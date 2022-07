800 Patienten pro Tag erwartet: Das sagt der Bula-Arzt

Porträt «Wir rechnen mit 800 Patienten pro Tag»: Der St.Galler Hausarzt Raphael Stolz leitet im Bula die grösste, improvisierte Notfallstation der Schweiz Seit 18 Jahren ist er der medizinische Leiter des Open Air St.Gallen, nun leitet er zum ersten Mal die grösste, improvisierte Notfallstation der Schweiz: Raphael Stolz ist am nationalen Bundeslager der Pfadis (Bula) für rund 70 Ärztinnen und Ärzte, über 200 Pflegefachpersonen und das Wohlergehen von 30'000 Pfadis verantwortlich. Eine grosse Verantwortung, wie Stolz erzählt. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Raphael Stolz, Co-Leiter der grössten, improvisierten Notfallstation der Schweiz, in seiner Praxis in St.Gallen. Foto: Ralph Ribi

Es ist kurz vor zwölf Uhr, lautes Motorengeräusch des Mittagsverkehrs an der Rorschacherstrasse im Osten der Stadt St.Gallen. Direkt neben der Bushaltestelle Grossacker, steht hinter einer Hecke versteckt die Villa zur Rehburg. Im Vorgarten sitzt an einem kleinen Gartentisch Raphael Stolz und isst einen Salat. «Ich bin gleich bereit. Ich dachte, ich sollte vielleicht vorher noch etwas essen», sagt der Hausarzt. Dann steht er auf, führt ins Haus. Seit acht Jahren führt er die «Praxis zur Rehburg», die ersten vier Jahre mit einem Arztkollegen, zwischenzeitlich alleine, nun wieder zu zweit. Er betritt ein Behandlungszimmer und setzt sich an den Bürotisch. Nun stellt für einmal nicht der Arzt die Fragen, sondern der Arzt wird befragt.

Vom Open Air zum Pfadilager

Nebst der Tätigkeit als Hausarzt ist Stolz seit 18 Jahren der medizinische Leiter des Open Air St.Gallen. So auch dieses Jahr. 1000 Patienten kamen Anfang Juli ins Notfallzelt im Sittertobel. «Das diesjährige Open Air war ein sehr ruhiges und entspanntes», sagt der 54-Jährige. Es gab weniger Hitzeschläge, aber mehr Campingverletzungen. «Die Leute schnitten sich an PET-Flaschen, wurden von einer Wespe gestochen oder hatten eine Blase am Fuss.» Auch schlimmere Verletzungen, wie etwa ein Armbruch, seien vorgekommen. Als Stolz vom Open Air erzählt, ist spürbar: Für ihn sind solche Grossanlässe Routine. In wenigen Tagen steht auch schon der nächste an: das nationale Pfadi Bundeslager in der Walliser Gemeinde Goms. Stolz ist für die medizinische Versorgung der 30'000 Pfadis zuständig. Eine grosse Verantwortung. Doch es sei den Aufwand wert, sagt er.

«Den Kindern nach der Pandemie etwas zu bieten, nachdem sie zwei Jahre auf vieles verzichten mussten, motiviert mich sehr.»

Er tue es hauptsächlich wegen der Kinder. Mit der Pfadi habe er anfangs wenig zu tun gehabt. In seiner Kindheit sei er ein halbes Jahr lang ein «Wölfli» gewesen, dann habe sich das Thema Pfadi für ihn auch wieder erledigt. «Im Laufe der Zeit wurde ich wohl doch ein bisschen zum Pfader – bis auf das Zelten», erzählt er lachend. «Das Erste, was ich tat, nachdem ich als medizinischer Leiter zugesagt hatte, war eine Ferienwohnung buchen.»

Stolz kam über einige Ecken und Kontakte zu seiner Bula-Aufgabe. Vor vier Jahren habe eine Pfaderin, die im Organisationskomitee tätig war, bei einem Arzt in St.Gallen ein Praktikum absolviert. Zu jener Zeit sei die Stelle des medizinischen Leiters unbesetzt gewesen. «Der Kollege kam damals auf mich zu. Hier in St.Gallen weiss man, dass ich solche Dinge gerne mache und da konnte ich nicht nein sagen», erzählt Stolz. Seit vier Jahren arbeitet er nun ehrenamtlich als medizinischer Leiter des Bula. Er sagt:

«Anfangs war ich einer der wenigen, die keinen Pfadi-Hintergrund hatten.»

Die vier Planungsjahre hat Stolz positiv erlebt. «Ich habe schon vieles gemacht, aber selten eine solch motivierte Gruppe gesehen.» Vor allem das vergangene Jahr sei sehr emotional gewesen. Der Grund: die Coronapandemie. Die Unsicherheit, ob das Lager wirklich durchgeführt werden kann, sei stets da gewesen.

Stolz war überwiegend mit der Gestaltung und dem Konzept der Notfallstation vor Ort zuständig. Dabei stellte er sich Fragen wie: Wo sollen die Sanitätsposten aufgestellt werden? Wie verläuft die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst? Welche und wie viele Ressourcen brauchen wir überhaupt? Für ihn sei aber von Anfang an klar gewesen: «Wir sind ein Team, das lässt sich nicht alleine erledigen.» 70 Ärztinnen und Ärzte, über 200 Pflegefachpersonen, Praxisassistentinnen, Samariter und insgesamt sieben Rettungswagen zu koordinieren sei für eine einzige Person kaum machbar, so Stolz. Zudem hat er die juristische Verantwortung. «Falls 70 Ärztinnen und Ärzte etwas vermasseln, fällt das schliesslich auf mich zurück.»

Vor allem zu den Spitzenzeiten von Corona war Stolz mehr als gut beschäftigt. Nebst seiner Hausarztpraxis war er ärztlicher Leiter im regionalen Führungsstab in St.Gallen, welcher zu Pandemiebeginn ein Testzentrum bei den Olma-Hallen betrieben hatte. «Da hatte ich nicht mehr viele Stunden zu Hause bei meiner Frau und den drei Kindern», sagt Stolz.

So sieht die grösste, improvisierte Notfallstation der Schweiz aus

Vergangene Woche begannen die Aufbauarbeiten des riesigen Zeltes für die improvisierte Notfallstation in Goms. Im Grossen und Ganzen laufe es dort wie in einem Spital ab. Die Patientin oder der Patient betritt den Eingangsbereich und meldet sich an. Es folgt eine Triage, bei dem die Verletzung oder Krankheit nach bestimmten Kriterien eingestuft wird. Das Zelt ist dann in weitere Abteile aufgeteilt. In einigen behandelt das medizinische Personal Bagatellfälle. Dann gibt es 18 Untersuchungskojen für Einzelbehandlungen, einen Laborraum, einen Geräteraum und zwei Behandlungscontainer, welche von der Armee zur Verfügung gestellt werden. Darin befinden sich Intensivbehandlungsplätze und Röntgengeräte. «Dass wir eine Bewilligung dafür erhalten haben, ist nicht selbstverständlich. Aber sonst hätten die Hausärzte in der Region das Röntgen übernehmen müssen.»

Das nächste Spital ist in Visp – also mindestens eine Stunde Fahrt entfernt. «Wir versuchen daher, möglichst alle Behandlungen vor Ort durchzuführen», sagt Stolz und ergänzt: Mit der Feldmedizin sei ihre Station keineswegs zu vergleichen, schliesslich sei die Infrastruktur vorhanden. «Was wir vor Ort behandeln können, machen wir in gleicher Qualität wie ein Spital. Was wir nicht in gleicher Qualität behandeln können, geben wir ins Spital weiter.»

Eine enorme Herausforderung sei beim Bula die grosse Anzahl an Patientinnen und Patienten:

«Wir rechnen mit durchschnittlich 800 Patienten pro Tag. Verglichen mit dem Notfall des Kantonsspitals St.Gallen, der rund 120 Patienten täglich aufnimmt, sind es sechsmal so viele.»

Ein weiterer Vergleich: In seiner Praxis sieht Stolz täglich etwa 30 Patienten. Die Bula-Bedingungen seien daher nicht mit den Vorgängen und der Arbeit in einer Arztpraxis oder einem Spital gleichzusetzen. «Auch wenn wir sehr erfahrene Notfallkräfte haben, sobald man in solch einem Setting ist, kann man sich nicht mehr an die Erfahrung stützen, die man in einer üblichen medizinischen Institution gelernt hat», sagt der 54-Jährige.

Eine der grössten Gefahren für die medizinischen Fachpersonen vor Ort: Magen-Darm-Erkrankungen. Diese seien zwar für den einzelnen Patienten nicht gefährlich, aber hochansteckend. «Wenn wir Hunderte Angesteckter haben, die eine Infusion benötigen, kann das eine grosse Herausforderung für das gesamte Lager werden.»

Das Lagerloch ist nicht zu unterschätzen

Jetzt halten noch einige kleinere Baustellen den medizinischen Leiter auf Trab, wie etwa die passende Kleidung für den Rettungsdienst auszusuchen. In wenigen Tagen geht es für ihn dann richtig los. Doch was kommt danach, das sogenannte «Lagerloch»? Dem Hausarzt ist das Phänomen bekannt: «Es ist mit einer Olympiadepression zu vergleichen.» Wenn Sportler an grossen Wettkämpfen teilnehmen und unter hohem Druck Leistungen erbringen, kann es sein, dass sie danach in ein «emotionales Loch» fallen. So etwas Ähnliches könne den ehrenamtlichen Mitarbeitenden ebenfalls passieren, schliesslich planten sie dieses Grossevent seit mehr als vier Jahren. Er habe dies mit ihnen auch diskutiert und ihnen zu Verstehen gegeben:

«Denkt daran, das Lagerloch wird kommen. Aber man muss es auch zulassen.»

Das Bula in Zahlen Vom 23. Juli bis am 6. August schlagen 30'000 Pfadis aus der ganzen Schweiz und 300 Jugendliche aus dem Ausland ihre Zelte in der 1000-Einwohner-Gemeinde Goms auf. Für diesen Grossanlass sind rund 500 Organisatorinnen und Organisatoren im Einsatz und für ein 25-Millionen-Franken-Budget verantwortlich. 5000 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen bereit, sowie 70 Ärztinnen und Ärzte und über 200 Pflegefachpersonen. Der Lagerplatz ist 120 Hektare gross, das sind etwa 170 Fussballfelder. Auf dem Areal befinden sich 700 Toiletten und 130 Duschen werden installiert. Für die typische Pfadiverpflegung «Penne mit Tomatensauce» werden vier Tonnen Penne, eine Tonne Reibkäse und 5000 Liter Tomatensauce bereitgestellt. (vit)

