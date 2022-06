Prävention «Existenzängste können einen in den Suizid treiben»: Während der Coronapandemie haben sich im Kanton St.Gallen mehr Menschen das Leben genommen 2021 registrierte die St.Galler Kantonspolizei 157 Suizide und damit 50 mehr als im Vorjahr. Auch wenn die Zahlen noch nicht bereinigt sind, ist der Anstieg auffallend – auch im Vergleich mit anderen Kantonen. Eine Expertin und ein Experte wagen sich an die schwierige Suche nach Erklärungen. Stefan Marolf Jetzt kommentieren 08.06.2022, 12.00 Uhr

Die Coronapandemie sorgte dafür, dass sich Menschen vermehrt mit ihren Sorgen auseinandersetzen mussten. Symbolbild: Roos Koole/Moment RF

Veranstaltungen verboten, Restaurants und Schulen geschlossen, private Kontakte eingeschränkt: Die Massnahmen, die der Bundesrat zur Eindämmung des Coronavirus 2020 und 2021 beschlossen hatte, waren einschneidend – und bedeuteten für die Dargebotene Hand beträchtlichen Mehraufwand. Das Telefonseelsorge-Angebot erhöhte seine Kapazitäten in der ganzen Schweiz und leistete Hunderte zusätzliche Stunden, um alle Anrufe zu bearbeiten.

Eines der Themen, das in der Pandemie häufiger angesprochen wurde als zuvor: Suizidgedanken. Die Dargebotene Hand erfasste im vergangenen Jahr 16 Gespräche pro Tag zu diesem Thema und damit rund sieben Prozent mehr als noch 2020.

Judith Eisenring, Leiterin der Geschäftsstelle der Dargebotenen Hand Ostschweiz. Bild: Benjamin Manser

Diese Entwicklung treffe auch auf die Ostschweiz zu, bestätigt Judith Eisenring. Sie leitet die Geschäftsstelle der Dargebotenen Hand in St.Gallen und sagt:

«Während der Coronapandemie war Lebensmüdigkeit ein grosses Thema.»

Vielen Leuten sei im Homeoffice die Decke auf den Kopf gefallen – ihnen fehlte der Antrieb, unter diesen Umständen weiterzumachen.

Besonders junge Menschen hätten im vergangenen Jahr wegen Suizidgedanken angerufen, sagt Eisenring. Bestätigt wird ihre Aussage durch Zahlen von Pro Juventute: Über die Telefonnummer 147, die explizit für Jugendliche betrieben wird, liefen 40 Prozent mehr Gespräche zu Suizidalität als 2020.

Sprunghafter Anstieg im Kanton St.Gallen

Zumindest im Kanton St.Gallen blieb es 2021 nicht bei den Telefongesprächen: Die Kantonspolizei registrierte 157 Suizide – 50 mehr als im Vorjahr.

«Der Anstieg wäre alarmierend», sagt Jörg Weisshaupt. Der Präventionsexperte und Leiter von mehreren Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene sagt bewusst «wäre», denn die Zahlen seien unbereinigt und deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. Erstens seien manche Suizide in zwei Kantonen gleichzeitig und damit doppelt erfasst, zweitens seien die Suizidzahlen in anderen Schweizer Kantonen trotz Corona nicht angestiegen.

Dass der effektive Anstieg tatsächlich so stark sein soll, glaubt Weisshaupt nicht, aber:

«Es gibt sicher eine Tendenz.»

Es sei bekannt, dass es im Kanton Zürich schon 2020 deutlich mehr Suizidversuche gegeben habe, und dass das Behandlungsangebot in der Psychiatrie und Psychotherapie überlastet sei.

Bis 2019 sei die offizielle und bereinigte Suizidrate landesweit rückläufig gewesen und zuletzt auf etwa 1000 Fälle pro Jahr gesunken, so Weisshaupt. Er sagt: «2020 und 2021 werden vielleicht über den Vorjahreszahlen liegen. Die Pandemie geht nicht spurlos an uns vorbei.»

Depression, Schlafmangel, Drogenkonsum

Judith Eisenring glaubt, dass vor allem vorbelastete Personen unter der Pandemie gelitten haben dürften, denn: Vier von fünf Personen, die sich das Leben nehmen, leiden an einer psychischen Krankheit – in mehr als der Hälfte der Fälle an Depression. Eisenring sagt: «Leute mit psychischen Schwierigkeiten haben weniger Möglichkeiten, mit ihrer Angst einen gesunden Umgang zu finden. In der Pandemie hat sich dieses Problem verschärft.»

Jörg Weisshaupt ist sich dessen bewusst, sagt aber:

«Nicht nur Menschen mit Grundlabilität haben sich während der Pandemie das Leben genommen, sondern Personen quer durch die Bevölkerung.»

Als Grund führt er Verhaltensänderungen wie Drogenkonsum und Schlafmangel an und nennt ein Beispiel: «In den USA ist die Suizidrate unter Teenagerinnen schon im ersten Pandemiejahr gestiegen. Sie waren nächtelang am Handy, um ihre Kontakte zu pflegen, und schliefen in der Folge zu wenig.»

Jobverlust, Einsamkeit, Coronaimpfung

Dass es in der Schweiz nie eine Ausgangssperre gab, sei aus Sicht der Suizidprävention erfreulich, sagt Weisshaupt. Die Massnahmen seien trotzdem einschneidend gewesen.

Jörg Weisshaupt, Suizidpräventionsexperte. Bild: FM1Today

«Wir mussten lernen, in der Gegenwart zu leben.»

Weil Ablenkung fehlte, habe man sich mehr Gedanken gemacht und sich mit sich selbst beschäftigt. «Das kann eine Belastung sein.» Hinzu kämen existenzielle Nöte, die durch den Wegfall von Einkommen oder sogar durch Entlassungen ausgelöst worden seien. Diese Sorgen müssten zwar in einem Land wie der Schweiz aufgefangen werden können, aber: «Wenn Existenzangst schlimm ist, kann sie einen in den Suizid treiben.»

Judith Eisenring nennt einen weiteren Grund, der möglicherweise die Suizidgefahr erhöht hat:

«In der zweiten Hälfte der Pandemie hat die Impfgeschichte wahnsinnig polarisiert.»

In jedem zweiten Telefongespräch der Dargebotenen Hand sei das Impfen Thema gewesen. Viele Menschen hätten die Erfahrung gemacht, mit dem engsten Umfeld nicht einverstanden zu sein. Und viele hätten Beziehungen verloren. Es sei zwar nicht möglich, direkt von der Impfdebatte auf die Suizidrate zu schliessen, aber: «Wenn Beziehungen leiden, bricht Sinnstiftendes im Leben weg. Am Ende spielt das eine Rolle.»

Das Ventil auf dem Dampfkochtopf

Während ältere und kranke Menschen während der Pandemie Angst vor dem Virus und vor dem Tod gehabt hätten, sei es für Jugendliche vor allem um Einschränkung ihrer Freiheit gegangen, sagt Eisenring. «In einem Alter der Selbstverwirklichung mussten sie sich solidarisch zeigen.»

Dass Jugendliche dabei über Suizid nachdachten, erklärt Eisenring so: «Zum Erwachsenwerden gehört auch, zu bestimmen, unter welchen Bedingungen man leben will.» Die Pandemie habe in dieser Frage eine Rolle gespielt, und: «Die Aussichtslosigkeit, diese bei suizidgefährdeten Personen oft vorherrschende No-Future-Stimmung, hat Vorschub erhalten.»

Trotzdem vermutet Jörg Weisshaupt: «Die Suizidrate ist wohl eher bei Menschen mittleren Alters und bei Senioren angestiegen.» Er sagt: «Jugendliche haben eine gesunde Resilienz und konnten vielleicht besser mit der Pandemie umgehen als Erwachsene.» Ausserdem sprächen sie freier über ihre Gedanken und Gefühle.

«Junge Menschen nehmen kein Blatt vor den Mund. Das wirkt sich aus wie ein Ventil auf einem Dampfkochtopf, weil es Druck wegnimmt.»

Über Suizid nachdenken allein sei nicht immer alarmierend, fast jeder und fast jede mache das an irgendeinem Punkt im Leben, sagt Weisshaupt. «Suizidgedanken sind nichts Krankes, aber wichtig ist es, darüber zu reden.»

«Ein Psychiater ist weniger wert als ein Arzt»

Darüber reden, das gelte insbesondere für Hinterbliebene von Menschen, die sich das Leben genommen haben. Der Verlust eines Familienmitglieds erhöhe auch für Angehörige das Suizidrisiko, denn: «Beim Suizid gibt es keinen gemeinsamen Weg, keinen Abschied. Der Trauerprozess beginnt erst nach dem Tod und verläuft deshalb anders und langwieriger.»

Unmittelbar nach dem Verlust eines Familienmitglieds würden Survivors – so nennt Weisshaupt Hinterbliebene – sehr oft auf ihr Befinden angesprochen. Nach wenigen Monaten ebbe diese Anteilnahme ab. «Die Gesellschaft geht davon aus, dass Survivors viel zu früh wieder normal funktionieren können.»

Zusätzlich erschwert werde der Trauerprozess dadurch, dass psychisches Leiden in der Gesellschaft nach wie vor weniger akzeptiert sei als körperliches. Weisshaupt sagt:

«Es ist tragisch, dass ein Psychiater in der Wahrnehmung weniger wert ist als ein Arzt.»

Weisshaupt fordert ein Umdenken und sagt: «Das Werten und Urteilen ist im Zusammenhang mit Suizid völlig fehl am Platz.» Trotzdem ist er zuversichtlich, was die Entwicklung der Suizidzahlen angeht: «Ich habe schwer die Erwartung, dass sie sich auch im Kanton St.Gallen wieder auf das Niveau von 2019 zurückbewegen.»

Suizidgedanken: Hier erhalten Sie Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und ihr Umfeld da, vertraulich und gratis: Die Dargebotene Hand: Gespräch und Beratung per Telefon, E-Mail und Chat auf www.143.ch und Kurzwahlnummer 143 .

. Beratung + Hilfe 147: Beratung von Pro Juventute für Kinder und Jugendliche über Telefon, SMS, Chat und E-Mail auf www.147.ch und Kurzwahlnummer 147 .

. Weitere Adressen: www.reden-kann-retten.ch für Beratungsangebote in allen Kantonen und www.trauernetz.ch für Hinterbliebene nach einem Suizid.

