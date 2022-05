Chorsängerin Claudia Meier-Uffer nimmt am Gesangsfest teil

Porträt «Ich brauche das Singen als Medizin»: Chorsängerin Claudia Meier-Uffer über ihre Teilnahme am Gesangsfestival in Gossau Sie ist Apothekerin, Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin. Doch ihre wahre Leidenschaft ist das Singen. Seit über zehn Jahren ist Claudia Meier-Uffer Mitglied des Fürstenland-Chors. Am kommenden Wochenende hat sie am Gesangsfestival in Gossau ihren grossen Auftritt. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 18.05.2022, 12.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zusammen mit dem Fürstenland-Chor Gossau wird Claudia Meier-Uffer mehrere Konzerte am Gesangsfestival geben. Bild: Benjamin Manser

Es sind angenehme Frühlingstemperaturen an diesem sonnigen Montagnachmittag. Die Hauptstrasse in Gossau ist stark befahren, eine rollende Blechbüchse reiht sich an die nächste. Die Sonne glitzert auf den metallenen Motorhauben. An der St.Gallerstrasse – eingepfercht zwischen einer Bäckerei und einem Velogeschäft – liegt die Apotheke in Gossau.

Im Innern der Apotheke begrüssen Mitarbeiterinnen ihre Kundinnen und Kunden, aus dem Büro tritt die Geschäftsführerin Claudia Meier-Uffer. Sie ist in diesem Umfeld geradezu gross geworden, ihre Mutter war die vorherige Inhaberin. Sie sagt:

«Ich habe in dieser Apotheke Hausaufgaben und auch manchmal Unfug gemacht.»

Nach der Matura entschied sie sich für ein Pharmaziestudium in Bern und Zürich, ist für ein Praktikum in die Ostschweiz zurückgekehrt und schliesslich auch hier hängengeblieben. Mehrere Jahre lang hat Meier-Uffer eine Apotheke in Wil geleitet, bis sie das Geschäft ihrer Mutter übernahm und nun seit 14 Jahren betreibt.

Wenn die 49-Jährige nicht gerade in der Apotheke steht, als Präsidentin des Apothekenverbandes St.Gallen und beider Appenzell oder als Verwaltungsrätin der Pharma AG agiert – dann ist sie leidenschaftliche Chorsängerin. Und das schon seit über zehn Jahren.

Ihr nächstes persönliches Highlight steht bereits vor der Tür: das Schweizer Gesangsfestival in Gossau. Als Mitglied des Fürstenland-Chors Gossau wird sie vom 20. bis 28. Mai immer wieder an Chorauftritten zu sehen und zu hören sein.

Ein langjähriger Herzenswunsch

Schon als Mädchen sang sie im Kinderchor von Robert Jud in Gossau und auch in den eigenen vier Wänden war ihre Stimme stets zu hören. Das Singen war für sie schon immer «eine wunderbare Freizeitbeschäftigung, die mich nie losgelassen hat». In ihren Teenagerjahren war sie Mitglied im Jugendchor. Im Gymnasium lernte sie dann ihren damaligen Musiklehrer und jetzigen Chorleiter Guido Helbling kennen.

Bis zu ihrem Maturaabschluss sang sie im Friedbergchor, in ihrer Studienzeit blieb ihr jedoch nicht mehr viel Zeit für die Musik übrig. Vor ihrem 40. Lebensjahr sei sie dann an einem Konzert des Fürstenland-Chors Gossau gewesen und das habe das Feuer in ihr wieder entfacht. Meier-Uffer schwärmt:

«Es ist so viele Jahre lang ein Herzenswunsch von mir gewesen.»

Im Fürstenland-Chor fühlte sie sich sofort zu Hause. An zusätzlichen Gesangsstunden feilte sie an ihrer Stimmtechnik, aber ohne das Ziel zu verfolgen, alleine auf der Bühne zu stehen. «Das Gefühl miteinander zu singen, ist ganz ein anderes, als wenn man alleine für sich singt.» Am Chorleben schätze sie das Gesamtpaket: von den Proben, über das Einsingen, bis hin zum gemütlichen Beisammensein in der Gruppe. Vor allem die Coronapandemie mit dem hohen Stresspegel habe ihr gezeigt:

«Ich brauche das Singen als Medizin.»

Keine zusätzlichen Probestunden vor dem Festivalbeginn

Laut Meier-Uffer erfuhr der Fürstenland-Chor vom Gesangsfestival in Gossau vor rund drei Jahren. Corona war zu dieser Zeit noch in weiter Ferne. Schon 2015 hatte der Chor am Schweizer Gesangsfest in Meiringen mitgewirkt. In besonderer Erinnerung geblieben sei ihr das gemeinsame Singen des Olma-Liedes mit einem Männerchor, was beim Publikum zu Standing Ovations geführt habe. Auf solche Begegnungen hoffe sie auch am kommenden Gesangsfestival.

Seit Monaten probt der Fürstenland-Chor Gossau für die kommenden Auftritte. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich wie üblich einmal pro Woche, auch kurz vor den Auftritten sind keine zusätzlichen Proben geplant. Dies habe auch damit zu tun, dass der Chor bewusst auf eine Bewertung durch die Expertinnen und Experten verzichtet. Dadurch sei eine grosse Last von den Schultern der Chormitglieder gefallen, sagt Meier-Uffer.

Die Proben während der Coronazeiten waren allerdings aufwendig und forderten viel Flexibilität von den einzelnen Mitgliedern. Zu Beginn der Pandemie mussten sie jede einzelne Klaviertaste vor und nach der Probe desinfizieren. Zwischenzeitlich waren keine Treffen möglich, die Chormitglieder probten per Videokonferenz. Mal digital, dann wieder hybrid mit Maske. Insgesamt sind laut Meier-Uffer nur etwa zwei bis drei Proben ausgefallen:

«Unser Chor ist gut durch die Pandemie gekommen, weil wir immer einen Weg zum gemeinsamen Singen gefunden haben.»

Die Vorfreude auf ein Festival ohne jegliche Coronaeinschränkungen sei nun gross. Meier-Uffer wird mit dem Fürstenland-Chor mehrere Konzerte aufführen: Begegnungskonzerte, der Neuzuzügler-Anlass am 20. Mai und die Teilnahme an der Eröffnungsshow.

Mit Gelassenheit und ohne Nervosität

Die Anspannung vor dem Festival hält sich bei Meier-Uffer in Grenzen. «Ich bin überhaupt nicht nervös», sagt sie. Da sie nicht von weit her anreisen und nicht schon im Voraus Kleider zusammenpacken müsse, verlaufen die Vorbereitungen für die Gossauerin ruhig. Sie sagt: «Das Festival ist in meiner Heimat, hier fühle ich mich wohl.»

Meier-Uffer steht nicht nur als Chorsängerin im Einsatz, sondern beteiligt sich auch als Helferin und wird als Besucherin auf dem Gelände unterwegs sein. Auf die Frage, ob ihre Familie auch dabei sein wird, antwortet sie lachend: «Ja, sie müssen.» Die Musik liegt in den Genen der Familie: Ihre 16-jährige Tochter singt im Friedbergchor und hat sogar einen Solopart. Auch ihr 20-jähriger Sohn singt leidenschaftlich gerne.

Claudia Meier-Uffer hofft auf ein friedliches Fest, gute Stimmung, schönes Wetter und viele Besucherinnen und Besuchern. Und fügt hinzu:

«Ich wünsche mir, dass meine Stimme – trotz des Feierns – diese Woche durchhalten wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen