St.Galler Ständeratswahl: Franziska Ryser im Porträt

Porträt «Wegziehen kam für mich nie in Frage»: Franziska Ryser über Heimat, Zukunftspläne und das grüne Wollsocken-Klischee Was macht sie jetzt mit ihrem Doktortitel? Wie läuft es in der Firma und in der Polit-WG? Und wie war das mit dem Schauspielern? Ein Spaziergang mit Ständeratskandidatin Franziska Ryser auf Drei Weieren in der Stadt St.Gallen. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zürich ist gut, St.Gallen ist besser: Franziska Ryser geniesst die Aussicht auf ihre Stadt. Bild: Michel Canonica

Manchmal liegt St.Gallen eben doch am Meer. «Man weiss nicht genau, ob aus Nebel oder Wasser, jedenfalls ist es ein Meer», sagt Franziska Ryser und schaut über die Stadt hinaus zur weiten grauweissen Fläche, wo normalerweise der Bodensee zu vermuten wäre. Der strahlende Wintertag ist wie gemacht für einen Spaziergang zu den Drei Weieren, Rysers Lieblingsplatz. Die grüne Oase am Hügel über dem Stadtzentrum ist beliebt für Verschnaufpausen aller Art und zum Baden im Sommer. Jetzt ist es ruhig, auf den Weihern liegt Eis.

Ab und zu raus an die frische Luft, «das braucht’s», sagt Ryser, die mitten im Ständeratswahlkampf steckt und rund um den Kanton von Termin zu Termin tingelt. Heute ist der Weg für einmal nicht weit, sie wohnt mit ihrem Partner gleich um die Ecke, in St.Georgen.

Falls Ryser gerade eine Verschnaufpause nötig haben sollte – man merkt es ihr nicht an. Sie wirkt locker, vergnügt – gespannt zwar auf die Wahl, aber nicht gestresst. Ja, ihre Tage, Abende und Wochenenden seien jetzt voll mit Politik. «Ich schätze das aber auch.»

Der Wahlkampf kommt goldrichtig

Für die Maschinenbauingenieurin, Nationalrätin und Vizepräsidentin der Grünen Schweiz kommt das Rennen um den freien St.Galler Ständeratssitz zu einem guten Zeitpunkt. Ende 2022 hat sie ihr Doktorat an der ETH abgeschlossen – es ging um den Einsatz von Technologien zur medizinischen Rehabilitation. Jahrelang turnte Ryser zwischen Technik und Politik, zwischen Programmiercodes und Parlamentsdebatten hin und her. Jetzt kann sie sich vorerst ganz auf die Wahlen konzentrieren. Sobald klar sei, wie ihre Zukunft in Bundesbern aussehe, werde sie sich eine Stelle suchen, die vom Aufwand her passe. So oder so beginnt für die 31-Jährige ein neuer Lebensabschnitt.

Sie sucht gern Ruhe in der Natur: Franziska Ryser auf Drei Weieren in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Genau an solchen Wendepunkten verliert die Ostschweiz oft hochqualifizierte junge Leute. Sie ziehen weg, manche für immer. Hat Franziska Ryser nie daran gedacht, die Zelte hier abzubrechen? «Nein. St.Gallen ist meine Heimat. Es kam für mich nie in Frage, wegzugehen.» Schon mit 21 wurde sie ins Stadtparlament gewählt, mit 27 schaffte sie den Sprung in den Nationalrat. «Darum habe ich die Verbindung zu St.Gallen gar nie unterbrochen.»

Aber war ihr dieses Zuhause nie zu eng? Klar, die Studienjahre in Zürich hätten ihr gutgetan, sagt Ryser. «Aber man kann in der Stadt St.Gallen viel bewirken. Sie ist gross genug, dass man Handlungsspielraum hat, und klein genug, dass man die Leute kennt.» Es klingt wie ein mathematischer Beweis, aber mit liebevollem Unterton.

Beweisen musste sich Ryser auch nach dem Wahlsieg 2019. Die Grünen gewannen Sitze in Bern – sie mussten die neuen Posten aber auch ausfüllen, und zwar rasch. Die St.Gallerin wurde Mitglied der gewichtigen Wirtschaftskommission (WAK). Der Start sei «herausfordernd» gewesen, räumt Ryser ein. Eine zentrale Rolle spielte Regula Rytz, die damalige Parteichefin. «Sie zeigte uns auch, wie man Mehrheiten mit der bürgerlichen Seite schafft.»

Sprung ins kalte Wasser im Familienbetrieb

Auf der Südseite der Weiher ist es schattig, der Boden glatt. Ryser geht gemächlich, die Gedanken ganz in der Politik. Wie klappt es bisher mit diesen Mehrheiten? «Je nach Thema», sagt sie. «In der Landwirtschaftspolitik beispielsweise gelingt es uns manchmal mit der FDP. In der Steuerpolitik würde ich mir wünschen, dass es noch besser funktioniert.» Die Vorzeichen dafür seien positiv, nachdem das Volk mehrere Steuervorlagen an der Urne abgelehnt habe. Ziemlich viel Streit steht ihr ausserhalb der WAK bevor: Ryser ist Co-Präsidentin des Vereins «Umverkehr», der gegen Autobahnausbauten kämpft.

Steile Lernkurven sind für Ryser nichts Neues. 2014, nach dem Tod ihres Vaters, übernahm sie das Verwaltungsratspräsidium des Familienbetriebs Ryser Optik. Eine Firma strategisch führen – das traut sich nicht jeder schon mit Anfang 20 zu. War ihr sofort klar, dass sie das kann? «Nein», sagt sie und bleibt stehen. «Wir sagten als Familie: Wir wollen nicht, dass das Unternehmen verkauft wird. Und weil ich damals schon wusste, dass ich in St.Gallen bleibe, erachteten wir dies als beste Lösung.» Für sie selber sei dieser Schritt damals nicht leicht gewesen. Heute hat der Betrieb 13 Mitarbeitende, das Geschäft läuft gut – «ich bin sehr glücklich», sagt Ryser dazu.

Allerdings: Die Hemmnisse im Handel mit der EU machen der Firma zu schaffen. Ryser schildert die Probleme detailliert. Und warnt, dass die Maschinen- und Metallindustrie bald in ähnliche Schwierigkeiten geraten könnte. «Wir brauchen eine politische Lösung mit der EU.»

Eine Spielerin mit pragmatischer Ader

Zuoberst auf Rysers Agenda steht jedoch der Klimaschutz – das Nein zum CO 2 -Gesetz war ihre grösste Enttäuschung in Bern. Immerhin komme jetzt die nächste Chance, «mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative». Gemeinhin hält sie sich mit Niederlagen aber nicht lange auf. «Ich kann gut verlieren, vor allem in der Politik.» Also nicht überall? Ist sie eine Spielerin? Ryser lacht. «Ich spiele sehr gern!» Das Kartenspiel «Tichu» mag sie am meisten. Auch in der Berner WG mit Mike Egger (SVP) und Andri Silberschmidt (FDP) liegt eins, «allerdings muss man dafür zu viert sein». Ohnehin schaffen es die drei wegen des Termindrucks nur selten, Zeit miteinander zu verbringen. Sie verstehen sich gut, aber die WG bleibt trotz Medienrummel vor allem eins: eine Unterkunft. Ryser nickt: «Es ist eine pragmatische Lösung.»

Überhaupt ist es ihre pragmatische Seite, die viele erstaunt. Sie sei eine «etwas andere Grüne», schrieb die «Sonntags-Zeitung» vor kurzem und erwähnte auch, dass Ryser «im strengen Businesslook» daherkomme. Sie nimmt es mit Humor. «Ich fühle mich wohl bei den Grünen.» Sie entspreche vielleicht nicht jenem Klischee aus der Ursprungszeit der Partei, «mit selber gestrickten Socken und so». Die Grünen hätten übrigens auf nationaler Ebene den höchsten Anteil von Leuten mit naturwissenschaftlichem Hintergrund.

Sie liebt das Theater – aber nicht in der Politik

Daheim hingegen war Franziska Ryser die Einzige mit technischem Flair in einer kulturaffinen Familie. Ihr Elternhaus sieht man von den Drei Weieren knapp nicht – es liegt in Rotmonten, am Hügel gegenüber. Als Kind verbrachte sie die Wochenenden oft im Figurentheater, das ihr Vater leitete. Später wirkte sie selber an Theaterproduktionen mit, vor und hinter den Kulissen. Dafür fehlt ihr momentan die Zeit. Dass sie früh gelernt hat, auf eine Bühne zu stehen, hilft aber auch in der Politik. «Es gibt auf jeden Fall Übung.» Ihr Zwillingsbruder, Germanist und Regisseur, liest ab und zu ihre politischen Reden gegen. «Ich helfe ihm dafür, wenn er Probleme mit dem Computer hat.»

Der Spaziergang endet bei der Bergstation der Mühleggbahn, hier rauscht der Mittagsverkehr. Auf Ryser wartet schon in wenigen Stunden das nächste Ständeratspodium. Das ist für sie nun kein Theater – im Gegenteil. Sie mag diesen Wahlkampf auch deshalb, weil die Debatten bisher meist sachlich bleiben. «Politik soll nicht immer Show sein.»

Die Ständeratskandidatinnen im Porträt Wie ticken Esther Friedli, Barbara Gysi, Franziska Ryser und Susanne Vincenz-Stauffacher – und wo halten sie sich am liebsten auf, wenn nicht in Bundesbern? In loser Folge porträtieren wir die vier St.Galler Ständeratskandidatinnen an ihrem Lieblingsort und geben Einblicke in ihr Privatleben. (red)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen