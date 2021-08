Porträt «Ich betete jeden Abend: ‹Bitte, Gott, mach mich wieder normal›» – warum ein Ostschweizer Paar für die «Ehe für alle» kämpft Der Toggenburger Joel Müller, Vizepräsident der SP Kanton St.Gallen, und sein Freund Dominic Tobler sind seit vier Jahren zusammen und wollen dereinst heiraten. Heute dürfen sie das noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern. Rossella Blattmann 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominic Tobler (l.) und sein Partner Joel Müller wollen heiraten und eine Familie gründen. Bild: Reto Martin

Fast wäre nichts aus ihrer Liebe geworden. An einem Sommertag vor vier Jahren rennt Dominic Tobler an den Bahnhof Trogen, wo er die Kantonsschule besucht. Er rennt, um den Zug nach St.Gallen zu erwischen. Zu spät, er verpasst ihn. Am Bahnhof wartet ein ungeduldiger Joel Müller auf Tobler, der nicht auftaucht, und sich fragt: «Lässt er mich jetzt etwa sitzen?»

Fast wäre nichts aus dem jungen Paar geworden, doch schliesslich hat es mit dem ersten Treffen doch noch geklappt. Tobler ruft Müller aus dem nächsten Zug an, sagt, dass er unterwegs ist. Müller wartet, die beiden treffen sich, es geht weiter an den Bodensee. Das erste Date wird zum Erfolg.

Liebe auf den ersten Blick

Joel Müller und Dominic Tobler, heute 25 und 20 Jahre alt, sitzen auf dem Sitzplatz von Müllers Wohngemeinschaft über den Dächern St.Gallens. Es ist ein sonniger Augustnachmittag, einer der raren Sommertage, an denen das Thermometer auf 30 Grad klettert. «Als ich Dominic zum ersten Mal sah, war ich hin und weg. Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt der in Wattwil aufgewachsene Sozialpädagoge. Er nimmt einen Schluck Wasser. «Zwischen uns hat es von Anfang an einfach gepasst, wir konnten über alles reden», sagt der Klimaaktivist und angehende Informatikstudent Tobler und wirft seinem Partner einen verstohlenen Blick zu.

Ihre Liebe sei mit den Jahren gewachsen, sagen die beiden Männer. Heute sprechen sie trotz ihres jungen Alters davon, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Bis jetzt können gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz nicht heiraten und nicht gemeinsam Kinder adoptieren. Im Falle eines Ja zur «Ehe für alle» würde sich dies ändern.

Konservatives Toggenburg und liberales Ausserrhoden

Zwei Männer, die zusammen sind und sogar heiraten wollen? In Müllers politisch konservativer und religiös geprägter Toggenburger Kindheit und Jugend nicht vorstellbar. «Bis in die sechste Klasse wusste ich nicht einmal, dass es Schwule oder Lesben überhaupt gibt», sagt der 25-Jährige. Als während des Handarbeitsunterrichts Katy Perrys Lied «I Kissed A Girl» am Radio lief, habe er sich gewundert. «Ich dachte: ‹Diese hohe Stimme, dieses Lied muss von einer Frau stammen. Das kann aber nicht sein, denn eine Frau, die eine andere Frau küsst – das gibt es doch nicht?›»

Er habe als Jugendlicher zwar eine Freundin gehabt, doch er habe immer mehr gemerkt, dass er sich zu Männern hingezogen fühle, sagt Müller. Doch die Wahrheit habe er sich damals nicht eingestehen können. «Schwul sein war in meinem Umfeld etwas Krankes, Abnormales», sagt Müller.

«In der Pubertät betete ich jeden Abend: ‹Bitte, Gott, mach mich wieder normal.›»

Im Alter von 18 Jahren kam für Müller der Wendepunkt, der ihm ein Jahr später zum Outing bewegen sollte. Ein Kollege vom Langlaufclub Speer, wo Müller heute als Trainer aktiv ist, habe mit ihm darüber gesprochen, dass er sich zu Männern hingezogen fühle. Müller sagt:

«In diesem Moment dachte ich: ‹Hey, der ist ja ganz normal so wie ich. Ich bin gar nicht krank.›»

Während Müller erzählt, schaut ihn Tobler verwundert mit seinen dunklen Augen an. Er könne kaum glauben, dass sein Freund während seiner Jugend so gelitten habe, sagt Tobler. Er selbst habe bereits mit 13 Jahren gewusst, dass er schwul sei. «Ich habe auch viel weniger gelitten als mein Freund, da ich in einem deutlich weltoffeneren Umfeld als er aufgewachsen bin.» Der in Gais gross gewordene Tobler ergänzt:

«Vielleicht ist Appenzell Ausserrhoden auch einfach eine viel liberalere Region als das Toggenburg?»

Mehr als «nur» Heiraten

Die Sonne scheint über den Sitzplatz, eine Biene schwirrt durch die Augusthitze vorbei an einer Tomatenpflanze und lässt sich auf einer Blume im Garten von Müllers Wohnung nieder.

Der 26. September ist nicht mehr weit weg. Gegner der «Ehe für alle», wie beispielsweise die Thurgauer SVP-Ständerätin Verena Herzog, argumentieren, dass Kindern von gleichgeschlechtlichen Paaren Bezugspersonen des anderen Geschlechts fehlen. Müller und Tobler schütteln vehement den Kopf. «Das ist einfach nicht wahr», sagt Tobler. «Meine zwei Schwestern streiten schon jetzt darum, wer dereinst unsere Kinder hüten darf», sagt Müller.

Was, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die «Ehe für alle» ablehnen? Tobler und Müller sagen:

«Das wäre fatal für alle queeren Menschen in der Schweiz.»

Sie befürchten einen Anstieg der heute schon fünfmal höheren Suizidrate bei homosexuellen Jugendlichen und einen Anstieg von homophoben Attacken – Angriffe, wie sie beide, auch in der Ostschweiz, schon mehrfach erlebten. Müller sagt:

«Bei der ‹Ehe für alle› geht es um so viel mehr als ums Heiraten und gleiche Rechte.»

Er ergänzt: «Es geht auch darum, dass Homosexualität nicht mehr als etwas Krankes, Abnormales angesehen werden soll. Queere Paare sollen keine Angst mehr haben, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das wünschen wir uns sehr.»