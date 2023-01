Presseschau Von «starkes Signal» bis «keine Traumbesetzung für Konservative»: Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen – so berichten die Medien Ab Juli übernimmt der St.Galler Theatermacher Milo Rau die Leitung der Wiener Festwochen, seine bisherige Stelle am Theater Gent gibt er auf. Seine Vision: Er wolle ein mythisches, gewaltiges, umstrittenes Theaterfest schaffen. Claudio Weder 27.01.2023, 19.00 Uhr

Milo Rau erhielt 2022 den Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung. Bild: Arthur Gamsa

Schon wieder ist Theatermacher Milo Rau in aller Munde. Aber diesmal nicht wegen der Mumie Schepenese, die er nach Ägypten zurückführen will. Sondern wegen eines Jobwechsels: Der 46-jährige St.Galler gibt seine bisherige Stelle als künstlerischer Leiter des Niederländischen Theaters Gent auf und wird per 1. Juli neuer Intendant der Wiener Festwochen, einem bedeutenden Kulturfestival mit Theater-, Opern- und Tanzproduktionen. Rau folgt auf Christophe Slagmuylder, der seinen Vertrag vorzeitig beendet.

In Wien herrscht Euphorie: Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bezeichnet Milo Rau in einer Medienmitteilung als «einen der bedeutendsten europäischen Regisseure». Weiter sagt sie: «Als politisch denkender Künstler arbeitet Milo Rau in verschiedenen Bereichen von Theater über Oper bis Film und ist international bestens vernetzt. Somit steht nun wieder eine strahlende Künstlerpersönlichkeit an der Spitze der Wiener Festwochen.» Von Rau erhofft sie sich, dass er wieder mehr Publikum anzieht. Gemäss ORF hatten die Festwochen in der Vergangenheit einen Besucherschwund zu beklagen.

«Einer der wichtigsten Kulturposten Österreichs»

Auch bei Milo Rau ist die Begeisterung gross: «Ich kenne keine andere Stadt, die so brennt fürs Theater wie Wien, und freue mich deshalb unglaublich über meine neue Aufgabe», sagt er. Er wolle ein mythisches, gewaltiges, umstrittenes Theaterfest schaffen, ein vielstimmiges, diverses, leidenschaftliches und kämpferisches Welttheater, ein Fest für Wien und die Welt.

In den Medien wird Rau als «Theaterrevolutionär» oder «Brisanzgarant» («Der Spiegel») bezeichnet. Die FAZ schreibt: Rau, «der grösste Windmacher im Theaterbetrieb», erhalte nun einen der «wichtigsten Kulturposten Österreichs». Für den ORF ist Raus Wahl ein «starkes Signal»: Zum Leitbild des Festivals passe Raus Biografie wie massgeschneidert.

Etwas kritischer berichtet die «Süddeutsche Zeitung»: Milo rau sei «bestimmt nicht die Traumbesetzung für konservative Theatergeher». Doch es sei ihm zuzutrauen, die Wiener Festwochen wieder zu einem angriffigeren, kantigeren Festival zu machen, als es das zuletzt gewesen sei. Allerdings sei kein radikaler Wechsel zu erwarten: «Die im kommenden Mai und Juni bevorstehenden Festwochen sind die letzten, die Slagmuylder noch verantwortet. Auf dem Programm steht unter anderem eine Inszenierung von Milo Rau.»

Er will ein Wiener Manifest verfassen

Mit Wien ist Milo Rau also bereits vertraut: Schon mehrere seiner Werke waren an den Festwochen zu sehen, etwa «Hate Radio» (2012), «The Civil Wars» (2015), «Agora» (2017) oder «Orest in Mossul» (2019). Wie Medien berichten, möchte Rau analog zum Genter Manifest ein Wiener Manifest verfassen: Er wolle erarbeiten, was die Stadt Wien, was Europa brauche.

Gegenüber dem ORF sagte Rau, was ihm in Wien vorschwebt: internationales Texttheater mit Cross-overs in andere Sparten wie Musiktheater oder Ausstellungen. Er möchte mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikow oder mit Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek arbeiten. Zum ersten Mal wird Rau die Wiener Festwochen 2024 verantworten: Dann will er sich mit Satiriker Karl Kraus befassen, der 2024 seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte.