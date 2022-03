Porträt «Wir konnten unseren Kindern nicht mehr bieten, was wir wollten»: Wie der Traum eines Liechtensteiners vom Auswandern platzte Im Sommer 2019 wanderte Niko Grammenidis mit seiner Familie nach Griechenland aus. Der 39-Jährige wollte zu seinen Wurzeln zurückkehren und sich selbstständig machen. Doch die Coronapandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Natascha Arsić Jetzt kommentieren 27.03.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wing-Tsun-Trainer Niko Grammenidis. Bild: Ralph Ribi

Drei Jahre lang hatten Niko Grammenidis und seine Frau die Auswanderung nach Griechenland geplant. Sie hatten sich Ziele gesteckt, die sie erreichen wollten, bevor sie gehen. Und sie hatten Pläne für ihre Zeit im neuen Heimatland. Im Juli 2019 war es dann so weit. Sie packten ihr Hab und Gut in einen Lastwagen, der in einen Vorort von Thessaloniki fuhr, und reisten mit ihren zwei Kindern mit dem Auto nach.

Sowohl die Griechen in Liechtenstein als auch diejenigen in Griechenland fragten: «Seid ihr euch dabei sicher?» Und das waren sie, erzählt Grammenidis, der halb Liechtensteiner, halb Grieche ist. «Ich wusste ja, was ich dort machen werde. Und ich wusste, dass ich jederzeit zurückkommen könnte, denn ich besitze beide Pässe.» Viele hätten geglaubt, dass seine Frau – ebenfalls Griechin – ihn zum Auswandern überredet habe, «doch ich war derjenige, der letztlich gesagt hat: ‹Komm, das machen wir jetzt!›».

Nun, etwas mehr als zweieinhalb Jahre später, stehen ihre Sachen wieder in Liechtenstein, in einem Lagerraum. Noch wohnt die Familie bei Niko Grammenidis' Eltern, bis ihre neue Wohnung im April bezugsbereit ist. «Die Wohnungssuche hat sich als schwieriger erwiesen als jene nach einem neuen Job», sagt der 39-Jährige.

Den Griechen Selbstverteidigung beibringen

Niko Grammenidis übt schon seit 20 Jahren die chinesische Kampfkunst Wing-Tsun aus, eine Form der Selbstverteidigung. Seit 13 Jahren leitet er seine eigene Schule in Schaan. Sie ist sein zweites Standbein, hauptberuflich ist Grammenidis als Kundenberater in der Finanzbranche tätig.

In der Schule in Schaan hängen die Bilder von Niko Grammenidis (l.) und dem Grossmeister und Nationaltrainer Giuseppe Schembri (2.v.l.). Bild: Ralph Ribi

2019 wurde er Griechenlands Wing-Tsun-Landestrainer. Zu seinen Aufgaben gehörte, die einzelnen Standorte zu betreuen, einen eigenen zu eröffnen und die Leute vor Ort zu schulen. «Bloss eine eigene Schule gründen, hätte ich mich wohl nicht getraut. Doch mit dieser Zusatzaufgabe und meiner Schule in Liechtenstein war ich bereit, mich selbstständig zu machen», sagt er.

Europäische Wing-Tsun-Organisation Die Schule von Niko Grammenidis in Schaan ist Teil der Europäischen Wing-Tsun-Organisation (EWTO). Dem Verband gehören in der Schweiz 31 Schulen an. EWTO-Schulen gibt es in ganz Europa: von Finnland über Kroatien bis hin zu Griechenland mit insgesamt 60’000 Mitgliedern. Für jedes dieser Länder ist ein Wing-Tsun-Landestrainer zuständig.

Mit diesem Plan machte sich Familie Grammenidis also im Sommer 2019 auf nach Griechenland. Sie zogen ins Elternhaus der Frau aufs Land, eine halbe Stunde von Griechenlands zweitgrösster Stadt Thessaloniki. Der 39-Jährige sagt:

«Ich fühlte mich vom ersten Tag an zu Hause, meine Frau brauchte hingegen lange, um sich einzuleben.»

Und die Kinder? «Die haben sich gefreut, für sie war das Ganze ein aufregendes Abenteuer.»

Alles anzeigen

Schlechtes Timing zum Durchstarten

Bis Ende Jahr nahm sich Niko Grammenidis Zeit, um sich um den Papierkram zu kümmern. «Dort ist alles viel komplizierter und dauert viel länger, ohne Anwalt geht nichts.» Früher hätte er mit seiner neuen Schule eh nicht starten können, denn da er sich offiziell in Griechenland angemeldet hatte, musste er von Januar bis April 2020 den Militärdienst leisten. «Ich bin gerne gegangen, auch wenn es ein hartes Militär war. Wir hatten nur das Nötigste.»

Nach dem Ende des Dienstes fand er in der Gemeinde Thermi einen Raum für sein Training, den er renovierte. Im Juli 2020, ein Jahr nach der Auswanderung, war Grammenidis bereit für die Eröffnung. Doch der Moment war ungünstig: Covid-19 hatte sich bereits in der ganzen Welt ausgebreitet und sorgte für Lockdowns und Unsicherheiten. «Gerade erst hatte sich die Lage in Griechenland nach zehn Jahren Krise gebessert und dann kam das nächste Übel», erinnert er sich.

«Während die ganze Welt zugemacht hat, habe ich mich selbstständig gemacht. Ein ganz blöder Zeitpunkt.»

Das Wing-Tsun-Studio von Niko Grammenidis in Thermi, Thessaloniki. Bild: zvg

So schnell wollte er aber nicht aufgeben. «Ich bin ein Optimist und glaubte, das Ganze mit Corona würde schnell wieder vorbei sein, spätestens Ende 2020.» Und so unterrichtete er einzelne Personen oder kleine Gruppen – je nachdem wie die Coronamassnahmen gerade waren.

«Richtig durchstarten konnte ich aber nicht. Die Regeln haben ständig gewechselt.»

In Griechenland galten teils strenge Massnahmen: Maskenpflicht im Freien, nächtliches Ausgehverbot, Sperrstunde für Restaurants und Cafés.

Ein halbes Jahr ging das so, bis sich Grammenidis im Januar 2021 schliesslich eingestehen musste, dass das finanzielle Polster immer dünner wurde und die Arbeit als Selbstständiger nicht mehr ausreichte. Bevor die Familie die Zelte aber abbrach, fand der 39-Jährige Arbeit im Kundendienst bei Volkswagen als Hotline-Mitarbeiter. «Das war kein guter Jobwechsel. Ich bin ja nicht dorthin gegangen, um Angestellter zu sein.»

Grosse Enttäuschung über Rückkehr

Seine Frau sagte als Erste, sie wolle wieder zurück nach Liechtenstein. Während Niko Grammenidis davon erzählt, wird er nachdenklich. Er schaut auf den Boden und schweigt für einen Moment. Schliesslich fügt er an:

«Ich konnte das Wort ‹zurückkommen› lange nicht aussprechen. Die Enttäuschung darüber war sehr gross.»

Er habe lange übers Auswandern nachgedacht und hart daran gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen. Doch mit der Coronapandemie und den Lockdowns sei das Leben in Griechenland nicht so gewesen, wie sie es sich vorgestellt hatten. «Auch konnten wir unseren Kindern nicht mehr bieten, was wir wollten», erzählt der Vater. Deshalb gab die Familie Anfang Jahr ihren Traum im Ausland auf. «Wir bereuen aber nichts.»

Griechenlands Landestrainer ist Grammenidis auf eigenen Wunsch nicht mehr. Denn: «Ich will mich jetzt vor allem auf meine Kinder und meine Frau konzentrieren.» Das Training sei nunmehr ein Ausgleich für ihn.

Wollen sie denn wieder gehen, sobald sich die Coronasituation beruhigt hat? «Wir haben nichts geplant. Vielleicht in 20 Jahren, wenn wir pensioniert sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen