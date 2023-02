Majlinda Sulejmani wird Opfer rassistischer Angriffe

Porträt Verunglimpft und bedroht: Eine Gemeinderatskandidatin wird Opfer sexistischer und rassistischer Angriffe Majlinda Sulejmani ist Instagram-Model, Vizepräsidentin der Mitte-Frauen Kanton St.Gallen, Mutter, Ortsparteipräsidentin, Berufsfrau, Migrantin – und will nun auch noch in den St.Margrether Gemeinderat. Mindestens etwas davon ist zu viel, finden ihre Gegner. Die Geschichte einer jungen Muslima, die sich schon vor der Einbürgerung den Christdemokraten angeschlossen hat. Seraina Hess Jetzt kommentieren 28.02.2023, 12.00 Uhr

Seit sechs Jahren lebt Majlinda Sulejmani in St.Margrethen. «Mit meinem politischen Engagement will ich der Schweiz etwas zurückgeben», sagt sie. Bild: Ralph Ribi

Der Kosovo feiert Majlinda Sulejmani schon heute als Staatsfrau. Eben erst strahlte ein nationaler TV-Sender ein Interview mit der 33-Jährigen aus, vor wenigen Monaten zierte ihr Porträt das Cover der Frauenzeitschrift «Kosovarja». Dabei hat die Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln bis jetzt noch kein Politamt inne. Die Ersatzwahl in den St.Margrether Gemeinderat steht erst übernächsten Sonntag an.

Dann will sie sich gegen ihren SVP-Konkurrenten durchsetzen, sagt Sulejmani, die an diesem Dienstagmorgen im Flur ihrer Wohnung in einem St.Margrether Quartier steht, wo sie seit sechs Jahren mit ihrer Tochter (8) lebt. Zu ihrer Rechten hängt ein meterhohes Porträt an der Wand. Die Haut auf dem Bild ist etwas glatter, die Nase etwas spitzer, die Zähne eine Nuance weisser und die Lippen etwas voller – doch es ist zweifelsohne dieselbe Person.

Glamour im Gemeinderat? «Ich zeige mich gern», sagt sie, «Modeln ist mein Hobby.»

Inszeniert sich gern vor der Kamera: Majlinda Sulejmani. Bild: PD

Stolz erzählt Majlinda Sulejmani von ihrer Familie. Aber nicht nur; manchmal klingt es, als müsste sie sich rechtfertigen ob all der Vorurteile, die sich in der Schweizer Gesellschaft über Migranten aus Balkanstaaten hartnäckig halten.

Der Vater, einst Jurist, kam in den 80er-Jahren als Saisonnier in die Schweiz. Ein, zwei Jahre harte Arbeit sollten mehr Geld auf sein Konto spülen, als er in der Heimat trotz Akademikerjob je hätte verdienen können. Doch die Sicherheiten, vor allem das Gesundheitswesen und die Ausbildungsmöglichkeiten bewogen ihn und seine Frau zum Bleiben, auch mit Blick auf die Familienplanung. «Sozial war es ein Abstieg», sagt Majlinda Sulejmani, «meine Mutter stand am Fliessband, mein Vater auf der Baustelle, beide zu unterschiedlichen Schichten.»

Der Vater schickte sie auch krank in die Schule

«Wir beanspruchten nie Sozialhilfe», sagt Sulejmani ungefragt. Immer wieder sei das Geld für die fünfköpfige Familie aber so knapp gewesen, dass sie die letzten Tage des Monats mit 100 Franken bestreiten musste. Das habe sie geprägt, obwohl es ihr und den beiden jüngeren Brüdern dank beruflichem Erfolg heute gut gehe.

Zu verdanken sei das den Eltern. «Mein Vater sagte uns immer: Deutsch ist der Schlüssel zum Erfolg.» Krank daheim geblieben sei sie während der Schulzeit nie. Nicht, weil sie nie krank gewesen wäre, doch die Eltern schickten sie selbst mit Halsweh in den Unterricht. Sie erwarten von ihrer Tochter, dass sie lernt, sich integriert, dass sie an ihrem Deutsch feilt, das sie erst seit der vierten Klasse fliessend spricht.

Noch bevor das Einbürgerungsverfahren abgeschlossen war, trat sie als 16-Jährige der damaligen Jungen CVP bei. Patricia Mattle, zu jener Zeit Präsidentin der kantonalen Jungpartei und später Hoffnungsträgerin für ein CVP-Kantonsratsmandat, erinnert sich an die Jugendliche: «Ich nahm sie von Anfang an als warmherzige Person wahr, die aussergewöhnlich gut auf Menschen zugehen konnte. Majlinda machte uns auch ein bisschen stolz.» Stolz, weil es den Christdemokraten gelungen war, eine politisch interessierte Migrantin der ersten Generation für sich zu gewinnen und nicht an die SP zu verlieren. Mattle sagt: «Es war für uns ein sehr starkes Zeichen der Integration.»

Gleiche Werte im Christentum und Islam

Majlinda Sulejmani hat nie mit dem linken Lager geliebäugelt. «Zentrale Punkte stimmten für mich nicht: Ich bin zum Beispiel gegen einen EU-Beitritt, gegen ein Grundrecht auf Einbürgerung, stehe aber für die Familien- und Gesundheitspolitik der Mitte ein.» Eine Muslima in einer christlich geprägten Partei, wie sie es damals noch war, sei nur auf den ersten Blick abwegig. «Die Werte der beiden Religionen unterscheiden sich letztlich kaum; ausserdem bin ich nur auf dem Papier Muslima, heute feiere ich Weihnachten und Bajram gemeinsam, bin sozusagen multikulturell.»

Sulejmani, die als Pflegeleiterin des Ambulatoriums am Spital Wil und Flawil Vollzeit arbeitet und ihre Tochter allein grosszieht, ist im Dorf stark eingebunden. Als Vizepräsidentin und Junioren-Trainerin des ansässigen Fussballklubs, als Kassierin der Gemeindepublikation, als Ortsparteipräsidentin und Beiständin bei der Kesb.

Majlinda Sulejmani sagt: «Was im Wahlkampf geschieht, lasse ich nicht zu nah an mich heran – in den sozialen Medien bin ich schon lange aktiv, das zeichnet mich aus.» Bild: Ralph Ribi

Sie sagt: «Ich denke St.Margrethen, ich lebe St.Margrethen.» Was will sie für ihr Dorf, für ihre Wahlheimat erreichen?

«Kinder sind unsere Zukunft.» Kalendersprüche im Wahlkampf? Sulejmani präzisiert: «Ich will mich für die Jugend einsetzen, den Weg für eine noch besser auf die elterlichen Bedürfnisse abgestimmte Kinderbetreuung ebnen.»

Aus Verunglimpfungen werden Drohungen

Inzwischen ist Majlinda Sulejmani auch in der nationalen Presse bekannt für ihr Ziel. Sie will als erste Rheintaler Gemeinderätin mit Migrationshintergrund als Bindeglied zwischen der ausländischen und der Schweizer Bevölkerung wahrgenommen werden. In St.Margrethen, das 2021 mit über 50 Prozent kantonsweit den höchsten Ausländeranteil ausgewiesen hat, sei es Zeit dafür.

Doch Sulejmani polarisiert, politisch und privat. Einerseits steht sie als alleinerziehende Berufstätige für Emanzipation, andererseits bedient sie mit ihrem Auftreten im Netz ein klischiertes osteuropäisches Schönheitsideal, das in diesem Wahlkampf zur Zielscheibe wird.

Das hat Sulejmani in den letzten Wochen erfahren müssen. Ihre Gegnerinnen und Gegner bezweifeln, dass sie als berufstätige Familienfrau, die Amt um Amt in- und ausserhalb der Gemeinde sammelt, dem Gemeinderat gewachsen wäre. Was für männliche Kandidaten als gut gefüllter Rucksack gilt, wird der jungen Mutter zur Last gelegt.

Zerstörtes Wahlplakat inklusive «Tatwaffe». Bild: Remo Zollinger

Weit stärker als Leserbriefe setzen ihr Angriffe zu, die als Drohung interpretiert werden können. Es geht um ein zerstörtes Wahlplakat, das Beil neben dem Kopf der Kandidatin platziert. Um anonyme Anrufe, die sie zeitweise zwei- bis dreimal täglich erreichen und deren Urheber den Rückzug ihrer Kandidatur fordern. Und es geht um ein Flugblatt, das Sulejmani zugespielt bekommen hat, unter der Androhung, es könnte in den Briefkästen der Einwohnerinnen und Einwohner landen.

Die Anschuldigungen auf erwähntem Schreiben liegen unter der Gürtellinie. Sie unterstellen ihr «Ämtli-Sammlerei im Exzess» und eine narzisstisch veranlagte Social-Media-Aktivität. Ohnehin sind den Gegnern ihr Instagram-Profil und Facebook-Account ein Dorn im Auge: Sie nennen es abschätzig «die grosse bunte Majlinda-Show», bezeichnen sie als «Schickeria-Püppchen» und bemängeln, dass sie manche Posts in albanischer Muttersprache verfasst. Majlinda Sulejmani, die sich von der Medizinischen Praxisassistentin über mehrere Ausbildungen zur Pflegeleiterin hat schulen lassen, trifft besonders, dass ihre Expertise im Gesundheitswesen in Abrede gestellt wird.

Die Regionalpartei musste sich einschalten

Die Dimensionen dieses Wahlkampfs veranlassten schliesslich auch die Regionalpartei, sich einzuschalten. Sandro Hess, Kantonsrat und Präsident der Mitte Rheintal, sagt: «Es ist ungewöhnlich, dass wir uns auf kommunaler Ebene einmischen. In diesem Fall mussten wir reagieren und mit aller Deutlichkeit unterstreichen, dass die Mitte zu hundert Prozent hinter der Kandidatin steht.» Rückhalt bekommt Sulejmani derweil auch von parteifremden Sympathisanten, etwa von SP-Kantonsrätin Karin Hasler oder FDP-Ortsparteipräsident Ralph Brühwiler, die sich über die Zustände im Wahlkampf empören.

Majlinda Sulejmani sagt: «Was im Wahlkampf geschieht, lasse ich nicht zu nah an mich heran – in den sozialen Medien bin ich schon lange aktiv, das zeichnet mich aus.» Auf ihrem Instagram-Account, dem inzwischen über 30'000 Personen folgen, hat sie in den vergangenen Wochen dennoch gut die Hälfte ihrer Inhalte gelöscht. Ihr Auftritt ist politischer geworden: mehr Statements, weniger Mode, ein Bild mit Mitte-Präsident Gerhard Pfister («Mein Hero!»).

Und ein meterhohes, neu aufgestelltes Porträt. Nicht in der Wohnung, sondern auf der Wiese, an dem erst kürzlich noch Axt und Holzsplitter lagen.

