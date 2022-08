Alkoholisierte Sennen: Zwei Meinungen zur Berichterstattung

Pro & Contra «Voyeurismus» oder «Realität»: Sollen Medien über betrunkene Sennen berichten oder nicht? Videos von betrunkenen Sennen bei der Alpabfahrt bewegen die Ostschweiz. Die Meinungen darüber, ob Medien das Thema aufgreifen sollen, gehen auseinander. Auch auf der «Tagblatt»-Redaktion. Renato Schatz und Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 30.08.2022, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Videos von stark alkoholisierten Sennen haben das idyllische Image der Alpabfahrten im Appenzellerland angekratzt. Bild: Gian Ehrenzeller / EPA

PRO: Judith Schönenberger: «Ist man ‹hässig› auf die Realität oder auf Medien, die sie abbilden?»

Die Videos von torkelnden Sennen, die offensichtlich einen über den Durst getrunken haben, sind unschön anzuschauen. Sie zerstören das so sorgfältig gepflegte Bild der idyllischen Alpromantik. Das tut weh – gerade, wenn man sich selbst als Sympathisantin oder gar Teil des Bauernstandes versteht. Wer seine Wut über diesen Imageschaden nun aber auf die Medien richtet, die das Thema aufgreifen, sollte noch einmal in sich gehen. Ist man «hässig» auf die Realität oder auf die, die sie abbilden?

Die Medien haben nicht nur die Funktion, zu informieren, sondern auch mögliche Missstände zu thematisieren. Dass das nicht bei allen gut ankommt, liegt auf der Hand. Die Berichterstattung eröffnet im besten Fall die Möglichkeit, die beinahe verklärten Alpabfahrten realistisch auf ihr Verhältnis mit Alkohol hin zu untersuchen.

Wenn am Ende dabei herauskommt, dass betrunkene Sennen eigentlich eher selten sind, und sich die unfreiwilligen «Filmstars» beim nächsten Mal etwas zusammenreissen, auch gut. Im Übrigen müssten sich die betreffenden Protagonisten bewusst gewesen sein, dass sie sich in der Öffentlichkeit befinden. Schliesslich ziehen die Alpabfahrten immer viel Publikum an – und gehören zum Marketingmix der Region.

Judith Schönenberger, Volontärin. Belinda Schmid

Medien wollen zur Sprache bringen, was die Leserinnen und Leser bewegt. Jede und jeder hat eine Meinung zu den Videos. Sie werden in Whatsapp-Gruppen und am Stammtisch diskutiert. Warum nicht auch in der Zeitung? Zum journalistischen Handwerk gehört dann eine Einordnung und ein Nachfragen bei Älplern, Polizei, Tourismus- und Bauernverbänden.

Zu guter Letzt ist nicht zu vergessen: Wen betrunkene Sennen so gar nicht interessieren, der muss die Artikel dazu nicht lesen.

CONTRA: Renato Schatz: «Nur weil etwas geklickt wird, ist es längst nicht wichtig.»

Und Sie? Sie Voyeur! Natürlich haben Sie das Video von den betrunkenen Sennen auch gesehen, sonst würden Sie diesen Text nicht lesen.

Wer noch mehr solcher Szenen sehen will, braucht nur Mitte Oktober zwischen Olma-Gelände und Marktplatz zu warten. Oder in den Gassen St.Gallens während des Stadtfestes. Das ist teils feinstes Klickmaterial, und mindestens so gut wie das Video der betrunkenen Appenzeller, das jetzt ausgeschlachtet wird.

Das Fleisch: Die Blamage einiger Männer, ihre Blossstellung. Und der Schlächter: die Medien, die dieses Fleisch für Klicks verkaufen.

Hier noch eine halbherzige Einschätzung, da noch eine Leserumfrage. Bis nichts mehr übrig ist, nur noch der Knochen, nur noch das Video, in dem zwei, drei Menschen vor allem sich gefährden, nicht aber die Allgemeinheit.

Die Hunderttausende, die das Video inzwischen gesehen haben, geklickt haben, sind in keiner Weise davon betroffen, wenn ein paar Menschen zu viel saufen. Es ist keine journalistische Relevanz vorhanden. Nur der Hunger auf Voyeurismus, den die Medien mit der Weiterverbreitung des Videos stillen.

Renato Schatz, Redaktor. Ralph Ribi

Aber nur weil etwas geklickt wird, ist es längst nicht wichtig, und schon gar nicht richtig.

Sicher, wer ohne Sünde klickt, der werfe den ersten Stein. Bloss ist die Auswahl von Geschehenem, die Gewichtung davon, eine Aufgabe der Medien. Muss man als Medienhaus ein solches Video wirklich weiterverbreiten? Und wenn ja: Platziert man es ganz oben auf der Website, noch über den Meldungen zum Krieg in der Ukraine, dort also, wo es alle sehen? Oder versteckter, irgendwo weiter unten?

Im Übrigen ist das Fotografieren oder Filmen von Privatpersonen im öffentlichen Raum gemäss Journalistenkodex nicht einfach so zulässig. Ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann, «wenn sie auf dem Bild nicht herausgehoben werden». Ausnahmen sind ein öffentliches Interesse oder öffentliche Auftritte.

Wer mit Letzterem argumentiert, findet es sicher grossartig, wenn er das Feierabendbier mit einem Gläschen zu viel verlässt und dann von einem sogenannten «News-Scout» oder einem «Leserreporter» gefilmt wird.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen