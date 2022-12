Sargans: Behörden-Leserbrief war rechtens

Prozess Kreisgericht stützt den Sarganser Gemeinderat: Der Behörden-Leserbrief war rechtens und keineswegs ehrverletzend Der Gemeinderat von Sargans wird am Kreisgericht in Mels vollumfänglich freigesprochen. Die lokale Behörde war angeklagt, weil sie eine Bürgerin per Leserbrief mehrfach in ihrer Ehre verletzt haben soll. Reinhold Meier Jetzt kommentieren 07.12.2022, 19.00 Uhr

Ein Leserbrief war Anstoss für den Streit, der vor Gericht endete. Symbolbild: Michel Canonica

Auslöser für den denkwürdigen Prozess war ein Leserbrief des Gemeinderats, der 2019 als «Richtigstellung» in der Zeitung «Sarganserländer » erschienen ist und auch auf Facebook publiziert wurde. Darin erwiderte das Gremium mehrere zuvor erschienene Leserbriefe einer Bewohnerin des Grafenstädtchens. Sie hatte behauptet, die Gemeinde habe das alte Schotterwerk gekauft und an der Weihnachtsbeleuchtung gespart.

In seiner Replik hat der Gemeinderat dann neben den Fakten auch einige Formulierungen benutzt, die aus Sicht der Privatklägerin zu weit gingen. So war etwa sinngemäss zu lesen, die Frau verbreite in losen Abständen Falschmeldungen, verdrehe Fakten wider besseres Wissens und Schabernack gehöre im Übrigen an die Fasnacht. Damit, so ihr Anwalt, würde seine Mandantin als systematische Lügnerin hingestellt. Bei einer unbescholtenen Hausfrau wecke das Angst, noch an die Öffentlichkeit zu gehen. «Der Angriff auf die Person war unnötig, eine einfache Klarstellung hätte genügt».

Es ist ein Streit um Worte

Der Verteidiger des Gemeindepräsidenten machte hingegen deutlich, dass die Frau selbst die Öffentlichkeit gesucht habe. Zudem werde in der politischen Debatte schon mal zuspitzender kommuniziert, wie die «Arena» wöchentlich zeige. Weiter habe die Behörde die Frau nie als Lügnerin bezeichnet, sondern bloss darauf hingewiesen, dass sie es hätte besser wissen können und müssen. Deshalb habe Freispruch zu erfolgen. Die anderen vier Ratsmitglieder schlossen sich diesem Votum an.

Die Beschuldigten hatten zuvor unisono betont, dass es ihnen nie um die Person, sondern nur um die Sache gegangen sei. «Wir wollten gerade nicht sagen ‹du lügst›, sondern bloss ‹du müsstest es doch besser wissen›». Darum habe man die gewählte Formulierung benutzt. Die umstrittene Replik sei zudem nur entstanden, weil man sich verpflichtet sah, unzutreffende Tatsachenbehauptungen richtig zu stellen. «Das ist unsere Aufgabe als Behörde».

Klägerin erwartete eine öffentliche Entschuldigung

Die Richterin stellte schliesslich noch die Möglichkeit in den Raum, miteinander zu einer gütlichen Einigung zu kommen. Während der Gemeinderat dazu Hand bot, lehnte die Gegenseite dies ab. «Meine Mandantin ist über drei Jahre diffamiert worden, - ohne eine Entschuldigung im ‹Sarganserländer› und bei Facebook geht darum gar nichts», hiess es apodiktisch.

So musste das Gericht ein Urteil finden und verkündete schliesslich einen umfänglichen Freispruch vom Vorwurf der mehrfachen üblen Nachrede. Für einen Schuldspruch hätte sowohl der Vorsatz und als auch eine besondere Intensität der üblen Nachrede nachgewiesen werden müssen, hiess es zur Begründung. Beides sei nicht gegeben, die Aussagen des Gemeinderats seien sogar eher vergleichsweise weit entfernt von einer Ehrverletzung, auch wenn die Frau das subjektiv anders empfinde. Im Übrigen sei diese an die Öffentlichkeit gegangen und müsse daher mit einer Reaktion der Behörde rechnen. Auch ein Anwalt spitze ja in seinem Plädoyer schon mal bis an die Grenzen des Zulässigen zu, ohne dass er gleich angezeigt werde, zog das Gericht den Vergleich.

Nun will sie den Rekurs prüfen

Die Freisprüche für alle fünf Gemeinderäte sind verbunden mit der Abweisung der Zivilforderung der Klägerin sowie mit der Übertragung der Verfahrenskosten in Höhe von rund 5500 Franken an den Staat. Während sich Gemeinderat und Anwalt zufrieden mit dem Urteil zeigten, kündigte die Gegenseite an, das schriftliche Urteil abzuwarten und einen Rekurs ernsthaft zu prüfen.

