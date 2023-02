Porträt Stadt, Land, rechts: Esther Friedlis Weg nach St.Gallen und zur SVP war manchmal ein einsamer – und begann mit Pirmin Zurbriggen Die 45-Jährige wuchs in Bern auf und war CVP-Mitglied. Jetzt ist sie Favoritin im Rennen um den freien St.Galler Ständeratssitz. Im Toggenburg spricht Friedli über die Liebe und den Norden – und schaut in prominenter Runde Skirennen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 21.02.2023, 12.00 Uhr

Esther Friedli im Scherb im Toggenburg. Im Hintergrund der Speer, davor verschneite Bäume. Es hat etwas von Norden. Bild: Reto Martin

Esther Friedli fährt voraus, mit Tempo die Kurven hoch. Es ist sonnig, und anfangs liegen neben der schmalen Strasse nur Schneehäufchen. Aber bald einmal ist alles weiss. Und ihr «Wahlkampfmobil» (im Kofferraum stapelweise Plakate, Kartons voller Zuckerbeuteli mit ihrem Gesicht darauf) nicht mehr zu sehen. Hier kennt sie sich aus, das ist ihr Gelände, oben, tief im Toggenburg. Bei der nächsten Abzweigung wartet sie, lässt aufschliessen. Im Scherb, nahe Ebnat-Kappel, macht Friedli halt. An ihrem Kraftort.

Zur Linken eine Grillstelle, wo Friedli viele Sommerabende verbringt. Eine Langlaufloipe führt an einem Waldstück vorbei, in welchem ein Weg verschwindet. Neben dem Waldeingang eine kleine Hütte, das Klubhaus des Skiclub Speer. «Jede Woche leitet eine andere Familie das Lokal», sagt sie. «Natürlich ehrenamtlich.» Der Verein hat seinen Namen vom Berg, der sich gegenüber aufbaut, neben den Churfirsten. «Panoramaloipe» steht deshalb auf der Website des SC Speer. Mitten im Toggenburg ist einem, als sei man im hohen Norden, in Skandinavien oder Kanada.

Schicksal schlägt Zufall

Esther Freidli an der Delegiertenversammlungen der jungen CVP in Luzern, 1998. Bild: Sigi Tischler/Keystone

Wäre all das, St.Gallen, die Spaziergänge im Scherb, die SVP und jetzt die Ständeratskandidatur, wäre all das passiert, ohne diesen Abend im bernischen Worb Ende 1996? Die Geschichte ist bekannt: Friedli, damals 19-jährig und Mitglied der Jungen CVP Bern, begleitet ihren Vater an einen SVP-Anlass. Zu Gast ist Toni Brunner. Der St.Galler Bauer ist seit kurzem Nationalrat, der bis dato jüngste überhaupt. Er spricht über Drogenpolitik und Friedli hört aufmerksam zu. Als Gründerin des Worber Jugendrates kennt sie sich mit dem Thema aus. Sie spricht Brunner nach dessen Rede an, weil sie anderer Meinung ist.

Heute sagt sie beim Spaziergang über den knirschenden Schnee: «Es war sofort eine gegenseitige Anziehung da.» Brunner lädt sie ins Bundeshaus ein, später kommen die beiden zusammen. Und Friedli nach St.Gallen und zur SVP. «Ich habe das Gefühl, der Toni und ich wären uns sowieso über den Weg gelaufen.» Schicksal schlägt Zufall.

Als sie sich von der Politik entfernte

Esther Friedli im Scherb, etwa fünf Autominuten vom Haus der Freiheit entfernt. Bild: Reto Martin

Der Wind schüttelt den Schnee von den Ästen. In jener Zeit habe eine «politische Aufbruchsstimmung» geherrscht, sagt Friedli. Der Jugendrat, der junge Brunner im Nationalrat, die Wahl der 34-jährigen Ruth Metzler in den Bundesrat. Und doch entfernt sich Friedli nach und nach von der Politik. «Ich hatte eine Zeit lang andere Prioritäten.» Das Politologiestudium, die Wohnung in der Berner Innenstadt, der Ausgang. Das Ausland.

