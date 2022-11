Promis Das sind die berühmtesten Ostschweizerinnen und Ostschweizer – wir zeigen, wer aus Ihrer Gemeinde am bekanntesten ist Forschende haben aus abertausenden Einträgen im Internet eine Datenbank der berühmtesten Personen der Welt erstellt. Der berühmteste Ostschweizer ist ein Thurgauer, ihm folgen fast 1800 weitere aktuelle und frühere Bekanntheiten aus fast allen Gemeinden der Region. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 25.11.2022, 14.50 Uhr

Aus der Ostschweiz und weltbekannt: C. G. Jung, Pipilotti Rist und Fabian Schär. Bilder: Keystone

Bisher stand Fabian Schär an der WM in Katar nicht in der Startaufstellung der Schweizer Nationalmannschaft. Zu den ersten Elf gehört der Wiler Fussballer hingegen, wenn man Ostschweizer Persönlichkeiten nach Berühmtheit rangiert. Zumindest, wenn man die Daten der Forschenden begutachtet, die diesen Sommer eine weltweite Datenbank berühmter Persönlichkeiten publiziert und darüber im Wissenschaftsmagazin «Nature» berichtet haben.

Schär liegt auf Platz 9 der Ostschweizer Persönlichkeiten. Berühmter und ebenfalls noch am Leben sind nur die Künstlerin Pipilotti Rist (geboren in Grabs) sowie der St.Galler Fussballer Aleksandar Prijovic. Rist ist gleichzeitig die berühmteste Ostschweizer Frau.

Ein Philosoph, ein Theologe und ein Schauspieler führen die Liste an

Angeführt wird die Liste von Carl Jung, besser bekannt als C. G. Jung. Der Psychiater wurde 1875 im thurgauischen Kesswil geboren. Schon wenige Monate nach seiner Geburt zog die Familie allerdings nach Laufen (Kanton Zürich) und später nach Kleinhüningen (heute ein Quartier von Basel) um.

Auch der Zweitplatzierte, der Theologe Huldrych Zwingli, zog schon kurz nach seiner Geburt — 1484 in Wildhaus — um; zuerst nach Weesen, mit zehn Jahren nach Basel und später nach Bern. Der Drittplatzierte, Emil Jannings, war ein deutscher Schauspieler, der teilweise in der Schweiz aufwuchs.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Knapp ausserhalb der Top 20 liegen unter anderem der ehemalige St.Galler Polizeikommandant Paul Grüninger, der im Zweiten Weltkrieg vielen Jüdinnen und Juden das Leben rettete, oder auch die Sängerin Paola Del Medico, besser bekannt als Paola Felix. Ihr Mann, der Fernsehmoderator Kurt Felix, liegt deutlich weiter hinten auf Platz 101.

30 von 182 Ostschweizer Gemeinden haben keinen Eintrag

Zu Stande gekommen ist die Auflistung mittels Angaben von Wikipedia und Wikidata. Weltweit sind rund 2,3 Millionen Menschen in der so entstandenen Datenbank enthalten. In der Ostschweiz sind es 1764 Personen, die 152 Gemeinden zugeordnet werden können. Die 30 Gemeinden ohne Eintrag sind in der Regel kleinere Kommunen, wie zum Beispiel Lommis im Thurgau, Rehetobel in Appenzell Ausserrhoden, Gonten in Appenzell Innerrhoden oder Eichberg im Kanton St.Gallen.

Die Berühmtheit einer Person haben die Forschenden anhand verschiedener Kriterien eruiert. Dazu gehörte beispielsweise, wie viele Wikipedia-Einträge in verschiedenen Sprachen zu einer Person existieren.

Am meisten berühmte Personen stammen in der Ostschweiz aus der Stadt St.Gallen (412), gefolgt von Frauenfeld (96) und Herisau (63).

Über einen Klick auf den Gemeindenamen können Sie in der nachfolgenden Tabelle die Berühmtheiten aus ebendieser Gemeinde betrachten. Über das Suchfeld können Sie nach weiteren Gemeinden suchen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Frühe Umzüge und Geburtsabteilungen verfälschen das Bild

Die Verortung der Ostschweizerinnen und Ostschweizer ist allerdings nicht immer über alle Zweifel erhaben. In der Regel wird dafür der Geburtsort verwendet. Das führt unter anderem dann zu überraschenden Einträgen in dieser Ostschweizer Promi-Liste, wenn jemand schon im Kindesalter umgezogen ist. Ein Beispiel dafür: Ruth Dreifuss. Die ehemalige Bundesrätin kam zwar tatsächlich in St.Gallen zur Welt, doch schon im Kindergartenalter lebte sie in Genf.

Vor allem in der jüngeren Vergangenheit weisen zudem Gemeinden, die über ein Spital mit Geburtenabteilung verfügen, mehr berühmte Personen auf. Im Falle von Grabs führt das sogar dazu, dass einige liechtensteinische Staatsangehörige als berühmte Ostschweizerinnen und Ostschweizer figurieren. So zum Beispiel der Fussballtorhüter Peter Jehle.

Zwischen dem ältesten und dem jüngsten liegen 1300 Jahre

Selbst adelige Liechtensteiner werden so gewissermassen eingebürgert. Der Dritte der Thronfolge, Prinz Georg Antonius Constantin Maria von und zu Liechtenstein, ist mit Jahrgang 1999 der zweitjüngste in der Liste. Nur Unihockeyspieler Dominik Alder erblickte einige Monate später das Licht der Welt. Der am weitesten zurückliegende Ostschweizer Eintrag ist St.Otmar. Der ehemalige Abt des Klosters St.Gallen lebte von 689 bis 759.

In der Datenbank werden Personen zwischen 3500 vor Christus und 2018 erfasst. Allerdings dürften viele frühere Berühmtheiten fehlen. Die Forschenden selber gehen davon aus, dass in 100 Jahren etwa 15 von 100 berühmten Persönlichkeiten ganz einfach vergessen gehen.

Der berühmteste Schweizer im weltweiten Ranking ist Jean-Jacques Rousseau. Der Schriftsteller und Philosoph ist unter 2,3 Millionen Menschen der 55.-berühmteste. Der berühmteste Ostschweizer ist C. G. Jung auf Rang 157.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Welche berühmten Personen jede Gegend der Welt hervorgebracht hat, kann auf dieser Karte eingesehen werden.

