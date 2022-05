FCSG-Sprayaktion beim Kloster: Ein Pro und Contra

Pro & Contra «Gelungene Nacht- und Nebel-Aktion» – «FCSG-Sauglattismus»: Die Kontroverse zur Espen-Sprayerei bei der Kathedrale In Absprache mit dem Kanton hat der FC St.Gallen im Klosterbezirk seinen Schriftzug angebracht. Eine erfrischende Idee zur Einstimmung auf den Cupfinal vom Sonntag? Oder ein Anschlag der Spassgesellschaft auf den Stiftsbezirk? Unser Pro und Contra. Stefan Schmid und Reto Voneschen Jetzt kommentieren 13.05.2022, 17.00 Uhr

PRO: Stefan Schmid: «Sogar Bischof Markus ist FCSG»

Locker bleiben, liebe Sittenwächter und andere Hüterinnen von Zucht und Ordnung. Bereits am Sonntag, unmittelbar nach dem Sieg des FC im Berner Wankdorf, werden die vier weissen Buchstaben auf dem heiligen grünen Rasen des St.Galler Unesco-Weltkulturerbes wieder entfernt. Der Spuk geht so schnell, wie er gekommen ist.

Bis es so weit ist, freuen wir uns aber über die heimlifeisse Nacht- und Nebel-Kunstaktion zugunsten unserer wackeren Mannschaft. Sie ist ein schönes Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts in einer Region, die wie kaum eine andere im Land mit dem örtlichen Fussballverein verwachsen ist.

Stefan Schmid, Chefredaktor. Bild: Hanspeter Schiess

Die sakralen Bauten und deren Umgebung sollen gehütet und gehegt werden, gewiss. Aber wenn es möglich ist, den Klosterplatz gar wochenlang für ein Klassikfestival der nobleren Herrschaften abzusperren, dann mag es eine vergängliche kleine Sprayerei für den FC locker leiden. Zumal sie auch einfach wahnsinnig gut aussieht. Ein ästhetisches Meisterwerk, perfekt eingebettet in die erhabene Umgebung.

Danke für die erfrischende Aktion. Sie hat sogar den Segen von Bischof Markus. Möge uns Gott jetzt den Cupsieg schenken. St.Gallen hat ihn verdient.

CONTRA: Reto Voneschen: «Dieser FCSG-Sauglattismus entspricht sicher nicht der Bedeutung des Ortes»

Dass der FC St.Gallen im Cupfinal steht, freut einen auch als bekennenden Fussballmuffel. Und wenn’s mit dem Sieg am Sonntag klappen sollte, bringt man selbstverständlich Verständnis dafür auf, dass es an der Cupfeier im Stadtzentrum euphorisch zu und her gehen wird.

Aber: Musste das mit dem FCSG-Logo auf dem Klosterplatz sein? Ging’s – wieder einmal – für die Verantwortlichen des FC St.Gallen nicht eine Nummer bescheidener und angemessener? Wie 2021, als an Fussgängerlicht­sig­nalen in der Stadt augenzwinkernd auf den Cupfinal gegen Luzern hingewiesen wurde.

Reto Voneschen, Stadtredaktor. Bild: Hanspeter Schiess

Der Klosterplatz ist der Vorplatz unseres Weltkulturerbes. Es ist ein Ort, der allen St.Gallerinnen und St.Gallern gehört – Fussballfans genauso wie Fussballmuffeln. Es ist ein Platz, den der Kanton wie seinen Augapfel hütet. Er gibt ihn nur in Ausnahmefällen für Aktionen frei, die der Bedeutung des Ortes entsprechen. Und das tut dieser FCSG-Sauglattismus ganz sicher nicht.

Hoffentlich bleibt der Anschlag der Spassgesellschaft auf den Stiftsbezirk ein Einzelfall. Sonst stellt sich die Frage, wie die FC St.Gallen Event AG die Cupfinalteilnahme 2023 feiern wird. Man muss ja das Logo auf der Wiese toppen. Vielleicht indem man die Kathedrale grün-weiss anmalt? Hauptsache, die Farbe ist abwaschbar...