2001 geht Friedli für fast ein halbes Jahr nach Aarhus, Dänemark. Ihr Auslandssemester. «Ich war froh, dass ich einmal raus konnte», sagt sie, die alle Entgegenkommenden grüsst («hier oben grüsst man sich noch»). Der Norden gefalle ihr, im Scherb sei es «ein bisschen wie dort». Nun hat sie im Osten etwas Norden gefunden. Aber nicht nur der Schnee, die Berge und die Weite haben es ihr angetan, sondern auch der Charakter der Menschen aus dem Norden. Sie selbst sei «eher der nordische Typ». Ruhig, schweigsam?

Ein Auto fährt vorbei. Die Frau am Steuer kennt Friedli. Die beiden sprechen über den TVO-Talk vom vergangenen Abend. «Du warst super!», sagt die Fahrerin. «Ich war nicht so zufrieden», sagt Friedli (lästigster Charakterzug? «Ich bin zu streng mit mir. Toni dagegen ist so schön gelassen.» Wie Yin und Yang? «Wie s’Deckeli uf d’Pfanne»).

Als Bernerin in St.Gallen

2008 zieht sie in den Kanton St.Gallen, um als Generalsekretärin im Bildungsdepartement von SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker zu arbeiten. Weil Brunner ehedem Parteipräsident ist und im Jahr davor mit Kölliker das Haus der Freiheit kaufte, sprechen einige von Vetterliwirtschaft. Eine Ironie der Geschichte ist, dass Friedli auf Werner Stauffacher folgt, den Vater von Susanne Vincenz-Stauffacher, der FDP-Ständeratskandidatin. Die Politik ist manchmal ein Dorf, die Stadt St.Gallen nicht.

Damals habe ihr das Netzwerk gefehlt, sagt Friedli. «Ausser Kölliker kannte ich niemanden im Bildungsdepartement.» Überdies sei es eine Herausforderung gewesen, als Bernerin nach St.Gallen zu kommen. «Und dann noch als Partnerin vom Toni. Ich glaube, ich habe mehr leisten müssen als andere.» Also wühlt sie sich durch die Dossiers, ist «wahnsinnig engagiert». Fleiss schlägt Zufall.

Esther Friedli im Jahr 2008, als sie nach St.Gallen zog, um Generalsekretärin im Bildungsdepartement zu werden. Bild: Sam Thomas

In den Mittagspausen spaziert Friedli in den Drei Weieren oder durch den Wildpark Peter und Paul, abends versucht sie sich zu integrieren. Gerade von der SVP habe es viele gegeben, die sie an Anlässe mitgenommen hätten. «Zum Beispiel Michael Götte», der St.Galler Kantonsrat.

Friedli wirkt stets kontrolliert. Nordisch? Die Mundwinkel sind meist wie festgenagelt, weder Lachen noch Lätsch. Als nebenberufliche Beraterin für politische Kommunikation weiss sie: In der Politik geht es darum, andere von den eigenen Stärken zu überzeugen. Kaum jemand zeigt Schwäche. Doch Friedli wirkt dann nahbar, wenn sie von ihren Schwierigkeiten berichtet; von der anfänglichen Einsamkeit in St.Gallen, vom Gefühl, wegen des Partners mehr leisten zu müssen.

Wenn sie etwas Verletzliches hat, etwas Kindliches vielleicht.

Der lebensgrosse Pirmin Zurbriggen

Friedli wächst in Worb auf, in der Agglomeration Berns. Sie ist die älteste der drei Geschwister. Die Erinnerungen an die Kindheit: der Schrebergarten (ungenutztes Talent? «Gärtnern») und der lebensgrosse Skirennfahrer Pirmin Zurbriggen in ihrem Zimmer. Sie sagt:

«Während der Ski-WM in Crans-Montana bekam man beim Beck Bildli von den Fahrern, wenn man ein Weggli kaufte. Ich nötigte meine Mutter deswegen immer, Weggli zu kaufen.»

