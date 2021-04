Prozess «Es ist ein historisches Ereignis»: Das meint die St.Galler Black-Lives-Matter-Aktivistin Samantha Wanjiru zum Urteil im Fall George Floyd Der Ex-Polizist Derek Chauvin wurde in allen Punkten der Anklage für den Mord am Afroamerikaner George Floyd für schuldig befunden und wird für Jahrzehnte hinter Gitter kommen. Samantha Wanjiru erklärt, warum dieses Urteil wegweisend für die Zukunft sein wird und sagt, dass wir uns in der Schweiz zwar auf dem richtigen Weg befänden, dieser aber noch sehr lang sei. Enrico Kampmann 21.04.2021, 16.00 Uhr

Anhänger der Black-Lives-Matter-Bewegung feiern auf dem George Floyd Square in Minneapolis den Schuldspruch des Ex-Polizisten Derek Chauvin für den Mord am Afroamerikaner George Floyd im Mai letzten Jahres. Bild: Craig Lassig / epa

Derek Chauvin, der Ex-Polizist, der den Afroamerikaner George Floyd im Mai letzten Jahres während eines Polizeieinsatzes tötete, wurde von einer zwölfköpfigen Juri in allen drei Anklagepunkten, unter anderem des Mordes zweiten Grades ohne Vorsatz, für schuldig befunden. Chauvin hatte bei dessen Festnahme sein Knie neun Minuten lang in Floyds Hals gedrückt, während dieser immer wieder klagte, dass er nicht atmen könne. Der Mord hatte in den USA mitten in der Coronapandemie eine Welle an Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst und entwickelte sich zu einer grossen internationalen Protestbewegung. Auch in der St.Galler Innenstadt fand eine Black-Lives-Matter-­Demonstration statt, organisiert und angeführt von der heute 27-jährigen Samantha Wanjiru.

Samantha Wanjiru, Organisatorin der St.Galler Black-Lives-Matter-Demonstration im Juni letzten Jahres. Bild: Benjamin Manser

Derek Chauvin droht nach seinem Schuldspruch eine jahrzehntelange Haftstrafe. Sind Sie erfreut über das Urteil?

Samantha Wanjiru: Ja, das Urteil wird der Tat, die Derek Chauvin begangen hat, gerecht. Das war im Vorfeld alles andere als selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass Polizisten in den USA in Fällen dieser Art bisher meist sehr glimpflich davongekommen sind. So gesehen, ist es eine positive Überraschung.

Warum ist es wichtig, dass Derek Chauvin schuldiggesprochen wurde?

Das Urteil setzt ein klares Zeichen, dass Fälle von Polizeigewalt an People of Color in Zukunft ernst genommen werden müssen. Es wird ausschlaggebend dafür sein, wie solche Fälle in den USA und im Rest der Welt in Zukunft bearbeitet werden. Denn die ganze Welt hat auf dieses Verfahren geschaut.

Der Anwalt von Floyds Familie, Ben Crump, bezeichnete den Schuldspruch auf Twitter als «Wendepunkt in der Geschichte». Würden Sie auch so weit gehen?

In den USA stützt man sich bei gerichtlichen Verfahren sehr oft auf Präzedenzfälle. Das harte Urteil wird wegweisend sein für zukünftige Fälle dieser Art und als Blueprint dafür dienen, wie man in Zukunft mit strukturellem Rassismus umzugehen hat. Somit ist es wirklich ein historisches Ereignis.

Präsident Biden sprach nach Verkündung des Urteils von einem «grossen Schritt vorwärts auf dem Marsch zur Gerechtigkeit», sagte aber auch, dass Wandel und echte Reformen nötig seien, um solche Fälle zukünftig zu vermeiden.

Es ist definitiv so, dass die USA noch einen langen Weg vor sich haben. Doch das Urteil macht den Weg frei für mehr Aufklärungsarbeit und die nötigen Gesetzesgrundlagen, um Rassismus zu unterbinden. Ziel ist nicht, Gerichtsfälle wie den von George Floyd zu gewinnen, sondern sie ganz zu vermeiden. Doch es braucht Zeit, bis sich so etwas durchsetzt.

Der Fall Floyd zeigte den tief verwurzelten strukturellen Rassismus in den USA auf. Gibt es diesen in der Schweiz auch?

Struktureller Rassismus, also rassistische Strukturen und Entscheidungsabläufe, sind ein weltweites Phänomen. In der Schweiz besteht er genauso wie in den USA. Es gibt Dinge hier, die man definitiv bearbeiten muss. So dürfen viele Secondas und Secondos, die in diesem Land aufgewachsen sind, bis heute nicht wählen, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Schweiz hat also auch noch einen langen Weg vor sich, doch das Ausmass ist ein anderes als in den USA.

Hat sich diesbezüglich mit den Black-Lives-Matter-Protesten in der Schweiz etwas in Bewegung gesetzt?

Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe definitiv das Gefühl. Ich werde seit dem sehr oft angefragt, an Workshops und Projekten teilzunehmen, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzten. Auch werde ich in dieser Zeitung bald eine Kolumne schreiben, was die Bereitschaft signalisiert, den Begehren der Black-Lives-Matter-Bewegung eine Plattform zu bieten. Die Presse mag nicht mehr darüber berichten, aber gerade hier in St.Gallen hat sich im Hintergrund seitdem viel bewegt.

Wir sind also auf dem richtigen Weg?

Grundsätzlich ja. Dennoch sind noch viele Fragen offen bezüglich der richtigen Sprache, die man in diesem Diskurs verwenden soll, oder dessen, wie man die bestehenden Probleme angehen will. Es gibt noch viele Türen, durch die man gehen muss, bis sich längerfristig etwas ändert. Aber ich glaube schon, dass eine Reflexion stattgefunden hat.