Proteste erwartet «Kurz, halts Maul!»: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler kommt am Mittwoch nach St.Gallen – das gefällt nicht allen Der Club 2000 um Anwalt Patrick Stach hat mit Sebastian Kurz erneut einen prominenten Gast für einen Anlass gewinnen können. Doch es regt sich Widerstand. Weshalb? Renato Schatz Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

«Eine persönliche Aufarbeitung der Kanzlerjahre aus Sicht des Betroffenen»: Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz spricht am Mittwoch in St.Gallen vor dem Club 2000. Bild: Imago

Ein bisschen wie ein Fanboy guckt er schon drein, Sebastian Kurz. Bubenhaft grinst er in die Handykamera, die das Treffen des österreichischen Ex-Kanzlers mit dem US-amerikanischen Schauspieler Will Smith festhält. Am Sonntag war das, im saudi-arabischen Dschidda, wo sich die beiden das zweite Rennen dieser Formel-1-Saison ansahen. Kurz postete das Bild daraufhin auf Instagram, Smith nicht.

Am Mittwochabend spielt Kurz dann die Smith-Rolle, ist Stargast, und zwar im Hotel Einstein in St.Gallen. Dort wird der 36-Jährige von HSG-Professor Christoph Frei interviewt. Frei ist Mitglied des Clubs 2000, der den Anlass organisiert hat. Oder besser gesagt: dessen Präsident, Patrick Stach.

Macht und Money im Club 2000

Der Anwalt ist ein menschgewordenes Linkedin-Profil, in Sprache und Gebaren: Mitglied in mehreren Businessklubs und Stammgast am alljährlichen «Unternehmertag am Tegernsee» in Deutschland, wo auch Kurz schon zu Gast war, 2017 und 2022.

Stach sagt: «Herr Kurz ist Teil meines Netzwerkes.» Und bei weitem nicht der erste prominente Gast: der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, Tatort-Kommissar Stefan Gubser, sie alle kamen zum Club 2000, der einst gegründet worden war, um den TSV St.Otmar finanziell zu unterstützen. Das tut er noch immer, heute aber ist der Club 2000 vor allem ein Businessklub mit 500 männlichen Mitgliedern – und dem Gefühl von Macht und Money.

Doch anders als bei Beltracchi, zu Guttenberg oder Gubser regt sich jetzt Widerstand. In der Buchhandlung Comedia sowie am Anschlagbrett vor der Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel hängt ein Plakat, das zum Protest gegen Kurz aufruft: «Demo gegen den Besuch des Ex-Kanzlers Sebastian Kurz», steht darauf. Und kurz: «Kurz, halts Maul!»

Das Plakat taucht nicht nur in der Stadt St.Gallen auf, sondern auch im Netz: auf der Internetplattform «barrikade.info» und als Mail vom offenen Antifa-Treffen St.Gallen. In deren Communiqué heisst es etwa, Kurz sei «ein freundliches Gesicht mit rechtsextremen Motiven». Begründet wird dies beispielsweise mit der Koalition von Kurz’ ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ.

Kurz und das «Intrigenstadl»

2021 trat Kurz als Kanzler zurück, wenig später verabschiedete er sich ganz aus der Politik. Florian Gasser lacht herzhaft, als er die Frage nach dem Warum hört. Gasser ist Leiter der österreichischen «Zeit»-Seiten und Teil des bekannten Podcasts «Servus. Grüezi. Hallo.» Er antwortet schliesslich mit einer kleinen Geschichte: Er habe Kurz 2012 sinngemäss gefragt, ob seine Persönlichkeit irgendwann Schaden nehme, wenn er zu lange in der Politik bleibe. Kurz habe daraufhin gesagt, Politik tue «charakterlich wahrscheinlich nicht ewig gut», «sie sei ein totales Intrigenstadl». Gasser sagt: «Die Pointe ist, dass er am Ende über die eigenen Intrigen gestolpert ist, über Ermittlungen gegen ihn und sein Umfeld.»

Gasser spielt damit auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdacht an. Einer der Vorwürfe lautet, dass mit Steuermitteln positive Berichterstattung gekauft worden sei. Es gilt die Unschuldsvermutung, eine Anklage gab es bisher nicht. Es dürfte aber dauern, bis alles geklärt ist: «Ich gehe fest davon aus, dass wir uns noch einige Jahre ab und an mit Sebastian Kurz beschäftigen werden.»

Seine Partei leidet noch immer

Kurz wird also in den Medien bleiben und damit im Gespräch, in den Köpfen ist er ohnehin noch «sehr präsent», wie Gasser sagt. Und das, obschon Kurz nach seinem Rückzug aus der Politik als «Global Strategist» bei Thiel Capital zu arbeiten begann, einem Unternehmen des US-amerikanischen Tech-Moguls Peter Thiel, der als Vertrauter von Donald Trump gilt.

Bei ebendiesem war Kurz einst im Weissen Haus. «Es ist nicht selbstverständlich, dass ein österreichischer Bundeskanzler einen Termin beim US-Präsidenten bekommt», sagt Gasser. «Und Sebastian Kurz hat einen bekommen.» Er nennt immer Vorname und Nachname. So, als sei es ein Eigenname oder eine Marke, «Sebastiankurz», der mit 31 Jahren Bundeskanzler wurde und auch deshalb weitum bekannt.

Der österreichische Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Besuch beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Weissen Haus (20. Februar 2019). Bild: Imago

Gewissermassen hat Kurz jetzt seine eigene Marke. Jüngst hat er sein eigenes Unternehmen gegründet, die SK Management GmbH mit Sitz in Wien. Dass er noch immer in den österreichischen Köpfen ist, hat nichts damit zu tun, Kurz macht sich rar in den Medien. Vielmehr, weil seine Partei, die ÖVP, bis heute an den Nachwirkungen der Skandale leidet, wie Gasser sagt. «Sie betreibt immer noch Selbstfindung und weiss nicht so recht, wo sie hin soll.» Von den Höhenflügen der Kurz-Zeit sei sie «ganz weit entfernt».

150 bis 200 Demonstrierende erwartet

Ähnlich weit vielleicht, wie die breite Öffentlichkeit dem Gespräch mit Kurz am Mittwochabend, um 18.15 Uhr. Denn der Anlass ist privat. 300 hätten sich bereits angemeldet, um die laut Stach «persönliche Aufarbeitung der Kanzlerjahre aus Sicht des Betroffenen» zu hören.

Derweil rechnet die Stadtpolizei St.Gallen mit «150 bis 200 Teilnehmenden» an der Demonstration, die um 17.30 Uhr am Kornhausplatz beginnt. Sie ist bewilligt und wird von der Polizei «mit einigen Mitarbeitenden begleitet».

Weil der Club 2000 keine Medien zulässt, künden später womöglich nur Instagram-Bilder von bubenhaft grinsenden Männern von diesem Abend. Wie Kurz auf dem Bild mit Will Smith. Stach sagt: «Wir wollen unseren Gast nicht beweihräuchern beziehungsweise ihm huldigen, aber wir wollen ihm mit Respekt begegnen und seine politischen Entscheidungen besser verstehen.»