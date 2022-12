Porträt «Last Christmas»? So zuversichtlich blickt die 94-jährige St.Gallerin Beatrice Mathies auf Heiligabend Mit zunehmendem Alter wandelt sich auch das Weihnachtsfest. Ein Besuch bei der St.Galler Pflegeheimbewohnerin Beatrice Mathies, die aus Veränderungen Positives zieht, die Lebensfreude aufrecht hält und der Endlichkeit gelassen entgegenblickt. Seraina Hess Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Anders, als einst zu Hause, aber trotzdem schön: Beatrice Mathies im geschmückten Festsaal des Pflegeheims Heiligkreuz in St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Beatrice Mathies sitzt in einem roten Ledersessel, die Füsse auf einen Hocker gelegt und die selbst gestrickte Wolldecke über die Beine drapiert. Durch das fast bodentiefe Fenster scheint die Sonne auf das von über neun Jahrzehnten gezeichnete Gesicht.

«Von hier aus kann man wunderbar beobachten», sagt sie und zeigt auf die Haltestelle Heiligkreuz, an der gerade eine kleine Menschentraube aus dem Bus steigt.

Noch nicht ganz eineinhalb Jahre ist es her, als Mathies das geräumige Zimmer im Pflegeheim Heiligkreuz bezogen hat. Damals, im September 2021, war es ihr nach einem Spitalaufenthalt nicht mehr möglich, in ihr Haus an der St.Jakobstrasse zurückzukehren, das sich keine zwei Kilometer entfernt befindet. Die Niere und das Herz sind angeschlagen, nur die Pillen, die nach Tag und Tageszeit sortiert in einer Box auf dem Beistelltisch liegen, vermögen ihre Funktionen aufrecht zu halten.

Vier Kinder, vier Enkel, vier Urenkel

Von ihrem einstigen Haushalt einer Grossfamilie zeugen heute nur noch ein Holzbuffet im Stil der 1970er-Jahre, ein selbst gemaltes Bild ihres verstorbenen Gatten und ein gerahmtes Foto von ebendiesem, sitzend im heimischen Garten. Beatrice Mathies hat 94 Jahre Lebensgeschichte auf wenige Quadratmeter komprimiert.

Beatrice Mathies in ihrem Zimmer im Pflegeheim Heiligkreuz. Bild: Arthur Gamsa

An Tagen wie diesen, kurz vor Weihnachten, denkt sie manchmal zurück an die Zeit in ihrem Haus, in dem sie 1928 als Tochter eines Stickereientwerfers geboren wurde und später mit ihrem Mann lebte, einem selbstständigen Kunstglaser. Nachdem sie ihren Bürojob im Haus Washington am Rosenberg bei der einstigen Textilfirma Stoffel aufgegeben hatte, führte sie neben dem Haushalt das Büro des Familienbetriebs. Aus der Ehe sind vier Kinder, vier Enkelkinder und vier Urenkelkinder hervorgegangen.

«Freunde habe ich nicht mehr viele», sagt Mathies, die viele in ihrem Umfeld überlebt hat, «die Familie ist mir aber umso wichtiger.» Besuch bekommt sie wöchentlich, zwischendurch empfängt sie Whatsapp-Mitteilungen und Bilder auf dem Smartphone, das sie bestens zu bedienen weiss.

Anders heisst nicht schlechter

Am 24. Dezember war das Haus stets gefüllt. In der Stube stand eine Tanne, die sie Jahr für Jahr selbst schmückte. Auf den Tisch kam ein Festmahl, «meist war es ein Braten, der kam gut an. Und Unmengen an Chrömli zum Dessert», erinnert sich Beatrice Mathies.

Es sei eine gute Zeit gewesen, sagt sie. «Und irgendwann vermisst man sie immer weniger. Obwohl es schön war.»

Im Pflegeheim Heiligkreuz beschreibt das Personal Mathies als differenzierte Frau mit einer positiven Grundhaltung, als kommunikative Person, die auch anderen Bewohnerinnen und Bewohnern guttue, weil sie zugänglich sei und mit allen rasch einen Weg ins Gespräch finde. Über Einsamkeit beklagt sie sich nie, auch nicht während der Weihnachtszeit.

Die kleine Handtasche um die Griffe des Rollators geschlungen, schlendert Mathies zwischen den Tischreihen des Speisesaals entlang, der bereits für die heiminterne Weihnachtsfeier geschmückt ist. Hier wird in Kürze eine Pianistin auftreten, hier wird bald eine Geschichte vorgelesen. Dreierlei Gläser auf dem Tisch und kunstvoll gefaltete Servietten lassen erahnen, dass gleich eine Party steigen wird, auch wenn der Altersschnitt ziemlich hoch sein dürfte. «Wissen Sie: Vielleicht möchten Sie gern hören, dass ich Weihnachten, wie es früher einmal war, vermisse», sagt Mathies, «aber es ist nur anders geworden. So, wie es jetzt ist, gefällt es mir auch. Man tut hier viel für uns.»

Zwei offizielle Weihnachtsfeiern gibt es im Pflegeheim Heiligkreuz, um die knapp 100 Bewohnenden mit ihren Angehörigen festlich zu bewirten. Bild: Arthur Gamsa

Melancholie ja, Einsamkeit nein

«Die Feiertage haben bei uns einen besonderen Stellenwert», bestätigt Mihaela Donner, Leiterin Pflege und Betreuung. Von einem Heim mit evangelischem Hintergrund werde das in gewisser Weise sogar erwartet. Doch mit einem Festessen und Dekoration auf Sterne-Hotelniveau sei es nicht getan. Die tatsächliche Herausforderung sei es, dieselbe Geborgenheit zu vermitteln, wie es eine Familie täte; vor allem an Heiligabend, wenn die offizielle Heimfeier längst Geschichte ist. Wer nicht zur eigenen Familie fährt, nimmt am Fest auf der Abteilung teil. «Einsamkeit lassen wir nicht zu», sagt Donner, «eine gewisse Melancholie, Erinnerungen an alte Zeiten und lange, tiefgründige Gespräche hingegen schon.»

«Wenn ich sterbe, dann sterbe ich»

Auch Beatrice Mathies feiert Heiligabend im Heim. Und es ist durchaus möglich, dass es das letzte Weihnachtsfest sein wird. Dieser Umstand ist der 94-Jährigen bewusst. Von den rund 95 Zimmern im Pflegeheim Heiligkreuz werden jährlich rund 20 neu bezogen. Der Tod ist an einem Ort wie diesem allgegenwärtig.

«Aber darüber mache ich mir keine Gedanken», sagt Beatrice Mathis zwischen Festbestuhlung und geschmückter Tanne. «Nicht, um zu verdrängen. Aber wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Ich habe schon immer alles genommen, wie es kam.» Die Gelassenheit schöpft sie vor allem aus einer Tatsache, wie sie sagt: «Meine Kinder, heute selbst Eltern und Grosseltern, sind versorgt. Ich habe vieles richtig gemacht.»

Im Saal rückt das Verpflegungsteam die letzten Stühle zurecht, bevor die ersten Pensionärinnen und Pensionäre eintreffen. Jemand dreht im Hintergrund Weihnachtsmusik auf. Aus den Boxen rieselt «Last Christmas».

