Aggloprogramme: Kantone kommen mit dem Bauen kaum nach

Bauprojekte «Zeitbedarf unterschätzt»: St.Gallen und Thurgau kommen mit dem Umsetzen der Agglomerationsprogramme kaum nach Der Bund unterstützt den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in den Agglomerationen mit Milliarden von Franken. Doch in vielen Kantonen gibt es einen Projektstau – auch in der Ostschweiz. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manchmal dauert's länger: Die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl in der Stadt St.Gallen war schon 2007 im Agglomerationsprogramm enthalten. 2021 fanden erste Sondierbohrungen statt. Der Baustart ist wohl frühestens 2024. Bild: Sandro Büchler

Planung ist das halbe Leben – aber eben nur das halbe: Um die Entwicklung von Siedlungen und Verkehr in den Regionen besser aufeinander abzustimmen, führte der Bund vor rund 15 Jahren die Agglomerationsprogramme ein. Darin werden Infrastrukturprojekte unterschiedlichster Art – vom Bahntunnel bis zur Fussgängerbrücke – nach Wichtigkeit geordnet und aufeinander abgestimmt. Der Bund beteiligt sich an den Bauvorhaben teilweise auch finanziell. Vor kurzem hat der Bundesrat bereits die vierte Generation der Aggloprogramme verabschiedet und dem Parlament dafür 1,3 Milliarden Franken beantragt. Auch die Ostschweiz profitiert mit über 70 Millionen Franken.

Das klingt in der Theorie wunderbar. Die Realität ist etwas komplizierter. Denn irgendjemand muss die vielen Projekte, die in den Planungspapieren stehen, auch umsetzen. Und hier harzt es, wie der Bund schon vor vier Jahren feststellte: Selbst in der ersten Generation der Aggloprogramme seien noch weniger als 60 Prozent der Gelder ausbezahlt.

Hunderte von Projekten, Mangel an Personal

Auch die Ostschweiz kämpft mit einem Projektstau. Grössere Vorhaben wie beispielsweise die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen sind zwar realisiert, viele andere Vorhaben aber noch nicht. Der Kanton St.Gallen hat seine personellen Kapazitäten aufgestockt, um die Umsetzung der Agglomerationsprogramme voranzutreiben – angesichts des Fachkräftemangels eine schwierige Sache. Die Regierung schrieb im Jahr 2020, sie könne nicht garantieren, «dass alle ausstehenden 400 Agglomerationsprojekte fristgerecht umgesetzt werden können». Die Situation hat sich seither nicht wesentlich entspannt, wie die Staatswirtschaftliche Kommission des Kantonsrats diesen Frühling in einem Bericht feststellte.

Wie das Baudepartement auf Anfrage mitteilt, wurden inzwischen 65 Prozent der Bundesgelder aus der ersten Generation abgeholt, 46 Prozent aus der zweiten Generation, zwei Prozent aus der dritten Generation. Damit liegt der Kanton St.Gallen sogar über dem schweizweiten Durchschnitt.

Das Volk spielt nicht immer mit

Bei den Umsetzungsfristen herrscht inzwischen ein für Laien schwer durchschaubares Gewirr. Am schnellsten müssen jetzt Projekte der dritten Generation realisiert sein – bis 2025. Für die ersten zwei Generationen wurde die Frist hingegen bis 2027 verlängert. Ist der Zeitplan des Bundes zu eng? «Ambitioniert» sei der Umsetzungshorizont, heisst es beim St.Galler Baudepartement. Man habe aber mit den ersten beiden Programmgenerationen wichtige Erfahrungen gesammelt und Abläufe angepasst. Schon 2020 schrieb die Regierung, es sei auch möglich, dass Dritte im Auftrag des Tiefbauamts Kantonsstrassenprojekte vorantreiben würden. Dennoch: Ob sämtliche geplanten Aggloprojekte umgesetzt werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor offen.

Verzögerungen gibt es aber nicht nur wegen Engpässen bei den Behörden. Aggloprojekte stossen auch auf Widerstand in den Gemeinden. So ist die Elektrifizierung der Buslinie Abtwil–St.Gallen–Wittenbach Teil des Agglomerationsprogramms. Der Bau kommt aber nicht voran, weil sich Anwohner gegen die Stromleitungen wehren. Ein weiteres Beispiel aus der Stadt St.Gallen ist die Neugestaltung des Marktplatzes: Sie war schon im allerersten Agglomerationsprogramm der Region enthalten, wenn auch ohne finanzielle Beteiligung des Bundes. Die Diskussionen zogen sich in die Länge, das Stimmvolk wehrte sich, Variante um Variante wurde geprüft. Erst 2021 wurden auf dem Platz Sondierbohrungen durchgeführt. Momentan ist von einem Baustart im Jahr 2024 die Rede.

Thurgau tritt auf die Bremse

Dass Aggloprojekte an demokratischen Hürden straucheln können, hat man auch im Thurgau festgestellt. Bei den ersten Programmgenerationen seien sehr viele Projekte ins Paket aufgenommen worden, schreibt die Thurgauer Staatskanzlei auf Anfrage – «man war damals sehr optimistisch und hat den Zeitbedarf für die Partizipation teilweise unterschätzt». 2019 stellte die Thurgauer Regierung dann fest, dass die Ressourcen knapp werden: Der grösste Teil der Mittel, die dem Tiefbauamt jährlich zur Verfügung stünden, sei bis ins Jahr 2027 bereits verplant. «Aus kantonaler Sicht ist daher in Bezug auf Investitionen für die Programme der vierten Generation grösste Zurückhaltung gefordert.»

Die Agglomerationen Frauenfeld und Kreuzlingen–Konstanz haben Konsequenzen gezogen: Sie reichten kein viertes Programm mehr ein, unter anderem wegen der Fülle an Massnahmen aus den ersten drei Programmen. Der Kanton begrüsst das. Der Thurgau konzentriere sich in der vierten Generation nun auf die Teilnahme an den Programmen St.Gallen–Bodensee und Wil.

Trotz des Projektstaus: Bundesgelder hat die Ostschweiz bis jetzt noch keine verpasst – da die erste Frist bei den Agglomerationsprogrammen erst 2025 abläuft. Künftig will der Bund mit einer Ausführungsfrist von fünf Jahren arbeiten. Für kleinere Projekte sei das ausreichend, heisst es beim Kanton Thurgau – für grössere Projekte hingegen «eher knapp».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen