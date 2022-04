Gesundheit «Absolut ungenügend»: Die St.Galler SP kritisiert die Vorlage zur Zusammenlegung der Psychiatrieverbunde Mit einer Motion hatten die bürgerlichen Fraktionen im St.Galler Kantonsparlament gefordert, eine Vereinigung der beiden Psychiatrieverbunde im Kanton zu prüfen. Nun liegt die Botschaft ans Parlament vor. Sie gab in der vorberatenden Kommission zu reden – und verärgert die SP. Regula Weik Jetzt kommentieren 06.04.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die psychiatrische Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers. Bild: Michel Canonica

Vorlagen der Regierung ans Kantonsparlament sind nicht bekannt dafür, dass sie knapp daherkommen. Meistens erfordern sie eine gehörige Portion Ausdauer beim Studium. Für einmal ist dies anders – irritierend anders. Die Vorlage zur Vereinigung der beiden Psychiatrieverbunde im Kanton ist lediglich acht Seiten dick.

Die Idee, die heutigen Psychiatrieverbunde Nord mit Sitz in Wil und Süd mit Sitz in Pfäfers, zusammenzulegen, hat die Regierung nicht klammheimlich ausgeheckt. Vielmehr hat das Kantonsparlament sie vergangenen Juni damit beauftragt. Es hiess damals eine Motion von Die Mitte-EVP, FDP und SVP gut, welche verlangte, einen solchen Schritt zu prüfen und dem Parlament allfällige Gesetzesänderungen vorzulegen. Mit diesen offenen Formulierungen hatte das Parlament wohl auch die Erwartung verbunden, eine Auslegeordnung für ein Dafür oder eben ein Dagegen zu erhalten. Die Regierung nahm die Aufgabe an – nicht als Prüfungsauftrag, sondern als klaren Auftrag, das heutige Gesetz über die Psychiatrieverbunde entsprechend anzupassen. Und so liegt heute eine völlig technische Gesetzesvorlage auf den Tischen der Parlamentsmitglieder.

Vorberatende Kommission hatte Vorbehalte – zunächst

Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Michel Canonica

Die SP-Fraktion kritisiert Vorlage und Vorgehen harsch: «Ohne nähere Prüfung unterbreitet die Regierung dem Kantonsparlament eine absolut dürftige Vorlage.» Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagt:

«Wenn man an den Strukturen der Psychiatrieverbunde etwas verändern will, dann muss man wenigstens sagen, warum.»

Für die SP sei nach wie vor nicht nachvollziehbar, weshalb es diese Zusammenführung geben soll. Auf diese Frage gebe die Botschaft der Regierung keine Antwort. Sie gebe weder Auskünfte über die Gründe noch über die Folgen des Zusammenschlusses. «Und diese wird es zwangsläufig geben.» Etwa für das Personal, dieses werde künftig bei einem grossen Verbund angestellt sein, es werde neue Arbeitsverträge geben und es stellten sich wohl auch Fragen nach dem Arbeitsort.

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind nicht die einzigen, die sich an der Vorlage stören. Auch die Vorberatende Kommission hatte Vorbehalte – zunächst. So hält sie in ihrer Medienmitteilung fest: «Die Kommission zeigte sich teilweise kritisch gegenüber dem geringen Umfang der Botschaft, die nur die technische Umsetzung dokumentiert und eine Begründung für die Umsetzung offen lässt.» Wie gross der Widerstand tatsächlich war, lässt sich nicht eruieren – es gilt das Kommissionsgeheimnis. Allein die Tatsache, dass die Kommission Umfang und Inhalt der Vorlage kritisch in ihrer Sitzungsbilanz erwähnt, lässt vermuten: Es war mehr als eine kleine Minderheit, die anfangs keinen Gefallen an der Vorlage fand. Doch am Ende des Tages stimmte die Kommission dem Zusammenschluss zu.

Die Gründe für den Stimmungswandel bleiben Kommissionsgeheimnis. Die an der Sitzung anwesenden Vertreter des Gesundheitsdepartements und der Psychiatrieverbunde scheinen die Zweifel ausgeräumt und die Mehrheit der Kommissionsmitglieder vom Schritt überzeugt zu haben.

