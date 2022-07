Bauernpräsident Markus Ritter spannt mit der Wirtschaft zusammen

Porträt Jetzt spannt er die Wirtschaft vor seinen Karren: Wie Bauernchef Markus Ritter in Bern Allianzen schmiedet Bild: Belinda Schmid Bauernverband, Economiesuisse, Arbeitgeber- und Gewerbeverband wollen langfristig zusammenarbeiten, um den bürgerlichen Block in der nationalen Politik zu stärken. Im Zentrum dieser neuen Allianz steht Markus Ritter: Biobauer aus Altstätten und begnadeter Politstratege. Enrico Kampmann 0 Kommentare 15.07.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Markus Ritters Haus steht am Ende einer engen Schotterstrasse. Vorbei an Scheunen und Landwirtschaftsgeräten. Weiter unten im Rheintal funkeln die Metalldächer der Industriegebäude, am stahlblauen Himmel ziehen Rotmilane gemächliche Kreise über frisch gemähten Wiesen. Neben dem 400 Jahre alten denkmalgeschützten Bauernhaus mit Holzschindelfassade steht eine Kuh im Schatten eines Apfelbaums. Sie glotzt den Journalisten verständnislos an.

Unter dem Titel «Der grosse Kuhhandel» berichtete die «NZZ am Sonntag» am vergangenen Wochenende, dass der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, Arbeitgeber- und Gewerbeverband in Zukunft enger mit dem nationalen Bauernverband (SBV) zusammenarbeiten wollen. In einem internen Schreiben ist von einer «strategischen Partnerschaft» die Rede. Die nationalen Organisationen der Wirtschaft und der Landwirtschaft hätten erkannt, «dass eine partnerschaftliche und verlässliche Kooperation wichtig ist, um auch künftig Mehrheiten zu finden».

Ihren ersten grossen Auftritt hat die frisch geschmiedete Allianz bei den Abstimmungen im September. Im Gegenzug zur Unterstützung in der Kampagne gegen die Massentierhaltungsinitiative hat der SBV seine Mitglieder schweizweit aufgefordert, auf Feldern und an Scheunen auch Sujets für die AHV-Reform und die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer aufzuhängen. «Neuer bester Freund der Wirtschaft», steht im NZZ-Artikel unter dem Bild von Markus Ritter, dem Präsidenten des SBV.

«Das machen die Linken schon lange»

Der Vorwurf des «Kuhhandels» ist für Ritter, der seit 2011 für die Mittepartei im Nationalrat sitzt, nichts Neues. Im August 2020 empfahl der SBV seinen Mitgliedern die Konzernverantwortungsinitiative zur Ablehnung. Die klare Position irritierte viele Bauern, doch die Bürgerlichen hatten den Bauern geholfen, die Agrarreform des Bundes zu verzögern. Auch hatten sie in der Wirtschaftskommission des Ständerats mit den Bauern gestimmt, als es darum ging, das Landwirtschaftsbudget zu erhöhen. Die Unterstützung bei der Konzernverantwortungsinitiative war der ausgehandelte Preis.

Beim Gespräch auf seinem Hof in Altstätten streitet Ritter den Vorwurf nicht ab. «Das machen die Linken und die Umweltverbände schon lange. Von denen kann man nur lernen.» Das linksgrüne Lager sei hochprofessionell organisiert und geeint. «Da bringt man kein Blatt Papier dazwischen.» Er verweist auf einen anderen Artikel der NZZ, gemäss welchem der WWF 2019 über ein ordentliches Budget von fast 46 Millionen Franken verfügte. Mehr als doppelt so viel wie Economiesuisse oder Ritters SBV.

Markus Ritters Haus ist 400 Jahre alt und denkmalgeschützt. Bild: Belinda Schmid

Ritter sagt, Umweltverbände, Grüne und Linke hätten in den letzten Jahren von den Streitereien innerhalb des bürgerlichen Lagers profitiert. «Den Luxus können wir uns nicht mehr leisten.» Jetzt könne das bürgerliche Lager dem Gegner «wieder auf Augenhöhe begegnen». Der im Strategiepapier dargelegte Plan ist nicht einfach ein weiterer Kuhhandel.

«Es ist eine tektonische Verschiebung, wie es sie in der Schweizer Politik selten gibt.»

Die Bauern sind starke Verbündete

So weit würde Patrick Emmenegger nicht gehen. «Das Ganze muss erst einmal funktionieren» und es gebe keine Anzeichen, dass die grüne Welle in der Schweiz vorbei sei, sagt der Professor für Politikwissenschaften an der HSG. Dennoch könnte die Allianz durchaus Schlagkraft haben.

Patrick Emmenegger, Professor für Politikwissenschaft an der HSG.

Bild: PD

Der SBV habe ein sehr hohes Mobilisierungspotenzial, da die ländliche Bevölkerung sich mit den Bauern solidarisiere. «Wenn der Bauernverband etwas sagt, dann gilt das im ganzen Dorf. Das darf man nicht unterschätzen.» Emmenegger weiss dies aus eigener Erfahrung. Sein Grossvater war Bauer und seine Schwester ist es ebenfalls.

Gleichzeitig seien die Bauern von der Bundespolitik enorm abhängig. Es gebe wohl kaum einen Bereich, der so durchreguliert sei wie die Landwirtschaft. Emmenegger sagt:

«Was die Bauern betrifft, betrifft sie meistens sehr direkt und sehr stark.»

Somit hätten sie in bestimmten Kernbereichen klare Positionen und wehrten sich «mit Händen und Füssen» gegen Verschlechterungen. Andere Bereiche interessierten sie hingegen wenig.

Das macht den SBV laut Emmenegger zu einem starken Verbündeten für die Wirtschaftsverbände. «Kommt man den Bauern in ihren Kernanliegen entgegen, kann der Verband in den Nichtkernbereichen ihr enormes Mobilisierungspotenzial freisetzen, ohne grosse Abstriche zu machen.» Und die Bauern seien sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Ritter reihe sich «in eine lange Tradition schlauer, verhandlungsstarker Verbandsvertreter» ein.

Selbst Ritters Gegner haben Lob für ihn übrig: Thurgauer Grünen-Nationalrat Kurt Egger nennt ihn «einen der besten Strategen im Bundeshaus». Die zahlreichen Erfolge des Bauernverbands in den letzten Jahren scheinen dies zu bestätigen. Ritter ist zugänglich und charismatisch, seine Argumente spickt er mit amüsanten Anekdoten und Volksweisheiten. Bei heiklen Fragen lenkt er das Gespräch gekonnt auf weniger rutschige Bahnen – ein Politiker durch und durch.

Markus Ritter auf seinem Hof in Altstätten. Bild: Belinda Schmid

Es gibt wohl wenige Menschen, die in Anzug und Krawatte genauso in ihrem Element sind wie in Holzfällerhemd und Gummistiefeln. Ritter wuchs 600 Meter den Hügel runter von seinem Hof auf. Seine Frau wurde hier gross. Seit 33 Jahren ist er Landwirt, heute hat Ritter wegen seiner politischen Ämter jedoch kaum noch Zeit, sich um seinen Biobetrieb zu kümmern. Seine Frau übernimmt den Grossteil der Arbeit und hält ihm so den Rücken frei. Seine Söhne helfen mit. Eines Tages werden sie den Hof übernehmen.

Der grosse Bruch

Wenn Markus Ritter das Wort «Umweltverbände» in den Mund nimmt, klingt es wie ein Schimpfwort – wie das auf dem Land heute wohl meistens der Fall ist. Aber das war nicht immer so.

Vor fünf Jahren kämpft der SBV gemeinsam mit Birdlife Schweiz, Greenpeace, Pro Natura und dem WWF für ein Ja zum Verfassungsartikel zur Ernährungssicherheit. Noch Anfang 2020 sagt Ritter gegenüber der «Sonntags-Zeitung», er habe erkannt, dass «für die Bauern wohl die Zusammenarbeit mit ökologischen Kräften ein Weg ist, den wir auch anschauen müssen».

Doch im August desselben Jahres kommt der Bruch. Die vier grossen Umweltverbände starten eine Kampagne unter dem Banner «Agrarlobby stoppen». Die einflussreiche Agrarlobby – gemeint ist hauptsächlich der SBV – gebe vor, für die Schweizer Bauernfamilien einzustehen, in Wahrheit stütze sie jedoch die Interessen des Agrobusiness. Im Kampagnenvideo zeigt eine Szene, wie Ritter lachend Champagner trinkt.

«Vier Monate lang war mein Kopf auf der Kampagnenseite neben einer toten Biene abgebildet. Ich bin selbst Biobienenzüchter!»

Das ging Ritter zu weit. Er verstehe die Anliegen der Verbände, aber mit dem Angriff auf seine Person sei eine rote Linie überschritten worden. Er warte bis heute auf eine Entschuldigung. Ohne diese komme eine erneute Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden nicht in Frage.

In diesem Häuschen züchtet Markus Ritter seine Bienen. Bild: Enrico Kampmann

Fehde auf Kosten der Umwelt

Den Kürzeren ziehen vorerst die Umweltverbände – und damit die Umwelt. Im Frühjahr 2021 wirft der SBV sein gesamtes Kampfgewicht in die «2xMal Nein»-Kampagne gegen die Agrarinitiativen. Die Stimmung im Land wird derart aufgeheizt, dass die Initianten Morddrohungen erhalten. Und im heftigen Backlash gegen Umweltthemen kommt die in trockenen Tüchern geglaubte CO 2 -Initiative gleich mit unter die Räder – obwohl der SBV diese eigentlich unterstützt hatte.

Ritter bedauert dies. Ihm ist durchaus bewusst, dass die Landwirtschaft eine der Branchen ist, die wohl am stärksten von den negativen Folgen des Klimawandels betroffen sind und sein werden. Er habe Bundesrätin Simonetta Sommaruga darum gebeten, die Vorlage nicht gemeinsam mit den anderen Initiativen zu terminieren, doch sie habe nicht auf ihn gehört.

«Hätten wir im September 2021 über die CO 2 -Initiative abgestimmt, wäre sie mit 58 Prozent schlank durchgegangen.»

Auf die Probleme angesprochen, welche die intensive Landwirtschaft verursacht, sagt Ritter, er beobachte auf seinem Hof, wie die Biodiversität kontinuierlich zunehme. Nie habe er so viele Pferdebremsen gehabt, mehrere Schwalbenfamilien hätten sich in seinem Kuhstall eingenistet, auch die Rotmilane seien früher nicht über seinem Hof gekreist. Ritter geht nicht weiter darauf ein, dass in der Schweiz 40 Prozent aller untersuchten Insektenarten vom Aussterben bedroht sind und auf knapp 90 Prozent der Schweizer Waldfläche die tolerierbare Stickstoffzufuhr überschritten wird.

Reformdruck auf Landwirtschaft könnte nachlassen

Die Grünliberale Kathrin Bertschy befürchtet, dass mit der neuen Allianz der Reformdruck auf die Landwirtschaft abnimmt. In der NZZ sagt sie: «Economiesuisse stand einst für eine zukunftsgerichtete Agrarpolitik und den Abbau der überdimensionierten Giesskannensubventionen.»

Politologe Patrick Emmenegger hält dies für eine plausible Annahme. «Wenn die Zusammenarbeit langfristig hält, werden die Bauern sicher etwas für sich aushandeln. Das könnte die Reformen in der Landwirtschaft verlangsamen.»

Zuversichtlicher zeigt sich hingegen Grünen-Nationalrat Kurt Egger. Weder der Klimawandel noch die Biodiversitätskrise würden nachlassen, somit steige auch der Druck auf die Landwirtschaft weiter. Daran werde auch dieser Deal nichts ändern.

Kurt Egger, Nationalrat Grüne, Thurgau. Bild: Donato Caspari

«Eher zeigt es, dass Wirtschaft und Landwirtschaft nervös sind.»

Ausserdem glaube er auch nicht daran, dass die Economiesuisse hier wirklich einen Schwenker macht und langfristig auf den Freihandel verzichtet – einer der Bereiche, wo SBV und Economiesuisse gegensätzliche Standpunkte vertreten und sich in der Vergangenheit schon bitter bekämpften. So sagte auch SP-Co-Präsident Cédric Wermuth gegenüber der NZZ, die Wirtschaft werde die Bauern spätestens beim nächsten Freihandelsabkommen opfern.

Ritter scheint diese Bedenken nicht zu teilen. Über die vergangenen zwei Jahre habe man die Zusammenarbeit «getestet» und gute Erfahrungen gemacht. Man wolle diese daher weiterpflegen und ausbauen. Er telefoniere regelmässig mit den Präsidenten der anderen Verbände und es herrsche grosses Vertrauen.

Wer am Ende recht behält, wird sich zeigen.

