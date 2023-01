Porträt Sie ist für 60'000 Hektaren Wald verantwortlich: Caroline Heiri ist die neue St.Galler Kantonsoberförsterin Caroline Heiri ist die Nachfolgerin von August Ammann, der das St.Galler Forstamt zehn Jahre geleitet hat. In den kommenden Jahren ist sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert – darunter der Klimawandel, der auch vor dem Wald nicht haltmacht. Rita Bolt Jetzt kommentieren 03.01.2023, 11.38 Uhr

«Oberförsterin tönt romantischer, als der Beruf ist», sagt Caroline Heiri. Bild: Arthur Gamsa

In der Schweiz sind sie dünn gesät, die Frauen an der Spitze der Kantonsforstämter. Es gibt eine Leiterin im Jura und eine Co-Leiterin in Bern – und neu Caroline Heiri im Kanton St.Gallen.

Sie wohnt im Moment noch in Bern, beabsichtigt aber, in St.Gallen sesshaft zu werden, sobald ihr langjähriger Lebenspartner hier eine Stelle gefunden hat. Heiri hat ihre Stelle in St.Gallen bereits angetreten und ist mit einer «offenen Neugier» empfangen worden. Sie kennt den St.Galler Wald und die Menschen schon ein wenig aus der Jugend: Aufgewachsen ist sie in Stäfa unweit von Rapperswil. Zudem ist Caroline Heiri seit 1999 Mitglied im Schweizerischen Forstverein SFV; einige Jahre amtete sie sogar im Vorstand und hat auch in diesem Netzwerk immer wieder von den St.Galler Wäldern gehört.

Den St.Galler Wald weiterentwickeln

Der Kanton St.Gallen reizt sie: «Er hat eine gute Grösse, vielfältige Landschaften und auch Berge mit Schutzwäldern.» Als Leiterin des Forstamtes ist sie für 60'000 Hektaren Waldgebiet verantwortlich, das in fünf Waldregionen aufgeteilt ist. Fachlich unterstellt sind ihr die Regionalförster, welche die Waldregionen leiten. Die letzten fünf Jahre hat sie die Waldabteilung Mittelland als Abteilungsleiterin geführt und war Mitglied der Geschäftsleitung im Amt für Wald und Naturgefahren Kanton Bern. Caroline Heiris Ziel: Sie will den St.Galler Wald gemeinsam mit ihrem Team weiterentwickeln, um ihn für die anstehenden Herausforderungen fit zu machen.

Die Liebe und Verbundenheit zum Wald wurde bei Caroline Heiri schon als Kind geweckt, genauer gesagt in der Pfadi. Bild: Arthur Gamsa

Dem Wald gehe es zwar insgesamt gut, aber in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werde einiges auf ihn zukommen. Eine besonders grosse Tragweite für den Wald habe etwa die Klimaveränderung. «Der Klimawandel hinterlässt erste Spuren im Wald», steht auch im 447 Seiten starken Grundlagenpapier «Wald im Klimawandel» der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Die St.Galler Regierung befasst sich ebenfalls seit einigen Jahren mit dem Klimawandel in der Waldwirtschaft: 2017 ist der erste St.Galler Nachhaltigkeitsbericht erschienen, 2021 war der zweite Nachhaltigkeitsbericht erarbeitet.

Die Klimaerwärmung und die damit steigenden Temperaturen führten beispielsweise dazu, dass sich die Waldgrenze um etwa 400 Meter nach oben verschiebt. «Wie sieht die Baumarten-Zusammensetzung dann aus?», fragt die Kantonsoberförsterin. Zudem hätten die starke Trockenheit 2018/219 und der damit verbundene Borkenkäferbefall das Waldbild verändert. Welche Strategie ist zielführend, um mit dem trockenheitsbedingten Fichten- und Buchensterben umzugehen, und welche Baumart wird den Platz der durch das Eschentriebsterben dezimierten Esche einnehmen? Weitere Fragen, auf die Caroline Heiri eine Antwort suchen wird.

Hohe Ansprüche an sich selbst und an das Team

Sie wird als neue Kantonsoberförsterin aber nicht täglich im Wald spazieren gehen und sich die Bäume anschauen. «Oberförsterin tönt romantischer, als der Beruf ist», sagt Caroline Heiri lachend. Sie wird sich vorwiegend mit Strategien auseinandersetzen, den Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes und die St.Galler Regierung in forstlichen Angelegenheiten beraten und die forstlichen Geschäfte für die Regierung und den Kantonsrat vorbereiten. Bestimmt werden auch viele waldrechtliche Dossiers über ihren Tisch gehen. «Ich habe eine strukturierte Arbeits- und Denkweise und gehe den Dingen gerne auf den Grund», zählt die Försterin ihre Stärken auf. Sie sei eine Teamplayerin und schätze die Zusammenarbeit mit kompetenten Fachleuten, die gerne Verantwortung übernehmen würden. Sie gebe dafür gerne einige Fäden aus der Hand, habe dabei aber hohe Qualitätsansprüche an sich selbst und an ihr Umfeld.

Caroline Heiri hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) Forstwissenschaften studiert. Sie verblieb vorerst an der ETH, wo sie zuerst als Forschungsassistentin im Bereich Gebirgswaldökologie arbeitete und anschliessend an der Professur Waldökologie ihre Dissertation verfasste. Ab 2009 war sie in verschiedenen Funktionen bei der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL tätig; zuletzt als Leiterin ad interim der Forschungsgruppe Bestandesdynamik und Waldbau. Sie sei bestens gerüstet für das Amt der Kantonsoberförsterin und die damit verbundenen Herausforderungen, schreibt die St.Galler Regierung.

Ein Buch über Waldreservate herausgebracht

Die Liebe und Verbundenheit zum Wald wurde bei Caroline Heiri schon als Kind geweckt, genauer gesagt in der Pfadi. Sie war viele Jahre in Pfadfinderabteilung Stäfa-Hombrechtikon Mitglied, hat alle Stufen durchlaufen, zuletzt als Co-Leiterin Staff-Betreuung im Staff-Camp im Bundeslager 2008 in der Linthebene, und hat sich bis heute im Altpfadfinderverband engagiert. «Ja, ich bin ein Wald- und Naturmensch», sagt sie mit einem Lächeln.

Sie verspüre eine grosse Neugier und Begeisterung für alles rund um den Wald und die Natur. In ihrer Freizeit streift sie durch Wald und Wiesen und schiesst Fotos. 2011 hat sie zusammen mit zwei renommierten Waldforschern das Buch «Waldreservate – 50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz» herausgegeben, in dem auch das eine oder andere ihrer Waldfotos zu sehen ist. Das Buch zeigt, wie die Walddynamik in den Schweizer Naturwaldreservaten seit 1960 abgelaufen ist, worin ­Naturwälder sich von bewirtschafteten Wäldern unterscheiden und inwiefern sie wieder zu Urwäldern werden. «Es stützt sich dabei auf Resultate aus 50 Jahren Forschung in Schweizer Naturwaldreservaten und macht diese hiermit erstmals einem breiten Publikum zugänglich», sagt Heiri und verrät, dass sie auch Sport mag und im Fussball auf Gelb-Schwarz (BSCYB) setzt, aber vielleicht in absehbarer Zeit auch die Mannschaft Grün-Weiss (FCSG) ins Sportherz schliessen wird.

August Ammann, ehemaliger St.Galler Kantonsoberförster. Bild: Urs Bucher

August Ammann ging in Pension Der bisherige Kantonsoberförster August Ammann wurde Ende November 2022 in die Pension verabschiedet. Er leitete das Kantonsforstamt seit 2012. Unter seiner Leitung habe sich namentlich die neue Waldorganisation WaldSG konsolidiert. Zudem habe er die Waldpolitik des Kantons St.Gallen im Zusammenhang mit dem Bericht der Regierung zu den «Perspektiven der Waldwirtschaft» aus dem Jahr 2018 massgeblich beeinflusst, heisst es in einer Mitteilung. (rb)

