St.Galler Airbnb-Vermieter sollen Kurtaxen abliefern

Privatunterkünfte «Unfair gegenüber den Hotels»: Airbnb-Vermieter im Kanton St.Gallen sollen Kurtaxen abliefern müssen Ferienwohnungen und Zimmer über Airbnb und ähnliche Plattformen zu vermieten, liegt im Trend. Jetzt will der Kanton St.Gallen die Anbieterinnen und Anbieter finanziell in die Pflicht nehmen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Übernachtungen bei Privaten zu buchen, ist heute Alltag. Gesetzliche Vorgaben fehlen aber noch. Bild: Benjamin Manser

Wer braucht denn ein Hotel, wenn man günstig bei Privaten unterkommt? Viele Reisende folgen inzwischen diesem Motto und suchen sich auf Airbnb und ähnlichen Buchungsplattformen eine Unterkunft. Für ein verlängertes Wochenende Anfang September in der Stadt St.Gallen beispielsweise gibt es bei Airbnb aktuell über 200 Übernachtungsangebote. In den vergangenen Jahren hat deren Zahl im Kanton St.Gallen stetig zugenommen – wobei teilweise dieselben Zimmer oder Wohnungen auch auf verschiedenen Buchungsplattformen ausgeschrieben werden.

Jetzt will der Kanton diesen Markt besser regeln. Denn für Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen müssen Beherbergungsabgaben und – je nach Region – auch Kurtaxen bezahlt werden. Theoretisch gilt dasselbe für die Übernachtungsangebote via Airbnb. Doch den Gemeinden, die bisher für das Einziehen dieser Abgaben zuständig sind, fehlt der Überblick über all die privaten Anbieterinnen und Anbieter.

Abgaben flächendeckend erheben

Darum wird jetzt eine zentrale Lösung aufgegleist – mit dem kantonalen Tourismusgesetz, das momentan ohnehin überarbeitet wird. Die Vorberatende Kommission beantragt eine Systemänderung bei den Beherbergungsabgaben und Kurtaxen. Die Kommission schreibt:

«Insbesondere sollen Beherberger, die ihre Unterkünfte über elektronische Buchungsplattformen anbieten, konsequent in die Abgabepflicht genommen werden.»

Andreas Broger, St.Galler Mitte-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Kommissionspräsident Andreas Broger (Die Mitte) sagt, es gehe um Fairness: «Wenn Private ihre Unterkünfte vermieten, ohne Abgaben zu bezahlen, ist das ungerecht gegenüber den Hotels.» Schon der Preisunterschied sei oft frappant. «Auf den Buchungsplattformen findet man beispielsweise Zimmer, die für vier Monate zu einem Preis von 1200 Franken vermietet werden.» Ein klassischer Hotelbetrieb könne mit solch günstigen Angeboten niemals mithalten.

Airbnb schliesst Verträge mit Kantonen ab

Die grosse Kunst sei nun, ein System zu finden, das effizient und wirksam sei, sagt Broger. Der Aufwand zum Einziehen der Abgaben müsse erträglich sein, auch für den Kanton. Gleichzeitig sei fraglich, ob man darauf zählen könne, dass private Anbieter die Abgaben freiwillig entrichten. Die Kommission will nun die Regierung beauftragen, einen Vorschlag zu machen. Das Parlament hat die Motion noch nicht behandelt.

Das Unternehmen Airbnb hat bereits mit einer Reihe von Kantonen Vereinbarungen getroffen, um die Abgaben und Taxen automatisiert über die Buchungsplattform abzurechnen, es sind dies Zürich, Genf, Zug, Basel-Landschaft. Basel-Stadt, Schaffhausen, Luzern und Freiburg. Airbnb zieht die Abgaben ein und reicht sie an die jeweiligen Kantone oder Tourismusorganisationen weiter. Mit St.Gallen kam bisher keine solche Lösung zu Stande, weil eine einzelne Abrechnung für jede Gemeinde zu kompliziert wäre. Falls in Zukunft der Kanton für das Einziehen der Taxen zuständig ist, dürfte sich das ändern. Airbnb zeigte sich jedenfalls offen für Vereinbarungen mit weiteren Kantonen.

In der Diskussion um das St.Galler Tourismusgesetz hat sich derweil die Tonlage komplett geändert. Um die Branche in der schwierigen Phase während der Coronapandemie zu stützen, setzte die Regierung die Tourismusabgaben vorübergehend aus. Danach stand der Vorschlag zur Debatte, die Abgaben ganz zu streichen – unter anderem wegen des Aufwands beim Abrechnen. Die Branche selber wehrte sich aber dagegen. Das Geld aus den Abgaben wird wieder in Tourismusprojekte investiert.

