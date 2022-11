Prozess Die fette Beute blieb aus: Erfolglose Bancomatensprenger stehen vor Gericht Vier Männer müssen sich vor dem Kreisgericht Wil verantworten, weil sie Fahrzeuge, Nummernschilder, Sauerstoffflaschen sowie Werkzeug gestohlen haben und versuchten, Bancomaten in Zuzwil und Flawil in die Luft zu jagen. Jetzt drohen Gefängnis und Landesverweis. Seraina Hess Jetzt kommentieren 10.11.2022, 20.17 Uhr

Das Polizeibild der versuchten Bancomatensprengung in Zuzwil Mitte Februar 2021. Bild: Kapo SG

Es hätte auch ein Treffen unter Freunden sein können, irgendwo in einer Beiz. Nur ist es keine gemütliche Lounge, in der die vier jungen Männer am Mittwoch Platz nehmen, sondern die Tischreihe vor dem versammelten Kreisgericht Wil. Während der letzten Zigarette vor dem Lindensaal in Flawil fällt da und dort ein Spruch in bosnischer Sprache, das Lachen übertönt manchmal sogar das Klirren der Fussfesseln.

Gelassen bleiben die Beschuldigten im Alter zwischen 31 und 35 Jahren auch, als der Staatsanwalt die lange Liste an Vergehen vorträgt, die sie zu Beginn des letzten Jahres begangen haben sollen. Die Resignation kommt nicht von ungefähr: Allesamt sitzen sie bereits hinter Gittern. Wegen einer zwischenzeitlichen Verurteilung in Bezug auf andere Delikte, wegen vorzeitigen Strafvollzugs oder einer neuen Untersuchungshaft.

Die Vorwürfe im Gerichtssaal sind happig: Gemeinsam mit zwei Mittätern, die sich in einem anderen Verfahren verantworten müssen, sollen sich die drei Bosnier und der Serbe in der Ostschweiz auf eine Tour begeben haben, um Geldautomaten zu sprengen und Bargeld zu stehlen.

Erster Versuch: Das Gasgemisch entzündete sich nicht

Das Vorhaben war gemäss Anklageschrift bestens vorbereitet. Darum gekümmert hat sich der Jüngste der Bande, der Serbe, der damals bereits in der Schweiz lebte. Er mietete im Januar in Oberuzwil einen Unterschlupf sowie ein Auto, die er zweien seiner fünf Kollegen überliess, die Anfang Februar aus Bosnien in die Schweiz reisten. Kurz nach deren Ankunft folgten Gasflaschenkäufe und Kundschaftsfahrten, um nach geeigneten Zielen Ausschau zu halten.

Vier der sechs Bandenmitglieder stahlen in einer Nacht Mitte Februar in einem Garagenbetrieb in Arbon einen Fiat Panda, um schliesslich zum ersten Bancomaten zu fahren, jenen der Raiffeisenbank an der Agrola Tankstelle in Zuzwil. Die Beschuldigten sollen den Automaten aufgehebelt und durch die Öffnung mit der mitgebrachten Gasflasche reinen Sauerstoff und Propan-Gas eingelassen haben. Mit einer als Zünder umfunktionierten Taschenlampe versuchten sie, den Automaten zu sprengen. Allerdings vergeblich: Die Zündung des Gasgemischs misslang, die Banknoten blieben verborgen.

In der Verhandlung unterstreicht der Staatsanwalt die Gefahr, welche die Angeklagten in Kauf genommen hätten:

«Die Anwohner hatten grosses Glück. Eine Sprengung an einer Tankstelle könnte ohne weiteres zur Kettenreaktion führen.»

In besagter Nacht kehrten die Beschuldigten ohne Beute zurück in die Wohnung in Oberuzwil, nachdem sie den gestohlenen Fiat zuvor an der Thurdammstrasse zurückgelassen hatten, vollgespritzt mit Schaum eines Feuerlöschers.

Zweiter Versuch: Der grosse Knall blieb wieder aus

Obschon der Plan in Zuzwil nicht aufgegangen war, beliessen es die Männer nicht beim einen Versuch. Keine zwei Wochen später wiederholte sich das Spiel: Ein Beschuldigter brach in eine Firma in Jonschwil ein, um Sauerstoffflaschen zu stehlen. Das misslang ihm zuerst wegen schlechter Lichtverhältnisse. Ein paar Stunden später kehrte er zurück und fand schliesslich das gesuchte Diebesgut. Wenige Tage danach stahl derselbe Mann in Arbon Kontrollschilder und kurz darauf einen Jeep aus einem Autohandel. Unverhofft kam ihm eine Geschwindigkeitskontrolle dazwischen: Auf dem Weg zurück in den Unterschlupf wurde er mit 29 km/h zu viel auf dem Tacho auf einer 50er-Strecke geblitzt.

Vor Gericht bestreitet der Mann, für den Autodiebstahl verantwortlich zu sein. Überhaupt habe er die Bande zu jenem Zeitpunkt nicht gekannt. Das gestohlene Auto hätte er von Bekannten geliehen. Ein Alibi bekommt er am Mittwoch von einem Zeugen, der mit ihm den Abend verbracht haben will und auch zum Zeitpunkt der Radarmessung mit ihm im Auto sass.

Dennoch diente der Jeep der Bande letztlich dazu, einen zweiten Bancomaten der Raiffeisenbank aufzusuchen, diesmal an der Wilerstrasse in Flawil. Zwar hinterliessen die Männer rund 7000 Franken Sachschaden durch den Versuch, den Automaten mit Brecheisen und Schraubenzieher aufzuwuchten – die Sprengung scheiterte aber erneut.

Dritter Versuch: Die Polizei war schneller

Zu einem dritten Anlauf kam es nicht, weil die Polizei der Bande nach einem weiteren Nummernschild-, Auto- und Werkzeugdiebstahl schliesslich auf die Schliche kam.

Die Staatsanwaltschaft beantragt dem Kreisgericht im Wesentlichen, die drei Hauptverantwortlichen der mehrfachen versuchten Verursachung einer Explosion, des gewerbs-und bandenmässigen Diebstahls, des Hausfriedensbruchs und der mehrfachen Sachbeschädigung schuldig zu sprechen. Bei den beiden eingereisten Beschuldigten kommen zudem rechtswidrige Einreise und Aufenthalt dazu; beim geblitzten Lenker des gestohlenen Autos die grobe Verletzung der Verkehrsregeln, das Fahren ohne Berechtigung und die missbräuchliche Verwendung von Kontrollschildern. Der Handlanger, der für seine Kollegen im Wissen um die kriminellen Pläne Vorbereitungen getroffen und parallel dazu eine grössere Summe Drogengeld gewaschen haben soll, muss sich für Gehilfenschaft in Bezug auf die Explosion, für gewerbs- und bandenmässigen Diebstahl sowie für Geldwäscherei verantworten.

Verteidigung beantragt Freisprüche

Dem Kopf der Bande, auf den in Bosnien Frau und vier Kinder warten, drohen für die Vergehen eine Freihetzstrafe von rund vier Jahren und zwei Monaten, dies unter Anrechnung der U-Haft und des vorzeitigen Strafvollzugs. Ausserdem sei er für zehn Jahre des Landes zu verweisen. Auch die anderen Angeklagten sollen ins Gefängnis, ginge es nach der Staatsanwaltschaft: Gefordert sind neben mehrjährigen Landesverweisen Freiheitsstrafen zwischen 18 Monaten und knapp vier Jahren.

Die Verteidiger der vier Angeklagten fordern - abgesehen von den Verstössen im Strassenverkehr - Freisprüche in allen Punkten, zumal die Indizienkette nicht zusammenhänge. Auch die Zivilklagen seien abzuweisen.

Die nicht geständigen Angeklagten hoffen zumindest teilweise auf die Rückkehr in die Heimat. Ob diese durch die Taten in weite Ferne gerückt ist, zeigt sich kommende Woche: Dann wird das Kreisgericht Wil das Urteil verkünden.

