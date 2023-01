Klimaschutz: Protestaktion am Flugplatz Altenrhein

Polizeieinsatz Klimaprotest am Flugplatz Altenrhein: Aktivistinnen und Aktivisten blockieren Zu- und Wegfahrt Am frühen Montagmorgen haben Klimaschützerinnen und Klimaschützer eine Aktion beim Flugplatz Altenrhein gestartet. Mit ihrem Protest machen sie gegen die Klimakrise und das am Dienstag beginnende Weltwirtschaftsforum in Davos mobil. Daniel Walt Jetzt kommentieren 16.01.2023, 08.03 Uhr

Video: Raimond Lüppken

Sie kleben sich an teure Gemälde oder blockieren Autobahnen sowie stark befahrene Strassen in Grossstädten: Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten greifen in den letzten Wochen und Monaten zu immer drastischeren Mitteln, um ihre Ziele durchzusetzen. Mit ihren Aktionen wollen sie die Politik zu entschlossenerem Handeln im Kampf gegen den Klimawandel bewegen.

Thomas Krutzler, CEO People’s Air Group. Bild: pd

Im November hatten Klimaschützer mit massiven Störaktionen am Berliner Flughafen für Schlagzeilen gesorgt. Gelassen gab sich in der Folge Thomas Krutzler, CEO der People's Air Group, die den Flugplatz Altenrhein betreibt. Gegenüber dem Tagblatt sagte er damals:

«Für uns spielt das momentan noch eine untergeordnete Rolle. Diese Art Widerstand spüren wir hier beim Flugplatz Altenrhein nicht.»

Im Morgengrauen des Montags haben die Klimaproteste nun allerdings den Flugplatz Altenrhein erreicht. Dies just vor dem am Dienstag beginnenden Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, das jeweils für viel zusätzlichen Flugbetrieb in Altenrhein sorgt. Dem Tagblatt liegen Aufnahmen und Videos von Journalist Raimond Lüppken vor, der das Geschehen vor Ort inklusive der Vorbereitungen dokumentieren konnte:

Aufbau der Gerüste, an den sich die Aktivistinnen und Aktivisten festmachen werden. Bild: Raimond Lüppken

Noch im Dezember hatte People's-CEO Thomas Krutzler gesagt, man habe aktuell nicht mehr Sicherheitsmassnahmen in die Wege geleitet, als sie bereits bestünden. «Bei uns sind während des ganzen Tages Patrouillen im gesamten Perimeter des Airports unterwegs, innerhalb des Geländes ebenso wie aussen entlang des Zauns», sagte Krutzler vor etwas mehr als einem Monat.

Zu- und Wegfahrt blockiert

Laut Journalist Raimond Lüppken sind insgesamt 50 Personen an der Aktion in Altenrhein beteiligt – eine Handvoll von ihnen blieben im einige Kilometer entfernten Backoffice. Vor Ort begaben sich zunächst 45 Leute, die aus Bambusstangen und Stahlseilen mehrere Gerüste anfertigten, in welche sich einige Klimaschützerinnen und Klimaschützer schliesslich hängten. Der Rest der an den Vorbereitungen beteiligten Personen verliess das Umfeld des Flugplatzes vor dem Beginn der Aktion wieder, um sich einer möglichen Festnahme beziehungsweise einer polizeilichen Befragung zu entziehen, wie Lüppken sagt.

Hanspeter Krüsi, Chef Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei, bestätigte gegen 8 Uhr, dass ein Einsatz laufe. «Die Aktivistinnen und Aktivisten blockieren die Zu- und Wegfahrt, einige von ihnen haben sich festgeklebt», so Krüsi. Drei Patrouillen mit sechs Polizeiangehörigen seien vor Ort.

Kritik an den Reichen und Mächtigen

Verantwortlich für den Klimaprotest in Altenrhein ist eine Gruppe namens «Debt for Climate». In einer Stellungnahme kritisiert sie in englischer Sprache die Verantwortungsträger, die sich am WEF in Davos treffen. Diese trügen durch ihr übermässiges Konsumverhalten und ihre Investitionen die Hauptverantwortung für die Klimakrise. Generell sei das reichste Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für den doppelten Ausstoss an Emissionen wie die ärmsten 50 Prozent, heisst es in der Mitteilung.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern gemäss ihrem Communiqué, dass eine globale Kohlenstoff-Emissionssteuer eingeführt wird. Das Geld soll jenen Staaten zugute kommen, welche von der Klimakrise am meisten betroffen sind.

Erdöl-Raffinerie im Kanton Neuenburg blockiert

«Debt for Climate» ist als Organisation bereits in diversen Ländern aktiv geworden – auch in der Schweiz: Im vergangenen Oktober blockierten rund zehn Aktivistinnen und Aktivisten die Erdöl-Raffinerie im neuenburgischen Cressier. Teils ketteten sich die Menschen auch aneinander, wie SRF damals berichtete.

Laut Angaben auf der Website des Schweizer Ablegers ist «Debt For Climate» eine internationale Organisation. Die Gruppe verbindet nach eigenen Angaben «soziale Gerechtigkeits- und Klimagerechtigkeitskämpfe» miteinander. Dies, indem sie die Arbeits-, sozialen und Klimabewegungen des globalen Südens und des globalen Nordens hinter einem gemeinsamen Ziel vereine. Als Ziel bezeichnet sie die Entschuldung verarmter Länder, «sodass diese es sich leisten können, fossile Energien im Boden zu lassen und eine gerechte Energiewende zu finanzieren».

