und Zukunftslosigkeit.

Auch die sozialen Medien seien ein grosses Thema. «Ich höre immer wieder, dass die Unzufriedenheit und Verzweiflung steigen – durch die Vergleiche, die man in den sozialen Medien anstellt und durch den zur Schau gestellten Perfektionismus anderer, dem man nacheifert, den man aber nicht erreicht.»

Gleichzeitig steigt bei Jugendlichen der Konsum von Beruhigungsmitteln (Benzodiazepinen) und Cannabis seit längerem. Schmid sagt: «Xanax war vor fünf Jahren kaum Thema bei Jugendlichen. Heute ist es sehr leicht, an das verschreibungspflichtige Medikament zu kommen.»

«Mir wurde auch schon erzählt: ‹Xanax bekomme ich leichter als gutes Gras.›»

Er hält die hohe Verfügbarkeit klar für ein Problem. Der Arzt hat in den letzten beiden Jahren mehrere Jugendliche mit einer Überdosierung an Benzodiazepinen gesehen, die ins Spital aufgenommen werden mussten.

Benzodiazepine sind Medikamente, die schnell angstlösend und beruhigend wirken. «Wer unter hoher Anspannung steht, erlebt die Wirkung umso dramatischer. Und wenn die Wirkung so positiv erlebt wird, ist das Risiko, dass man in der nächsten angespannten Situation gleich wieder zum Medikament greift, umso höher.» Somit haben die Benzodiazepine ein hohes Suchtpotenzial. Gemischt mit Alkohol oder anderen Drogen kann die Einnahme fatale Folgen haben: Man schläft ein und wacht nicht mehr wieder auf.

Grosse Versorgungslücke bei Jugendlichen

Trotz Herbstwelle sind Lockdowns hierzulande kein Thema mehr. 2022 waren Partys und Festivals wieder erlaubt. Ist nun also alles wieder gut? «So einfach ist das leider nicht», sagt Michael Schmid.

«Wer in den letzten beiden Jahren in eine psychiatrische Erkrankung reingerutscht ist, hat diese jetzt nicht plötzlich überstanden, nur weil die Covid-Einschränkungen weg sind.»

Bei der KJPD erhöhen sich die Anmeldezahlen laut Schmid seit vielen Jahren kontinuierlich, um mindestens zehn Prozent jährlich. Zwar habe der Kanton Gelder gesprochen für eine bessere kinder- und jugendpsychiatrische Notfallversorgung, doch das reiche noch nicht. «Wir bräuchten Mittel für aufsuchende Arbeit, gerade für mehrfachbelastete Familien, die es kaum zu einem Termin schaffen, weil beispielsweise bei den Eltern auch eine psychische Erkrankung vorhanden ist. So etwas gibt es derzeit im Kanton St.Gallen nicht.»

Auch beim Tagesklinikangebot sei noch Luft nach oben. Zwar gebe es in der Stadt eine Tagesklinik für Kinder im Primarschulalter, doch bei den Jugendlichen bestehe eine grosse Versorgungslücke. «Es ist geplant, im südlichen Kantonsteil eine Tagesklinik für Jugendliche zu eröffnen. Doch von einem flächendeckenden tagesklinischen Angebot können wir damit noch nicht sprechen», hält der 51-Jährige fest.

Michael Schmid wünscht sich, dass die Leute ihre Scheu ablegen, wenn sie sich um jemanden in ihrem Umfeld Sorgen machen. «Wenn man glaubt, dass sich jemand mit Suizidgedanken plagt, sollte man die Person darauf ansprechen und allenfalls Hilfe bei der Suche nach einer Fachperson anbieten.»

Hier erhalten Sie Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: - Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143. - Beratung + Hilfe 147: Beratung von Pro Juventute für Kinder und Jugendliche über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147. - Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