Das soll die Zusammenlegung erleichtern

Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Tobias Garcia

Die beiden Psychiatrieverbunde arbeiten bereits heute eng zusammen, haben einen gemeinsamen Verwaltungsrat, eine gemeinsame Unternehmens- und Kooperationsstrategie. Worin liegt denn überhaupt der Mehrwert einer Zusammenlegung? Profitieren die Patientinnen und Patienten davon? Der Zusammenschluss ermögliche, die psychiatrische Grundversorgung einfacher weiterzuentwickeln und neue Spezialangebote aufzubauen. Denn auch in der Psychiatrie sei eine zunehmende Spezialisierung festzustellen, heisst es auf Anfrage beim Gesundheitsdepartement. Und was hat es mit der in der Motion geforderten Effizienzsteigerung auf sich? Oft bedeutet dies nichts anderes, als sparen und Personal abbauen. Bruno Damann, St.Galler Regierungsrat und Gesundheitschef, erklärt:

«Massive Einsparungen sind nicht das oberste Ziel.»

Gespart wird aber tatsächlich und das auf oberster Verwaltungsstufe, indem es künftig nur noch eine Geschäftsleitung geben wird.

Die Psychiatrieverbunde stehen finanziell gut da. Der Fusionsprozess ist, anders als bei den Spitälern, nicht von schlechten Ergebnissen getrieben. Und dennoch: Ganz frei vom Spardruck sind auch sie nicht, dies nicht zuletzt deshalb, da die Tarife in Zukunft stagnieren oder gar sinken dürften. Damit sie ihre Ergebnisse halten könnten, seien Synergiegewinne und Effizienzmassnahmen notwendig, heisst es denn auch in der Vorlage. Nach deren Umfang gefragt, antwortet das Gesundheitsdepartement: Der Verwaltungsrat sehe kurz- bis mittelfristige Einsparungen im «tiefstelligen Millionenbereich» vor.

Sind die Angebote im Süden gefährdet?

Unbestritten und in der Botschaft explizit festgehalten ist: Die stationären Angebote bleiben an beiden Standorten erhalten. Es werde weder Pfäfers, noch Wil aufgegeben, versichert auch Gesundheitschef Damann. Zu da und dort im Süden des Kantons geäusserten Befürchtungen sagt er klipp und klar:

«Wil übernimmt Pfäfers nicht. Es werden auch nicht alle Chefs der neuen Psychiatrie St.Gallen an einem Standort sitzen.»

Thomas Warzinek, St.Galler Kantonsrat und Arzt. Bild: Benjamin Manser

Wie beurteilt Thomas Warzinek, Mitte-Kantonsrat und Arzt im Sarganserland, die Zusammenlegung? Traut er der Ansage, die heutige Psychiatrie Süd werde gleichberechtigte Partnerin im neuen Konstrukt sein? Die knappe Botschaft habe ihn «gestört und verunsichert», sagt Warzinek. Offene Fragen habe er inzwischen in mehreren Gesprächen geklärt und er unterstütze das Geschäft.

Wichtig dabei sei für ihn: Der medizinische-pflegerische Bereich bleibe vom Fusionsprozess «weitgehend unberührt», die psychiatrische Grundversorgung solle weiterhin vollumfänglich an beiden Standorten angeboten werden. Patientinnen und Patienten profitierten aber auch von einer «flächendeckenden und immer wichtiger werdenden ambulanten Versorgung». Diese sei im eher ländlichen Psychiatrieverbund Süd von grösserer Bedeutung als im städtischen Norden des Kantons. Die beiden Verbunde, so Warzinek, hätten ein je eigenes Profil entwickelt und arbeiteten durchaus verschieden. Diese Unterschiede sollten im gemeinsamen Verbund «nicht nur zugelassen, sondern auch gewahrt werden – eine grosse Herausforderung für die neue Geschäftsleitung».

«Nur weil irgendwo das Effizienzzeichen blinkt»

Die SP ist und bleibt ernüchtert, wie «durchaus weitreichende Strukturentscheide für die Psychiatrie getroffen werden können, ohne dass eine eingehende Prüfung stattfindet – nur weil irgendwo das Effizienzzeichen blinkt». Die Fraktion lehnt die Vereinigung ab.

Das Kantonsparlament berät die Vorlage in den nächsten Sessionen; die erste Lesung findet im April statt. Stimmt es der Zusammenlegung zu, soll sie auf Januar 2023 umgesetzt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen