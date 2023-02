Psychiatrie St.Gallen: Investitionen von 570 Millionen sind nötig

Psychiatrie St.Gallen Zu wenige Behandlungsplätze, veraltete Gebäude: St.Galler Regierung will 570 Millionen in die Psychiatrie investieren Das Kantonsparlament beschäftigt sich nächste Woche mit der Zukunft der Psychiatrie St.Gallen. Im Vordergrund steht baulicher Nachholbedarf und damit verbunden hohe Investitionen. Doch das dürften nicht die einzigen Fragen bleiben. Regula Weik Jetzt kommentieren 09.02.2023, 12.00 Uhr

Die psychiatrische Klinik St.Pirminsberg in Pfäfers. Bild: Michel Canonica (Pfäfers, Dezember 2016)

Mehr Menschen mit psychischen Problemen, mehr Depressionen, mehr Angsterkrankungen. Monatelange Wartezeiten für Behandlungen. Die Psychiatrie ist überlastet, schweizweit. Und: Auch die Psychiatrie bekommt den Kostendruck im Gesundheitswesen zu spüren. Wirtschaftlicher arbeiten, Prozesse effizienter gestalten, Kosten optimieren, so das landläufige Vokabular. All dies bekommt auch die Psychiatrie St.Gallen zu spüren. So heisst der kantonale Psychiatrieverbund neuerdings. Die beiden früheren Psychiatrieverbunde Nord und Süd wurden auf Anfang Jahr zusammengelegt.

SP und Grüne hatten den Schritt im Vorfeld harsch kritisiert. Die Psychiatrie sei seit der Pandemie sehr stark belastet. In dieser Situation einen Strukturwandel einzuleiten und die Verbunde zusätzlich mit einer Reorganisation zu beschäftigen, sei unsinnig. Zumal dafür keine Dringlichkeit bestehe. Auch keine finanzielle. Die Psychiatrieverbunde schreiben, anders als die Spitalverbunde, schwarze Zahlen.

Veraltete Gebäude – neue Bedürfnisse

Massive Einsparungen seien nicht das oberste Ziel, sagte der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann in der Parlamentsdebatte. Gleichzeitig verneinte er nicht, dass auch ein Effizienzgewinn angestrebt werde – in der Verwaltung, nicht in der Pflege. Gespart werde auf oberster Verwaltungsstufe, indem es noch eine Geschäftsleitung gebe.

Unbestritten war stets: Die stationären Angebote bleiben an beiden Standorten in Wil und Pfäfers erhalten. Der Zusammenschluss ermögliche, die psychiatrische Grundversorgung einfacher weiterzuentwickeln, die Angebote über alle Standorte hinweg besser aufeinander abzustimmen und neue Spezialangebote aufzubauen, so Damann. Denn auch in der Psychiatrie sei eine zunehmende Spezialisierung festzustellen. Doch die Gebäude an den beiden Standorten sind veraltet und genügen den Anforderungen an eine zeitgemässe Betreuung nicht mehr.

Deshalb sollen sie umgebaut werden. Das geht aus einer aktuellen Vorlage ans Kantonsparlament hervor. Sie trägt den Namen «Arealstrategie zur baulichen Entwicklung des Psychiatrieverbunds an den Standorten Wil und Pfäfers». Der Bericht der Regierung ist 45 Seiten dick, hinzu kommen zwei Anhänge in gleichem Umfang. Er trägt vor allem aber ein saftiges Preisschild. Die Regierung schätzt die Investitionen, die an den beiden Standorten nötig sein werden, auf 570 Millionen Franken – verteilt über mehrere Jahre. «Die Umsetzung kann in Etappen erfolgen», hält die Regierung in ihrem Bericht fest.

Areal der psychiatrischen Klinik in Wil. Bild: Simon Dudle (Wil, 12. Dezember 2022)

Regierung muss Kosten für Denkmalpflege ausweisen

Das Kantonsparlament wird sich in der Frühjahrssession nächste Woche mit den Arealentwicklungen an den Psychiatriestandorten Wil und Pfäfers befassen. Dabei geht es noch nicht um millionenschwere Kredite. Es geht «nur» um den Bericht der Regierung und eben darum, ob das Parlament grundsätzlich mit den Plänen und dem Vorgehen der Regierung einverstanden ist. Das Geschäft wird kaum kommentarlos durch das Parlament gehen.

Die Regierung spricht von einem Planungs- und Bauhorizont bis 2043. Kreditvorlagen für konkrete Bauvorhaben wird sie dem Parlament zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen. Baubeginn soll 2030 sein. Doch davor wird das Volk an der Urne ein Wörtchen mitreden können. 2024/2025 sind Volksabstimmungen geplant. Bereits bekannt ist: Der Grossteil der geplanten Investitionen fällt in Wil an, nämlich 400 Millionen. In Pfäfers werden es 170 Millionen sein.

Die heutigen Klinikareale sollen in beiden Orten besser genutzt werden: Alte Gebäude sollen erneuert und angepasst werden, und es sollen neue Gebäude entstehen und zusätzlicher Raum geschaffen werden. Allerdings: Völlig frei ist die Regierung bei der Umgestaltung der beiden Psychiatrieareale und der heutigen Liegenschaften nicht. Denn beiderorts stehen Gebäude unter Denkmalschutz. Da hakt denn auch die vorberatende Kommission ein. Die Regierung soll ausweisen, welche Ausgaben durch die tatsächlichen Betriebsbedürfnisse und welche aufgrund denkmalpflegerischer Arbeiten entstehen. Diesem Auftrag der vorberatenden Kommission muss die Regierung bei allen künftigen Botschaften und Berichten zu Wil und Pfäfers nachkommen.

Zwei Vorhaben drängen

Der Bericht der Regierung macht aber auch deutlich: Auf beiden Arealen drängen einzelne Vorhaben. In Wil ist es der Kauf und die Erstellung eines Provisoriums für das Spezialwohnheim Eggfeld; in Pfäfers ist die Betriebssicherheit eines Gebäudes nicht mehr gewährleistet. Die Regierung beantragt deshalb zwei rasche Sonderkredite: 8,1 Millionen für Wil und 6,5 Millionen für Pfäfers. Die beiden dringlichen Kreditbegehren sollen dem Kantonsparlament in der Novembersession mit der Budgetbotschaft 2023 unterbreitet werden.

Die Gebäude auf den Psychiatriearealen in Wil und Pfäfers sind im Besitz des Kantons. Dazu hat die Regierung von der vorberatenden Kommission eine weitere Hausaufgabe erhalten: Sie soll die Vor- und Nachteile einer teilweisen oder vollständigen Übertragung der Liegenschaften an den Psychiatrieverbund prüfen, ausführen und begründen.

Psychiatrie St.Gallen: Angebote und Zahlen Die Psychiatrie St.Gallen bietet an insgesamt neun Standorten im Kanton erwachsenen Personen mit einer psychischen Erkrankung Behandlungsmöglichkeiten an. Das ist der Fall in: Heerbrugg, Pfäfers, Rapperswil, Rorschach, St.Gallen, Sargans, Uznach, Wattwil und Wil. Je nach Standort werden stationäre, tagesklinische und ambulante Behandlungen angeboten. Die Psychiatrie St.Gallen beschäftigt über 1300 Mitarbeitende. (rw)

