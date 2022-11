Hohe Benzinpreise: Ostschweizer Fahrschulen haben zu kämpfen

Fahrschulen Hohe Benzinpreise, grosse Konkurrenz: Ostschweizer Fahrschulen verzichten auf Preiserhöhungen – das könnte sich schon bald ändern Explodierende Benzinpreise, neue Regelungen und ein Überangebot an Fahrschulen: Ostschweizer Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer müssen sich aktuell vielen Herausforderungen stellen. Trotzdem sind Preiserhöhungen momentan für viele keine Option. Christopher Hamburger Jetzt kommentieren 22.11.2022, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die hohen Benzinpreise sind nicht die einzige Herausforderung, der sich Ostschweizer Fahrschulen stellen müssen. Bild: Gaëtan Bally / Key

Bereits im März standen Ostschweizer Fahrschulen vor Schwierigkeiten: Die Benzinpreise sind seit Monaten auf einem sehr hohen Niveau. Dies macht Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern zu schaffen – trotzdem erhöhen viele die Preise für Fahrstunden nicht.

Fahrschulen haben zu kämpfen

Ravaldo Guerrini, Sekretär und Mediensprecher des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands. Bild: PD

«Die Preise für Fahrstunden stagnieren total», sagt Ravaldo Guerrini, Sekretär und Mediensprecher des Ostschweizer Fahrlehrer-Verbands. Seit Jahren hätten viele Fahrschulen sie nicht mehr angehoben – auch nicht in Zeiten wie diesen, in denen es aufgrund der hohen Benzinpreise gerechtfertigt wäre.

Dies hat verschiedene Gründe. «Es gibt sehr viele neue Fahrschulen», sagt Guerrini. Ausserdem gilt seit 2021 die Regelung, dass man bereits ab 17 Jahren Autofahren lernen darf. Weil die Fahrschülerinnen und Fahrschüler jeweils ein Jahr lang mit dem Lernfahrausweis fahren müssen, bevor sie zur praktischen Prüfung können, sei ein Vakuum entstanden. «Wir haben momentan also ein Überangebot an Fahrschulen, das die Nachfrage der Lernfahrerinnen und Lernfahrer übersteigt», so Guerrini. Deshalb gebe es aktuell weniger Arbeit als sonst.

Einen tiefen Graben hinterlassen

Der Fahrschulbranche gehe es nicht so gut wie noch vor 20 Jahren. In den letzten Jahren hat sich nämlich viel verändert. Beispielsweise dürfen seit Februar 2019 Automaten-Fahrschüler ohne Zusatzausbildung handgeschaltete Autos fahren. Laut Guerrini brauchen Schülerinnen und Schüler auf Automaten rund zehn Fahrstunden weniger. Ausserdem sind Ausbildungen wie die Theorieprüfung, die praktische Motorradgrundschulung oder der Verkehrskundeunterricht seit 2021 unbefristet gültig. Mit alldem haben Fahrschulen neu zu kämpfen. Viele dieser Verordnungen gehen auf die ehemalige Verkehrsministerin Doris Leuthard zurück. Guerrini sagt:

«Ex-Bundesrätin Leuthard hat einen tiefen Graben in der Fahrschulbranche hinterlassen.»

Falls die Benzinkosten langfristig gesehen weiter steigen, seien beispielsweise Verkürzungen der Fahrlektionen oder Zusatzkosten zu Stosszeiten Alternativen zu Preiserhöhungen.

Der Benzinpreis ist nicht der einzige Knackpunkt

Den Anstieg der Benzinpreise spürt auch Fahrlehrer Roger Etter: Die monatlichen Kosten für Treibstoff seiner Fahrschule Stardrive seien um rund 500 Franken angestiegen. «Das Benzin ist zwar teurer geworden, wir haben unsere Preise aber noch gleich gelassen», sagt Etter. «Wir warten bis nächstes Jahr und prüfen die Situation dann nochmals.» Zwischenzeitlich habe die Fahrschule kleinere Fahrzeuge gekauft, um mit diesen den Verbrauch zu senken.

Aus langfristiger Sicht sieht Egger aber keine Alternative zu Preiserhöhungen. Auch der Vorschlag des Bundesrates, auf Elektroautos umzusteigen, sei keine gute Idee. Denn die Strompreise seien in den letzten Monaten ebenfalls gestiegen. Die Empfehlungen des Staates seien in diesem Fall schlecht durchdacht. Egger sagt:

«Einerseits sollen wir Elektroautos kaufen, andererseits Strom sparen – der Widerspruch ist offensichtlich.»

Auch Margriths Fahrschule in Tägerwilen hat die Preise nicht verändert. «Wir waren bereits vor der Coronapandemie auf einem guten Preisniveau und haben entschieden, es dabei zu belassen», sagt Fahrlehrerin Margrith Künzi. Ausserdem sei es momentan schwierig, die Preise zu erhöhen. Denn: Es gebe Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, die Preisdumping betrieben. Sie setzen den Preis also so tief an, dass sie Verlust hinnehmen. Dies, um ihren Marktanteil zu erhöhen. «Wir verrechnen aktuell 90 Franken pro Fahrstunde», sagt Künzi. Dies sei auch nötig, um vom Beruf leben zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen