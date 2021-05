Gerichtsprozess Weinfelden Der Ehemann stach mit dem Messer auf seine Frau ein, doch sie bittet die Richter: «Sperren Sie meinen Mann nicht weg» Das Bezirksgericht Weinfelden schickt einen 30-jährigen Nordmazedonier in eine stationäre Therapie und weist ihn für zehn Jahre aus der Schweiz. Der Mann leidet unter schwerer Schizophrenie und hat seine Ehefrau eines Morgens angegriffen und verletzt. Ida Sandl 05.05.2021, 05.20 Uhr

An der Bahnhofstrasse 12 in Weinfelden befindet sich auch das Bezirksgericht. Bild: Reto Martin

Sie lieben sich noch immer. In jeder Pause des Bezirksgerichts Weinfelden umarmen und küssen sie sich: der 30-jährige Beschuldigte, der von zwei Polizisten und in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wird, und seine 27-jährige Ehefrau. Dabei hätte sie sterben können an jenem Morgen, letztes Jahr im August. Als sie unter der Dusche stand, ist er urplötzlich mit einem Steakmesser auf sie los. Er hat auf sie eingestochen und ist ihr bis vor die Wohnungstür gefolgt. Sogar ein zweites Messer hat er geholt, nachdem die erste Klinge verbogen war. Er hörte erst auf, als das 14-jährige Nachbarsmädchen ins Treppenhaus trat und mutig auf ihn zuging. Da liess er das Messer fallen.

Er hat die Tat nicht steuern können

Die Ehefrau hatte Glück, er hatte Glück, die Stiche waren nicht tief. Der Staatsanwalt klagt ihn trotzdem der versuchten eventualvorsätzlichen Tötung an. Er habe den Tod der Frau in Kauf genommen. So sieht es auch das Gericht, doch der Mann ist schuldunfähig. Er leidet unter einer schweren undifferenzierten Schizophrenie. Zwei Psychiater bestätigen, dass er weder Einsichtsfähigkeit in seine Tat gehabt habe, noch sie habe steuern können.

Es geht hier nicht um Schuld oder Strafe

Einen aussergewöhnlichen Fall hat das Weinfelder Gericht am Dienstag verhandelt. Dabei geht es nicht um Schuld oder Strafe, sondern darum, welche Massnahme die Beste ist, um einen Rückfall zu vermeiden und damit die Ehefrau und das gemeinsame Kind zu schützen.

Es ist viel schiefgegangen in dieser Geschichte, die voller Träume begonnen hat. Vor zweieinhalb Jahren kam der gebürtige Nordmazedonier in die Schweiz. Seine Ehefrau stammt aus einer albanischen Familie, ist aber in Deutschland aufgewachsen. Erst die Heirat, dann die Geburt der Tochter. Alles ging sehr schnell. Sie habe ihm ein Leben in der Schweiz nach ihrem Standard ermöglichen wollen, sagte die Frau vor Gericht.

Er lernte die Sprache nicht und fand keinen Job

Doch es lief nicht wie geplant. Bis heute spricht er nur wenig Deutsch und auch mit einem Job hat es nicht geklappt. Also blieb er zu Hause und kümmerte sich um die Tochter, während sie arbeiten ging. Er war isoliert, sie machte ihm Vorwürfe, weil er zu wenig Initiative zeigte. Sie sagt: «Ich wollte ihn fördern und fordern.» Aus Sicht der Psychiater war er überfordert, gestresst. Als am Morgen des Messerangriffs das Kind aus dem Bett fiel, könne dies der Funke gewesen sein, der ihn explodieren liess.

Im Alter von 20 Jahren wurde bei ihm eine Schizophrenie festgestellt. Doch die Medikamente, die ihm verschrieben wurden, machten ihn abhängig. In der Schweiz war er kurz vor dem Messerangriff in der Psychiatrie, um einen Entzug zu machen. Aber das Ausmass seiner psychischen Störung wurde nicht erkannt.

Die Ehefrau hat keine Angst, dass es wieder passieren könnte

Die Frau hält nach wie vor zu ihrem Mann. Eindringlich fleht sie das Gericht an, ihn «nicht wegzusperren». Alles will sie daran setzen, dass sie wieder eine normale Familie werden. Sie will sich intensiv mit seiner Krankheit befassen, um zu wissen, wie sie reagieren müsse. «Ich möchte Teil seiner Therapie werden.» Angst habe sie keine, dass er sie nochmal angreifen könne:

«Das war nicht mein Mann an diesem Morgen, er ist der liebenswürdigste Mensch der Welt.»

Der Verteidiger setzt sich für eine ambulante Therapie ein. Doch die Psychiater glauben nicht, dass diese ausreicht. Denn die Rückfallgefahr für eine erneute Attacke sei hoch. Vor allem, wenn der Beschuldigte unter Stress stehe. Besonders gefährdet sei dann das engste Umfeld, also die Frau und das Kind. Dieses Risiko will das Gericht nicht eingehen. «Eine ambulante Massnahme ist nicht zu verantworten», sagt Gerichtspräsident Pascal Schmid bei der Begründung des Urteils. Die Richter verordnen dem Beschuldigten eine stationäre Massnahme in einer geschlossenen Einrichtung, wie es auch der Staatsanwalt beantragt hat. Allerdings wollen sie «in aller Deutlichkeit» ins Urteil schreiben, dass diese in eine stationäre offene Massnahme umgewandelt werde, sobald er genügend stabil sei.

Auch in einem weiteren Punkt folgt das Gericht dem Staatsanwalt: Es verweist den Beschuldigten für zehn Jahre aus der Schweiz. «Er ist überhaupt nicht integriert», sagt der Gerichtspräsident zur Begründung. Und ein gemeinsames Familienleben sei auch von Deutschland aus problemlos möglich. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.