Ein starkes Standbein der St. Galler Stadtfasnacht ist immer am Fasnachtssamstag das närrische Treiben in den Quartieren. Die hier tagsüber durchgeführten Veranstaltungen richten sich in erster Linie an den Nachwuchs. Wie bei der Fasnacht im Stadtzentrum präsentiert sich ein durchzogenes Bild: Aufgrund der Coronapandemie verzichten etliche Quartiere aufs Fasnachtstreiben. Wenn man sich für Anlässe der Quartierfasnacht interessiert, empfiehlt sich vor ihrem Besuch auf jeden Fall ein Blick ins Internet. Angaben findet man in den Internetauftritten der Quartiervereine, die man beispielsweise über die Internetseite ihres Dachverbandes unter www.quartiervereinesg.ch ansteuern kann (im Kapitel «Übersicht über die Quartiere»). Oder man sucht den Begriff Fasnacht in Kombination mit dem Quartier. Stattfinden wird am Freitag beim Johann-Linder-Brunnen im Linsebühl die Brunnenfasnacht des Südost-Quartierve­reins. Angesagt bleibt auch der Kinderumzug im Riethüsli. Nicht stattfinden wird das Guggen-Monsterkonzert, der Ohrenball und die Kinderfasnacht in Bruggen. Das Gleiche gilt für den Maskenball und die Kinderfasnacht im «Kreuz» in Winkeln. Abgesagt ist auch der Kinderfasnachtsumzug des Familientreffs in St. Georgen. (vre)