Professorin Yvette Sánchez Zum Glück schwenkte sie nicht auf Federer um – wie sich eine Lateinamerika-Expertin an der HSG einen Namen machte Sie lotste den peruanischen Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa auf den Rosenberg – und kam selber in einem Roman eines spanischen Autors vor: Jetzt wird die Lateinamerika-Expertin Yvette Sánchez emeritiert. An der HSG und in St.Gallen hinterlässt sie viele Spuren. Jürg Ackermann Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lateinamerika-Expertin Yvette Sánchez lehrte 20 Jahre lang an der HSG. Diese Woche hielt sie ihre Abschiedsvorlesung. Bild: Donato Caspari

Was ist in dieser Geschichte Realität? Was ist nur erfunden – oder erträumt? Und was hat das alles mit dem Leben der Leserin zu tun? Die Fragen, mit denen sich Yvette Sánchez ein Forscherleben lang beschäftigte, stellen sich vielerorts. In der Literatur natürlich. In der Wirtschaft. Aber vielleicht auch in Bereichen, auf die man gar nicht kommen würde – wie dem Fussball.

Als Sánchez 2004 zur Professorin für Spanische Sprache und Literatur an der HSG ernannt wurde, war sie in vielerlei Hinsicht eine Exotin. Gerade einmal vier Prozent aller Lehrstühle waren damals von Frauen besetzt. Und auf eine kultur- und literaturwissenschaftliche Ausrichtung der Lateinamerika-Studien hatten an der Wirtschaftsuni nicht viele gewartet. Doch manchmal nimmt das Leben unerwartete Wendungen, gerade dann, wenn sich vermeintliche Hindernisse als Chancen entpuppen.

Sánchez bot anfänglich beispielsweise ein Seminar über die spanische Literatur des Barocks an. «Auch da gab es gute Diskussionen. Aber schnell habe ich gemerkt, dass ich den geisteswissenschaftlichen Elfenbeinturm verlassen muss, dass ich besser das grosse Potenzial der Uni anzapfe, als nur in meinem Fachbereich zu verharren», erzählt sie im HSG-Learningcenter Square.

Mögliche Berührungsängste zu Wirtschafts- und Rechtsthemen legte sie beiseite. Bei Professoren-Kollegen wie Managementexperte Günter Müller-Stewens oder Rechtsprofessor Thomas Geiser rannte sie dabei offene Türen ein. Forschungsgebiete und Kulturen zusammenbringen, die scheinbar nichts oder nur wenig miteinander zu tun haben, zählten fortan zu ihren Kernkompetenzen.

Der Vater aus der Dominikanischen Republik, die Mutter aus dem Rheintal

Das verwundert nicht, wenn man auf Sánchez' Herkunft blickt. Das Pendeln zwischen den Welten wurde ihr in die Wiege gelegt. Als Tochter eines Dominikaners und einer Rheintalerin kam sie 1957 in Venezuela zur Welt. Später siedelte die Familie nach Basel um. Als die Kinder 1969 in Rebstein eingebürgert wurden, gaben die Behörden den Rat, auf Federer, den Namen der Mutter, zu schwenken. Sonst drohe Gefahr, als «Papierlischweizer» abgestempelt zu werden.

Trotz vieler positiver Assoziationen mit dem Namen Federer, die damals noch keiner erahnen konnte, sagt Sánchez heute: «Zum Glück ging meine Mutter nicht darauf ein.» Die ausgewiesene Lateinamerika-Kennerin hätte man ihr mit dem Rheintaler Namen kaum abgenommen. Da haben die karibischen Wurzeln schon eher geholfen.

Aus der Drogenhölle wird eine Vorzeigestadt

Zu Lateinamerika pflegte sie ein Leben lang einen engen Draht. Besonders ins Schwärmen kommt Sánchez, wenn sie von Medellín spricht, ihrer Lieblingsstadt auf dem Kontinent. Medellín galt einst als Drogenhölle, wo Kartellboss Pablo Escobar herrschte. Mittlerweile ist vieles anders. Die Millionenmetropole gehört zu den Vorzeigestädten Südamerikas und ist ein wichtiger Partner der Uni in Kolumbien, wo jedes Jahr Dutzende HSG-Studierende ein Auslandsemester verbringen. Eine «wahnsinnig positive Dynamik» herrsche dort, sagt Sánchez. Für sie auch ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn die richtigen Leute am richtigen Hebel sitzen.

Sánchez gilt als Netzwerkerin. In, aber auch ausserhalb der HSG. Dies kam ihr zugute, als sie 2007 das Centro Latinoamericano-Suizo der HSG gründete, wo zehn Jahre später im Auftrag des Bundes das «Leading House» Lateinamerika angesiedelt wurde. Dieses fördert schweizerische Forschungskooperationen mit Lateinamerika in allen Disziplinen.

Der Literaturnobelpreisträger lässt sich wie ein Popstar feiern

Nur dank ihrem Netzwerk war es auch möglich, dass 2011 der peruanische Autor Mario Vargas Llosa für eine öffentliche Vorlesung an die HSG kam. Er wurde damals, nur kurz nach Erhalt des Literaturnobelpreises, wie ein Popstar gefeiert. Auch der Architekt Jacques Herzog oder Ives Daccord, ehemaliger Generaldirektor des IKRK, zählt sie zu ihren langjährigen Bekannten, die sie auch an die Uni brachte.

Einem breiteren Publikum bekannt wurde sie als Leiterin der öffentlichen Vorlesungen der Uni und der Kunstkommission. Seit ein paar Semestern leitet sie auch das Montagsforum in St.Gallen. Ein Engagement, das sie nach ihrer Pensionierung Ende Januar fortführen wird.

Sie sei an der Uni St.Gallen glücklich gewesen, sagt Sánchez, und habe sich aus Dankbarkeit für die tolle Stelle besonders engagiert.

«Wer an der HSG die Extrameile geht, wird belohnt. Das gefällt mir. Ich habe mich von diesem produktiven, interdisziplinären Umfeld gerne inspirieren lassen.»

Auch in ihrer Forschung. So untersuchte sie, was Fussballklubs in Südamerika kulturell und wirtschaftlich bewegen. Wie sich Manager inszenieren, von welchen Fiktionen sie sich leiten lassen. Sie publizierte Aufsätze zur «Poesie des Scheiterns» oder zu den US-Latinos in der Ära Trump. Und sie beschäftigte sich immer wieder mit Schriftstellern wie Cervantes, Borges oder Garcia Marquez, die ihr noch immer Horizonte öffnen.

Ein spanischer Autor, der sich für St.Gallen interessiert

Sicher ist schon jetzt: Auch Sánchez selber wird in die Literaturgeschichte eingehen. Wenn auch vielleicht auf unerwartete Art und Weise. Im Roman «Doctor Pasavento» des spanischen Autors Enrique Vila-Matas kommt die HSG-Professorin als Figur mit richtigem Namen, aber einem erfundenen Charakter vor. Sánchez und Vila-Matas stehen seit langer Zeit in einem E-Mail-Austausch über Literatur, über St.Gallen und die Ostschweiz, für die sich der spanische Schriftsteller vor allem auch Robert Walser wegen interessiert.

Das führte so weit, dass Vila-Matas Sánchez vor Jahren nach Barcelona einlud, als er sein neues Buch präsentierte. Zusammen traten sie auf. Er als Autor, sie als Protagonistin des Romans. Dabei musste sie sich selber kneifen, um sicher zu sein, dass das alles Realität und nicht schon Fiktion war. Aber manchmal ist der Grat dazwischen auch extrem schmal.

Garantiert wirklich war hingegen Sánchez' Abschiedsvorlesung diese Woche im Audimax. Das Thema: «Fälschungen in der Literatur, Kunst und Politik der spanischsprachigen Welt». Sie sei sehr erleichtert, aber auch ein wenig traurig gewesen, als es vorüber war, erzählt sie einen Tag danach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen