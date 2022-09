Ein Exit-Mitglied über das Leben, den Tod und das Jenseits

Porträt «Ich wüsste gerne, wie viel Zeit ich noch habe»: Ein Ostschweizer Exit-Mitglied über das Leben, den Tod und das, was darauf folgt Bild: Reto Martin Sterbehilfe ist ethisch zwar umstritten, in der Schweiz ist der assistierte Suizid aber möglich, wenn auch gesetzlich nicht genau geregelt. Was bewegt einen Menschen dazu, sich diesen Ausweg offenzuhalten? Ein Exit-Mitglied erzählt. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Der Tod ist unausweichlich. Egal wie viel Energie man im Laufe seines Lebens investiert, um ihn zu verhindern; irgendwann ist Schluss. Mit dieser Tatsache wollen sich die meisten in ihrem Alltag gar nicht auseinandersetzen, bis man dem Tod eines Tages selbst ins Auge blickt. Zum Beispiel aufgrund schwerer Krankheit. Diese kann unter Umständen einen langen und quälenden Leidensweg zur Folge haben.

So erging es der Ostschweizerin Luisa Schmid*. Als ihr Mann schwer erkrankte, wurde sie erstmals damit konfrontiert, was es heisst, lange leiden zu müssen. Seit seinem Tod ist sie Mitglied im Verein Exit.

Über den Verein 1982 gegründet, setzt sich der Verein Exit für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben und im Sterben ein. Dies tut er, indem er seine Mitglieder beim Verfassen ihrer Patientenverfügung unterstützt und dafür sorgt, dass der Wille des Patienten auch durchgesetzt wird, wenn er diesen nicht direkt äussern kann. Ausserdem leistet Exit Freitodbegleitung. Einer leidenden und sterbewilligen Person wird der assistierte Suizid ermöglicht, indem man ihr das Medikament Natrium-Pentobarbital zur Verfügung stellt. Auf diese Weise sorge man für einen «sanften, sicheren und würdigen Tod». Der Verein zählt aktuell rund 142'000 Mitglieder. Im Jahr 2021 hat Exit 973 Personen in den Tod begleitet. (hol)

Darmkarzinom, Lebertumor, Knochenkrebs

Innert kurzer Zeit war Luisa Schmids Mann an drei verschiedenen Krebsarten erkrankt. Den Darmkrebs habe er überstanden, später jedoch habe die Wucherung seine Leber, danach auch noch seine Knochen befallen.

«Er hatte jeden Tag furchtbare Schmerzen.»

Und diese wollten nicht aufhören. Morphium habe er nicht gut vertragen, er habe sich nach jeder Dosis des Schmerzmittels übergeben müssen. Später habe er sich eine Überdosis gewünscht, doch dies sei rechtlich nicht möglich. Irgendwann habe ihn der Arzt ins künstliche Koma versetzt. Ab da habe ihr Mann noch eine Woche gelebt. «Es war unerträglich. Ich konnte kaum aus dem Haus, weil ich Angst hatte, dass er stirbt», erzählt Schmid.

«Nach seinem Tod war für mich klar: Ich will das nicht auch durchmachen.»

Diese Erfahrung brachte sie dazu, sich intensiv mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ihr wurde schnell klar: Sollte sie eines Tages das gleiche Schicksal treffen, wollte sie selbst bestimmen, wann sie ihrem Leben ein Ende setzt.

Der Verein Exit begleitet sterbewillige Patienten in den Tod. Bild: Oliver Menge

Viel herumgekommen

Über ihr Leben könnte sie «ein ganzes Buch schreiben», resümiert Schmid. So richtig angefangen habe es erst, als sie mit 19 von zu Hause auszog und die Ostschweiz verliess. Sie habe keine schöne Kindheit gehabt. Schmids Mutter starb drei Monate nach ihrer Geburt. Direkt nach der Lehre ging sie nach Genf, um dort zu arbeiten. Doch irgendwann wollte sie «einfach nur noch weg aus der Schweiz». Sie flog alleine nach London, wo sie sich eine Unterkunft bei einer Gastfamilie organisiert hatte.

Sie lebte sich dort recht schnell ein. Sie lernte über den Vater ihrer Gastfamilie ihren künftigen Mann kennen. Er war zehn Jahre älter, Inder und Moslem. Als sie 24 war, heirateten die beiden.

Er war IT-Spezialist. Seine Firma schickte ihn für drei Jahre nach Pakistan, um dort einen wichtigen Auftrag zu übernehmen. Sie ging mit. Genau zu der Zeit entbrannte ein Bürgerkrieg zwischen Ost- und Westpakistan. Das Paar wurde zu Flüchtenden. Sie entkamen der Bedrohung, wurden ausgeflogen und fuhren mit dem Schiff fünf Wochen lang zurück nach England.

«Solche Erfahrungen härten einen ab. Dies hilft beim Älterwerden.»

Die beiden blieben mehrere Jahre in England. Da er Pakistan frühzeitig verlassen hatte, verlor ihr Mann seine Stelle. Ungerecht, findet Schmid. Grund dafür war aber wohl auch der Rassismus gegen Indischstämmige in England. Auch wenn er zwei Jahre später wieder eine Anstellung fand, sei er noch oft Opfer von Diskriminierung geworden. «Ich bin mir sicher, dies war auch ein Auslöser für den Krebs», sagt sie heute. Mit 60 liess er sich schliesslich pensionieren.

Das Versprechen

Bis zum Tod ihres Mannes lebten die beiden in Swansea, Wales. Es sei die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie hätten viele Reisen unternommen. Luisa Schmid blickt leicht verträumt an die Decke ihrer kleinen Alterswohnung, wenn sie die Länder aufzählt, die sie besucht hat: China, USA, Kanada, Südindien, ganz Europa und noch viele mehr habe sie bereist. Ein sanftes Lächeln zeichnet dabei ihre Lippen.

Die Erinnerungen spenden ihr heute noch viel Kraft und Freude. Trotzdem hätte sie gerne noch mehr Zeit mit ihrem Mann gehabt. «Er ging zu früh. Ich hätte ihn gerne noch so vieles gefragt.» So etwas komme einem erst in den Sinn, wenn es schon zu spät sei. Davon, was einen nach dem Tod erwartet, habe sie keine Vorstellung. Sie müsse sich wohl oder übel überraschen lassen. Für den Fall, dass es weitergeht, erhielt sie einst ein schönes Versprechen:

«Bevor mein Mann starb, sagte er, dass er mir im Himmel einen Platz neben sich freihalten wird.»

Mit dem Tod versöhnt

Dass sie dem Tod entspannt entgegenblickt, hat auch mit ihrer Mitgliedschaft bei Exit zu tun. «Das beruhigt mich unheimlich», sagt sie. Als ihr Mann bereits schwer krank war, habe er in die Schweiz gehen und Sterbehilfe beanspruchen wollen. Doch wegen seines Zustands sei dies nicht mehr möglich gewesen.

Schmid kam 2007, ein Jahr nach seinem Tod, in die Schweiz. Ihr Bruder und ihre Cousine hätten sie dazu gedrängt. «Wenn etwas passiert, können wir gar nicht für dich da sein», hätten sie gesagt. Auch Exit sei ein wichtiger Grund gewesen. Rückblickend wäre sie gerne in Swansea geblieben. «Ich fühle mich hier stärker wie eine Ausländerin als dort.» Doch werde in Wales die Beihilfe zum Suizid immer noch unter Strafe gestellt, was für sie ein zu grosser Nachteil wäre.

Die gesetzlichen Regelung hierzulande Auf seiner Website informiert der Verein Exit auch, wie die Freitodbegleitung rechtlich geregelt ist. Bereits seit über 100 Jahren sei es in der Schweiz legal, jemanden bei seinem Suizid zu unterstützen. Die Helferin und der Helfer dürfen damit jedoch keine eigenen finanziellen oder emotionalen Bedürfnisse befriedigen. Ansonsten drohen bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. (hol)

Schmids Familienmitglieder sind über ihre Mitgliedschaft informiert. Sind sie damit einverstanden? «Wären sie es nicht, wäre das kein Hindernis für mich», sagt sie. Glücklicherweise würden sie ihre Entscheidung jedoch respektieren. Ihrer Nichte habe sie Anweisungen für sämtliche Angelegenheiten nach ihrem Tod gegeben. Sie und ihr Mann haben keine Kinder.

«Somit hinterlasse ich nichts, ausser meinen Besitz.»

Dieser Umstand erleichtere eine Mitgliedschaft bei Exit. «Ich kenne Leute, deren Angehörige ein Problem damit haben, wenn jemand Fremder am Sterbebett steht oder nach dem Tod die Polizei vorbeikommt», sagt Schmid.

Warum jeder Exit-Freitod einen Polizeieinsatz zur Folge hat Auf seiner Website informiert der Verein Exit detailliert über den genauen Prozess jeder Freitodbegleitung. Dieser endet jeweils mit dem Verständigen der Polizei. Rechtlich gelte ein Freitod nämlich als «aussergewöhnlicher Todesfall». Die Polizei erscheint dann in Begleitung eines Amtarzts und eventuell eines Staatsanwalts. Es werde geprüft, ob alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften abgelaufen ist. (hol)

Was, wenn sich das Altersheim querstellt?

Ende Mai entschied der Zürcher Kantonsrat, dass alle Alters- und Pflegeheime im Kanton Sterbehilfe zulassen müssen. In den Ostschweizer Kantonen hingegen entscheiden die Institutionen selbst darüber. Schmid wohnt in einer Seniorenwohnung von Senevita. Darf sie in ihrer Wohnung in den Tod begleitet werden? Auf Anfrage antwortet Angela Scalese, Mediensprecherin der Senevita AG: «Senevita steht für Selbstbestimmung im Alter und gibt Seniorinnen und Senioren ein Zuhause.» Zu dieser Selbstbestimmung könne auch gehören, dass sich jemand dazu entscheidet, sich vom Leben zu verabschieden.

«Die Möglichkeit zur Sterbehilfe ist grundsätzlich in unseren Heimen zugelassen.»

Allgemein vertrete die Senevita jedoch eine lebensbejahende Haltung. Würde die Einrichtung diese Möglichkeit nicht gewähren, «ginge ich einfach woanders hin», sagt Schmid.

In den Einrichtungen der Senevita ist Sterbehilfe erlaubt. Bild: Alex Spichale

Wie hat sie's mit der Religion?

Sie sehe in der Freitodbegleitung kein ethisches Problem. «Warum sollte man Leid unnötig verlängern?», fragt sie. Die Kritik, vor allem von Seiten religiöser Gruppen, kann die konvertierte Muslimin nicht nachvollziehen. Die ablehnende Haltung des Islams gegenüber der Sterbehilfe ist für sie kein Hindernis. «Seit ich die Leiden meines Mannes miterleben musste, glaube ich sowieso an keinen Gott mehr», sagt Schmid. Sie lebe stattdessen nach einer einfachen Weisheit: «Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift.» (Der gestrige Tag ist Geschichte, der morgige ist ein Mysterium, der heutige ist ein Geschenk.)

Sterbehilfe im Islam In einem Beitrag des Internetportals islam.ch wird auf eine Medienmitteilung des deutschen Zentralrats der Muslime verwiesen. Darin bezieht der Verband eindeutig Stellung gegen die aktive Sterbehilfe. Stattdessen sehe man in der Sterbebegleitung und der Schmerztherapie mit Palliative Care «eine gute und menschliche Alternative». Eine Exit-Mitgliedschaft ist mit dem Islam demnach nicht vereinbar. (hol)

Die letzte Reise

Luisa Schmid betrachtet eines ihrer selbstgemalten Bilder mit dem Titel „Lebensweg“. Bild: Reto Martin

Die alltäglichen Sorgen werden im Alter nicht weniger. Oft mache sie sich Sorgen, in letzter Zeit vor allem wegen ihrer Finanzen. Sie habe viel Geld in Aktien investiert, die wegen «diesem Putin» jetzt an Wert verloren. Sie schlafe deswegen nicht gut, habe letztens sogar den Arzt aufsuchen müssen. Doch auch da helfe, sich auf die schönen Erinnerungen zurückzubesinnen. Auch ihr liebstes Hobby, die Malerei, böte eine gute Ablenkung.

«Ich wüsste gerne, wie viel Zeit ich noch habe. Dann würde ich mein ganzes Geld nehmen und ein weiteres Mal verreisen», sagt sie. Ob dieser Traum noch in Erfüllung gehen wird, ist ungewiss. Was jedoch sicher ist: Ihre allerletzte Reise wird jene ins Jenseits sein. Und diese werde sie sich, womöglich mit Hilfe von Exit, so angenehm wie möglich gestalten. «Ich hoffe nur, dass der Platz neben meinem Mann dann immer noch frei ist», sagt sie mit ruhiger Stimme.

* Name der Redaktion bekannt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen