professorenzank US-Professor beschuldigt die HSG: «Das ist akademischer Betrug» – HSG prüft rechtliche Schritte Zwei Eliteuniversitäten, ein Forschungsthema, zwei unterschiedliche Resultate: Ein amerikanischer Wirtschaftsprofessor der Yale-Universität hat Forschungsergebnisse einer HSG-Studie geprüft und stellt gravierende Fehler fest. Die Universität St.Gallen verteidigt sich. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 06.02.2023, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Forschende der HSG werden von einem amerikanischen Professor verunglimpft. Bild: Michel Canonica

Dass der russische Angriffskrieg einen wesentlichen Einfluss auf das unternehmerische Handeln westlicher Firmen hat, ist kein Geheimnis. Während einige Grosskonzerne Russland boykottieren, wirtschaften andere Firmen weiter wie bisher. Welche Unternehmen konkret ihre Geschäfte weiterführen wie bisher und so indirekt Putins Krieg unterstützen oder gar noch vom Krieg profitieren, hängen die Konzerne nicht unbedingt an die grosse Glocke.

Die Universität St.Gallen erforschte diese Geschäftstätigkeiten von Unternehmern und Firmen in Russland mit einer Studie in Zusammenarbeit mit dem privaten Lausanner Wirtschaftsinstitut IMD. Die Resultate der Studie publizierten die HSG und das IMD auf ihren Websites. Zusammengefasst kamen die Forscher zum Schluss: Nur 8,5 Prozent der Unternehmen aus G7-Staaten haben sich aus Russland zurückgezogen, seit Putin in die Ukraine eingefallen ist.

Die Studie der Universität St.Gallen sorgte für grosses Aufsehen. So berichtete unter anderem auch das Wall Street Journal darüber. Denn pikant daran ist: Mit dem Forschungsresultat vom Rosenberg konnten Wissenschaftler – entgegen der medial verbreiteten Aussage, dass viele Unternehmen Russland boykottieren würden – erstmals zeigen, dass dem eben nicht so ist. Die Ergebnisse zeigen ebenso auf, dass weniger als 18 Prozent der amerikanischen Tochtergesellschaften in Russland verkauft wurden.

Akademischer Betrug?

Die Studie sei komplett falsch, sagt der renommierte Wirtschaftsprofessor der Yale Universität, Jeffrey Sonnenfeld, gegenüber mehreren US-Medien und gegenüber SRF:

«Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie die Universität St.Gallen und das IMD in Lausanne zu diesen Resultaten kommen. Da wurden Zahlen verdreht, dass ein anderer Kontext entsteht – das ist akademischer Betrug und muss geahndet werden.»

In einem Interview mit SRF spricht er gar davon, dass die Universität St.Gallen ein unklares Motiv zur Verbreitung dieser Tatsachen habe. Er deutet damit an, dass die Forschenden der Universität St.Gallen, Professor Simon Everett, und der Forscher des Lausanner Instituts, Niccolò Pisani, ihre Studie zu Gunsten russischer Propaganda abgeändert haben sollen. Dass bei Sonnenfelds Studie das Gros der Forscher ukrainischer Herkunft war, kommentiert der Professor indes nicht.

Keine Katzenwettbewerbe und Sportwettkämpfe in HSG-Studie

Die Kritik von Sonnenfeld kommt nicht von ungefähr. Mit einem siebenköpfigen Team aus Wirtschaftswissenschaftlern hat er den wirtschaftlichen Rückzug von Unternehmen aus Russland seit Beginn des Krieges erforscht – also eigentlich die genau gleiche Frage, mit der sich die Universität St.Gallen und das IMD Lausanne bereits auseinandergesetzt haben – zumindest fast: Vergleicht man die Studien der beiden Universitäten, fällt auf: Tatsächlich ist die Forschungsfrage ähnlich. Die Datensätze, Methoden und Definitionen der untersuchten Themen sind jedoch so unterschiedlich, dass die aktuell herumgereichten Zahlen keinen sauberen Vergleich ermöglichen. Die Autoren von IMD und HSG haben geprüft, welche Unternehmen mit Hauptsitz in einem EU- oder G7-Land nachweislich ihre Beteiligungen und Tochtergesellschaften in Russland verkauft haben. Das definieren sie als «Rückzug aus Russland».

Die Yale-Liste hingegen ist viel umfassender: Darauf finden sich Organisationen aus aller Welt und nicht nur aus EU- oder G7-Staaten. Der Begriff «Organisationen» ist hier bewusst gewählt, weil die Liste nicht nur Unternehmen, sondern beispielsweise auch NGOs umfasst, insbesondere diverse internationale Sportverbände. Schliesslich ist der Begriff «Rückzug» bei der Yale-Liste viel weiter gefasst. So erscheint darunter beispielsweise die «International Cat Federation» mit der Aktion «Ausschluss russischer Katzen von Wettbewerben», das Satellitenfernsehen Cyfrowy Polsat mit «Entfernung russischer Sender aus dem Angebot» oder der Eurovision Song Contest, an dem Russland nicht mehr teilnehmen kann. Angesichts solcher Differenzen ist es wenig erstaunlich, dass sich die Zahlen unterscheiden. In der Studie der HSG wird von 120 Unternehmen berichtet, die sich aus Russland zurückgezogen haben. In der Studie von Yale kommen die Forscher zum Schluss, dass es über 1000 Organisationen und Unternehmen sein müssen.

HSG prüft rechtliche Schritte gegen Yale-Professor

Bei der Universität St.Gallen versteht man den medialen Wirbel, den der Yale-Professor mit seinen Aussagen derzeit entstehen lässt, nicht: «Die beiden Studien haben einen ganz unterschiedlichen Fokus und können gar nicht einfach miteinander verglichen werden – das wäre, wie wenn man Äpfel mit Birnenschnaps vergleichen würde», sagt der Kommunikationschef der Universität St.Gallen, Adrian Sulzer. Solche Anschuldigungen eines anderen Wissenschaftlers habe die HSG noch nie erlebt. Dagegen will die Universität St.Gallen nun rechtliche Schritte prüfen, ergänzt Sulzer: «Sonnenfeld hat unsere Forscher im Oktober 2022 kontaktiert, mit massiven Vorwürfen konfrontiert sowie mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, falls unsere Forscher ihre Studie publizieren sollten.» Die Universität St.Gallen hat ihre Resultate am 20. Dezember 2022 publiziert – die Universität Yale erst einen Monat später.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen