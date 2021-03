Preiszuschläge Wird bald das Brot teurer? Ständerat Andrea Caroni startet Angriff auf die Mehrwertsteuer Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni fordert eine einheitliche Mehrwertsteuer – damit könne die Schweiz Hunderte von Millionen Franken an Bürokratieaufwand sparen. Was sagt er zum Vorwurf, eine solche Reform treffe besonders Konsumenten mit tiefen Einkommen? Adrian Vögele 26.03.2021, 05.00 Uhr

Zusammen mit dem Gewerbeverband will er das Mehrwertsteuersystem radikal vereinfachen: Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Es ist sozusagen ein Vermächtnis von Hans-Rudolf Merz: Der ehemalige Ausserrhoder FDP-Bundesrat wollte das System der Mehrwertsteuer in der Schweiz stark vereinfachen. Der Anlauf scheiterte vor zehn Jahren im Parlament. Nun nimmt der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni das Anliegen seines früheren Chefs wieder auf und startet einen neuen Versuch. «Die Reform der Mehrwertsteuer war damals das erste Dossier, das ich als persönlicher Mitarbeiter von Hans-Rudolf Merz erlebte», erinnert er sich.

Die Angelegenheit klingt trocken, ist aber brisant. Es geht um gewaltige Geldsummen. Jeder dritte Franken, den der Bund einnimmt, stammt aus der Mehrwertsteuer, 22 Milliarden waren es im vergangenen Jahr. Diese Einnahmen stellt Caroni nicht in Frage. Aber die Art und Weise ihrer Erhebung sei viel zu kompliziert, sagt er. So gibt es heute drei verschiedene Mehrwertsteuersätze und zahlreiche Ausnahmen.

«Wenn wir die Schweiz auf einen Schlag von möglichst viel Bürokratie befreien wollen, dann müssen wir bei der Mehrwertsteuer ansetzen. Mit den heutigen, aufwendigen Verfahren verschenken wir jedes Jahr mehrere hundert Millionen Franken.»

Der Bundesrat habe das Anliegen bereits früher befürwortet, und auch dem Gewerbeverband sei das heutige System ein Dorn im Auge. Darum hat Caroni jetzt eine Motion eingereicht: Der Bundesrat soll einen Einheitssatz vorschlagen, mit möglichst wenigen Ausnahmen. 20 Ständeratsmitglieder haben den Vorstoss mitunterzeichnet, so auch die Ostschweizer Daniel Fässler (Die Mitte/AI), Benedikt Würth (Die Mitte/SG) und Jakob Stark (SVP/TG).

Frühere Kritik im Parlament: «Autos würden günstiger, Lebensmittel teurer»

Die Mehrwertsteuer wird beim Kauf von Gütern und Dienstleistungen erhoben. Heute beträgt sie im Normalfall 7,7 Prozent. Güter des täglichen Bedarfs – Lebensmittel beispielsweise – werden allerdings nur mit 2,5 Prozent besteuert. Eine weitere Sonderregelung gibt es für die Hotellerie (3,7 Prozent). Manche Produkte und Leistungen etwa in Kultur, Bildung und Gesundheitswesen sind komplett mehrwertsteuerfrei.

Wenn nun in all diesen Fällen künftig ein einheitlicher Steuersatz fällig wird – laut dem Bundesrat müssten es knapp 7 Prozent sein, um die Einnahmen konstant zu halten –, bedeutet das also, dass gewisse Preise steigen. Das birgt sozialpolitischen Zündstoff. In der Nationalratsdebatte 2011 kritisierte die SVP, dass mit einem Einheitssatz «der Ferrari günstiger, das Brot jedoch teurer» würde. Die Linke und die CVP warnten davor, dass die Anpassung die ärmere Bevölkerung besonders hart treffen werde.

Das eingesparte Geld zurückverteilen – über die Krankenkassenprämien?

Was sagt Caroni zu diesem Einwand? «Ich bin durchaus offen dafür, dass man die Reform mit einem sozialen Aspekt verknüpft.» Allerdings: Die Mehrwertsteuer selber sei für einen sozialen Ausgleich komplett ungeeignet – sie sei ja für alle Personen genau gleich hoch, unabhängig vom Einkommen. Der Einheitssatz würde luxuriöse und preiswerte Produkte gleichermassen betreffen: «Bei den Autos erhielte nicht nur der Ferrari einen tieferen Steuersatz, sondern auch der Fiat. Und bei den Lebensmitteln gäbe es nicht nur auf das Brot eine Erhöhung, sondern auch auf das Rindsfilet.»

Aber: Die Hunderte von Millionen Franken, die sich dank des geringeren bürokratischen Aufwands bei der Besteuerung einsparen liessen, könnten in einer Form an die Bevölkerung zurückverteilt werden, so Caroni. Optionen dafür gebe es viele, «zum Beispiel eine Vergünstigung der Krankenkassenprämien.» Das nütze den Leuten am Ende viel mehr als die heutigen Unterschiede bei der Mehrwertsteuer.

Debatte beginnt im Juni im Ständerat

Caroni hat seinen Vorstoss bewusst offen formuliert, zu den Details einer solchen Reform soll sich nun der Bundesrat äussern. Die Diskussion im Ständerat wird voraussichtlich im Juni beginnen. «Es gibt im Parlament ja viele, die gern gegen unnötige Bürokratie wettern», sagt der FDP-Ständerat. «Hier werden wir sehen, wer tatsächlich bereit ist, einen entscheidenden Schritt zu machen –, und wer im Ernstfall lieber einzelne Privilegien verteidigt.»