Zum Znacht gibt es jeweils politische Diskussionen («es war nie verbissen»), der Vater ist SVP-Mitglied und «Elektromeyschter», die Mutter CVP-Wählerin.

Die Kinder müssen ein Instrument lernen (Friedli spielt Klavier) und Sport machen (Ski, Fussball, Orientierungslauf, Schach). Ist sie eine Wettkämpferin? «Ja, schon. Wobei, verbissen bin ich nicht.» Sie sagt mehrfach, sie sei nicht verbissen. So oft, dass man meinen könnte, sie sei verbissen.

Es gibt Leute, die sagen, der Einfluss von Christoph Blocher (links) auf Esther Friedli sei sehr gross. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Inzwischen, sagt Friedli, sei nicht mehr Bern ihre Heimat, sondern das Toggenburg. Als sie nach ihrer Wahl in den Nationalrat 2019 wieder regelmässig in der Hauptstadt ist, merkt sie: «Bern ist nicht mehr meine Stadt. Sie hat sich unglaublich verändert. Ich finde: nicht zum Guten.» Bern sei «extrem dreckig» geworden. Sie führt das «halt schon auf die links-grüne Überhand» zurück (was werden Sie nie verstehen können? «Männer?», sagt Friedli und lacht. «Wir Frauen verstehen Männer wohl nie ganz, aber das ist auch gut so.» Und dann, nach einer kurzen Pause: «Ich bin sehr für Gleichberechtigung, aber ich habe Mühe damit, wenn man die Geschlechter verwässern will.» Und schliesslich: «Wie man links wählen kann»).

Hier oben sei die Lebensqualität viel besser als in Bern, «keine Dichte, kein Stress, das Vereinsleben». Hier, ausserhalb der Stadt- und oberhalb der Schneefallgrenze.

Der prominente Stammtisch

«Guete Morge!», ruft Friedli zwei Langläuferinnen auf dem Weg zurück zum Wahlkampfmobil. Diese unverbindliche Freundlichkeit, nah, aber nicht zu nah, tausendfach trainiert an der Kundschaft im Haus der Freiheit, wo ein paar Minuten später Brunner am Kopf eines Tisches sitzt, an dem auch Philippe Montandon, der ehemalige Captain des FC St.Gallen, Platz genommen hat. Genauso wie ein etwa 75-Jähriger in Bauernkluft, ein Büezer in Arbeitskleidung (eine Stange trinkend) und die Mutter von Sämi Giger, dem derzeit wohl besten Schwinger. Ein Stammtisch, fast zu schön, um wahr zu sein.

Blick ins Innere des Haus der Freiheit, das östlich von Ebnat-Kappel liegt. Esther Friedli und Toni Brunner führen das Restaurant seit fünfeinhalb Jahren. Bild: Severin Bigler

Friedli setzt sich dazu, verrät, dass morgen Bundesrat Albert Rösti zum Zmittag komme. Danach leuchtet das Handydisplay auf, ein Anruf von FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Sie entschuldigt sich für einen Augenblick. Ein Augenblick ist zehn Minuten. Brunner unterhält den Tisch. Ihn einen «Menschenfänger» zu nennen, wäre eine Untertreibung. Er braucht die Menschen gar nicht zu fangen, sie kommen von alleine. Im Laufe des Mittags auch Nöldi Forrer, der ehemalige Schwinger, und Urs Kälin, einst Skifahrer, vier Weltcupsiege.

Kälin sitzt im hinteren Saal schaut sich zusammen mit Brunner auf einer Leinwand den Super-G an, Ski-WM. Friedli pendelt zwischen Rennen, Küche und Gästen (woran sind Sie gereift? «An diesem Restaurant»). «Ooodiiii!», ruft sie, als Marco Odermatt startet. Pirmin-Zurbriggen-Gefühle. Hier oben, wo die Welt noch in Ordnung ist?