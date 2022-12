Porträt: Carmen Lanini Wey ist seit 16 Jahren Freitodbegleiterin

Porträt «Ich habe auch jene gesehen, die nicht würdevoll sterben konnten»: Eine Toggenburger Freitodbegleiterin erzählt aus ihrem Alltag Carmen Lanini Wey aus Ebnat-Kappel ist seit 16 Jahren Freitodbegleiterin bei Exit. Aus ihrer langen Erfahrung mit Sterbewilligen, weiss die ehemalige Pflegefachfrau: «Diese Leute haben ihr Leben genau reflektiert.» Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmen Lanini Wey sitzt am Stubentisch in ihrem zu Hause in Ebnat-Kappel. Bild: Yvonne Aldrovandi

Carmen Lanini Wey sitzt am Stubentisch und blättert in einem ihrer Lieblingsbücher, welches sie schon mehrere Male gelesen hat. Neben ihr steht eine Kerze – das ruhige, flackernde Licht verleiht eine angenehme Behaglichkeit. «Es gibt die Erfahrung eines grösseren Lebens, die uns befähigt, dem Tod in die Augen zu schauen», liest Carmen Lanini Wey einen Satz vor, auf den sie zufälligerweise beim Durchblättern gestossen ist. «Einfach wunderschön diese Worte», bemerkt sie und legt das Buch zur Seite. Auch die Geschichten ihres Lebens würden wohl ein Buch ergeben.

Carmen Lanini Wey weiss einiges zu erzählen – von ihren eindrücklichen Wanderungen in den Bergen, aber auch von jenen Momenten, in denen sie dem Tod ins Auge geschaut hat. Sie sagt: «Ich schaue dankbar auf ein erfülltes Leben zurück und bin offen für das Leben, das mir noch geschenkt wird. Vor dem Sterben habe ich keine Angst. Da ich immer selbstbestimmt gelebt habe, ist es mein fester Wunsch, auch selbstbestimmt zu sterben.» Carmen Lanini Wey aus Ebnat-Kappel ist nicht nur Mitglied bei der Sterbehilfeorganisation Exit – sie ist auch seit 16 Jahren Freitodbegleiterin bei Exit.

Der selbstbestimmte Tod gewinne zunehmend an Bedeutung – die Zahlen in der Schweiz durch assistierten Suizid (Sterbehilfe) steigen von Jahr zu Jahr stetig. «Die ältere Generation von heute hat ein selbstbestimmtes Leben geführt und viele wollen auch selbstbestimmt sterben. Zudem steigt die Lebenserwartung und somit auch die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken», erklärt die Freitodbegleiterin.

Eine Aufgabe nach der Pensionierung

Carmen Lanini Wey ist im Tessin aufgewachsen, in Frasco im Verzascatal, und hat auch in der italienischsprachigen Schweiz gearbeitet. Sie ist gelernte Pflegefachfrau und hat Gerontologie studiert. Gerontologen sind Fachpersonen rund um die Themen Alter und Altern. Nach einigen Stationen im In- und Ausland, sind Carmen Lanini Wey und ihre Familie aus beruflichen Gründen nach Ebnat-Kappel gezogen. Im Hinblick auf ihre Pensionierung habe sie sich dann Gedanken über eine befriedigende Weiterbeschäftigung gemacht. Sie wollte eine Aufgabe, bei der sie ihre sozialen Ressourcen einsetzen kann.

Exit in Zahlen Der Verein Exit mit Sitz in Zürich wurde am 3. April 1982 gegründet. Mit rund 150’000 Mitgliedern ist er eine der grössten Sterbehilfe-Organisationen weltweit – im Jahr 2021 sind 12’000 Menschen neu beigetreten. Exit legt grossen Wert auf Seriosität und Transparenz und setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden, der Ärzteschaft, Justiz und Polizei. Der Verein erhielt im 2021 rund 3’500 Anfragen für eine Begleitung. 973 leidende Menschen schieden im vergangenen Jahr aus dem Leben. Die häufigste Grunddiagnose der Sterbenden ist weiterhin ein Krebsleiden im Endstadium. Gestiegen ist auch die Zahl hochbetagter Patientinnen und Patienten mit mehrfachen Gebrechen. Ebenfalls zugenommen hat die Zahl der chronisch schmerzkranken Menschen. (red)

«Von Berufes wegen habe ich viele Leute erlebt, die in Würde sterben durften. Leider habe ich aber auch jene gesehen, die nicht würdevoll sterben konnten, sondern leiden mussten. Sterbenskranke verspüren oftmals den Wunsch, dem Leben ein Ende zu setzen, um unerträgliches Leiden zu vermeiden oder zu beenden», erzählt Carmen Lanini Wey. Auch seien Pflegebedürftigkeit und Abhängigkeit von Mitmenschen oftmals für die Betroffenen nur schwer zu ertragen. In ihr sei dann der Wunsch aufgekommen, sich für solche Menschen zu engagieren – sie zu begleiten und zu unterstützen.

«Diese Leute haben ihr Leben genau reflektiert»

Kaum jemand beschäftigt sich in gesunden Tagen gerne mit dem Thema Sterben und Tod. Die Sterbewilligen seien jedoch Menschen, die sich lange mit dem Leben und der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt hätten. «Diese Leute haben ihr Leben genau reflektiert», weiss sie.

Carmen Lanini Wey erzählt von einer jungen Frau, die sie bis zu ihrem Tod begleiten durfte. Die unheilbar schwerkranke Frau, die zwei kleine Kinder hatte, habe damals verzweifelt bei Exit angerufen und den sofortigen Tod gewünscht. Nach einem ausführlichen Gespräch mit ihr konnte eine professionelle palliative Betreuung zu Hause organisiert werden. Diese Frau habe noch einige gute Monate zusammen mit ihrem Mann und den beiden Kindern verbringen dürfen. Sie sei dann eines natürlichen Todes gestorben – ohne Sterbehilfe in Form der legalen Freitodbegleitung. Das sei sehr eindrücklich gewesen, erinnert sich Carmen Lanini Wey. Exit-Begleitpersonen würden immer abklären, welche alternativen Möglichkeiten sich dem Sterbewilligen in seiner Situation allenfalls anbieten.

Begleitpersonen durchlaufen ein Auswahlverfahren

Der Verein Exit setzt sich für das Selbstbestimmungsrecht im Leben und im Sterben sowie für leidende Menschen ein. Für Exit ist entscheidend, dass der betroffene Mensch selbst darüber entscheidet, was für ihn unerträglich oder unzumutbar ist. Bei Exit engagieren sich mittlerweile über 50 Personen in der Freitodbegleitung. «Als ich vor 16 Jahren als Freitodbegleiterin angefangen habe, waren es 12 Personen», sagt Carmen Lanini Wey. Die Exit-Leitung der Freitodbegleitung und der Vorstand wählen die Begleitpersonen in einem gründlichen Verfahren sorgfältig aus. Viele kommen aus sozialen oder medizinischen Berufen. Sie ergänzt:

«Es gibt auch Theologen, die Freitodbegleitungen machen.»

Die Leute verfügen über viel Lebenserfahrung, Menschenkenntnis und Kompetenz für die verantwortungsvolle Aufgabe. Die Begleitenden absolvieren eine fundierte, einjährige interne Ausbildung und ein externes Assessment an der Uni Basel. Während ihrer gesamten Tätigkeitsdauer nehmen sie an regelmässigen, internen Weiterbildungen teil. Die Zusammenarbeit zwischen Begleitpersonen und der Exit-Leitung Freitodbegleitung ist eng. «Auch habe ich ein gutes Umfeld – ich werde von meiner Familie getragen. Mein Mann, meine Tochter, mein Schwiegersohn und die beiden Enkelkinder geben mir Kraft und Halt.»

Exit sei kein Tabuthema mehr wie früher – Exit sei inzwischen in der Bevölkerung bekannt. Früher sei der assistierte Suizid nur zu Hause in den eigenen vier Wänden möglich gewesen. Inzwischen lassen immer mehr Heime legale Sterbehilfe in ihren Räumlichkeiten zu.

«Es macht ja auch keinen Sinn, wenn jemand beispielsweise seit zehn Jahren in einem Heim lebt, und er dann zum selbstbestimmten Sterben weggeschickt wird.»

Ein vorbereiteter Abschied

Die Freitodbegleitung darf gemäss Gesetz nur gewährt werden, wenn die sterbewillige Person urteils- und handlungsfähig ist. Sie darf nicht aus dem Affekt handeln und muss, wie bereits erwähnt, die möglichen Alternativen kennen. Der Sterbewunsch muss wohlerwogen sowie dauerhaft bestehen und darf nicht von Dritten beeinflusst werden.

Ein von einer Demenz-Diagnose betroffener Mensch sollte sich frühzeitig mit dem Tod auseinandersetzen. Eine Begleitung kommt nur in Frage, solange seine Urteilsfähigkeit noch vorhanden ist.

Der Suizid muss eigenhändig ausgeführt werden. Verwendet im Rahmen der assistierten Suizidhilfe wird ausschliesslich Natrium-Pentobarbital (NaP). Mit dem Medikament, ein Narkosemittel, welches der Betäubungsmittelgesetzgebung untersteht und bei einer Freitodbegleitung in einer Überdosis verwendet wird, wird das Bewusstsein ausgeschaltet. Der Tod tritt nach kurzer Zeit ein – ein humaner Tod für den Sterbenden, ein vorbereiteter Abschied für die Angehörigen.

Freitodbegleitung erst nach 30 Tagen Wartefrist

Da eine Freitodbegleitung ein unnatürlicher Todesfall ist, kommt die Polizei, um eine Fremdeinwirkung auszuschliessen – der Amtsarzt stellt den offiziellen Tod fest. Dies sichert die Arbeit des Vereins ab und entlastet alle Anwesenden von jeglichem Verdacht. Exit ist keine Notfallorganisation – Sterbewillige, die noch nicht Mitglied sind, können Abklärungen für eine mögliche Freitodbegleitung erst nach 30 Tagen Wartefrist beginnen. Der Grund sei die begrenzte personelle Kapazität, äussert sich die Freitodbegleiterin dazu.

Für die Angehörigen sei der endgültige Abschied dann Erleichterung und Trauer zugleich. Die anschliessende Trauerphase brauche Zeit. Zwei, drei Wochen nach dem Tod würden die Angehörigen jeweils von den Begleitpersonen kontaktiert, und man erkundige sich nach ihrem Befinden. Diese hätten auch jederzeit die Möglichkeit, sich, wenn nötig selbst zu melden.

«Meine Arbeit als Begleitperson ist sehr bereichernd. Jeder Mensch ist anders und jede Begleitung individuell. Ich werde immer wieder mit dem Tod konfrontiert – mit der Tatsache, dass das Leben endlich ist. Ich habe gelernt, achtsam mit meinem Leben umzugehen und bin dankbar für das Gute, das mir geschenkt wird», sagt Carmen Lanini Wey.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen