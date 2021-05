Porträt «Es ist eine Chance, sich Gehör zu verschaffen»: Warum diese zwei HSG-Studierenden dem St.Gallen Symposium ein Studienjahr opfern Eliane Hobi und Sian Ruoss erzählen, was das St.Gallen Symposium für sie bedeutet, was sie sich davon versprechen, und warum es ein Glücksfall war, dass sie den Anlass gerade im Coronajahr organisieren durften. Enrico Kampmann 04.05.2021, 05.00 Uhr

Eliane Hobi und Sian Ruoss in den Räumlichkeiten des International Student Committee (ISC) auf dem Rosenberg in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Eliane Hobi ist 23 Jahre alt und weiss schon recht genau, wohin sie will. Was die Branche betreffe, sei sie noch flexibel, sagt sie, doch ihr Ziel sei der Bereich des nachhaltigen Managements. Es werde zukünftig immer wichtiger sein, sich darin auszukennen.

Die selbstbewusste junge Frau, die im kommenden Semester den Master in Business Management an der Universität St.Gallen (HSG) antreten wird, im Rheintal aufwuchs und sich als Landei bezeichnet, ist eine von 35 Studentinnen und Studenten des International Student Committee (ISC). Die Mitglieder des ISC haben sich für die Organisation und Durchführung des St.Gallen Symposiums bereit erklärt: Vollzeit, für zehn Monate, ohne Entlöhnung. Das Symposium ist auch unter dem Namen «Little WEF» bekannt, in Anlehnung an das World Economic Forum (WEF) in Davos.

Eine Villa auf dem Rosenberg

Das Hauptquartier des ISC ist eine Stadtvilla im Jugendstil auf dem Rosenberg. Sie ist dem ISC vererbt worden. Aus den grossen, alten Fenstern blickt man ins saftige Grün der Parkanlagen der umliegenden Villen. Unten im Tal gleiten Züge langsam in den Bahnhof. Neben Hobi am runden Tisch im hellen Sitzungszimmer im dritten Stock sitzt Sian Ruoss.

Der 22-Jährige mit schweizerischen und ghanaischen Wurzeln ist bereits zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr wurde das Symposium nach sieben Monaten Vorbereitungsarbeit coronabedingt kurzfristig abgesagt. So legt er sein Studium in «International Affairs» an der HSG für weitere zwei Semester auf Eis. Denn das Symposium war einer der Hauptgründe, warum sich Ruoss nach der Matura für die HSG entschied.

Eine Chance, sich Gehör zu verschaffen

Lange strebte der ehemalige Zürcher Sängerknabe aus Meilen eine Karriere in der Musik an, entschied sich dann aber doch dagegen. Er wählte die HSG, denn das Symposium biete eine Möglichkeit, neben der Uni auch noch andere Erfahrungen zu sammeln. Ausserdem habe ihn die Grundidee fasziniert – der Dialog zwischen den Generationen. Er sagt:

«Das Symposium ist eine Chance für die Jungen, sich Gehör zu verschaffen. Es lohnt sich, da Zeit zu investieren.»

Auch Hobi sieht im Symposium die Chance, Erfahrungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. «Das hätte ich in so jungen Jahren in diesem Ausmass sonst nirgends gekonnt.» Sie habe als Rekrutierungsverantwortliche für den Schweizer Markt rund 80 Gespräche mit Geschäftsführern und Vertretern grosser Industrieunternehmen geführt. Dadurch sei sie in ihrem Auftreten sicherer geworden. Zudem ist Hobi von der Wirkung ihrer Arbeit überzeugt. «Wir bringen während dieser drei Tage Leute miteinander an den Tisch, die wirklich etwas bewegen können. Darauf bin ich stolz.»

«Wir mussten von Grund auf alles neu machen»

Dass das Symposium dieses Jahr hauptsächlich digital stattfinde, habe die Organisation keineswegs einfacher gemacht, sind sich beide Studenten einig. Normalerweise habe man einen grossen Teil der Planung von den vorherigen Teams übernehmen können, doch das sei dieses Jahr komplett weggefallen. «Wir mussten von Grund auf alles neu machen», sagt Hobi.

Am 5. Mai startet das 50. St.Gallen Symposium. In der Villa des ISC auf dem Rosenberg stehen die Gift-Bags schon bereit. Bild: Benjamin Manser

Zudem habe man während der Organisationsphase extrem flexibel sein müssen, denn das Ziel sei schwammig gewesen. «Wir wussten, dass das Symposium auf jeden Fall stattfinden wird», sagt Hobi, «aber bis vor wenigen Wochen war noch nicht klar, in welcher Form.»

Doch trotz aller Kompromisse und Einschränkungen, die Corona mit sich brachte, seien beide froh, dass sie in diesem aussergewöhnlichen Jahr Teil des ISC gewesen sind. «Ich höre von vielen Mitstudenten, wie schwierig es für sie ist, in der aktuellen Situation die nötige Motivation fürs Studium aufzubringen», sagt Ruoss. Er habe dank seiner Aufgaben im ISC eine gewisse Tagesstruktur gehabt, was bei den anderen komplett gefehlt habe. In dieser Hinsicht spricht Hobi sogar von einem Glücksfall. Sie sagt:

«Sonst wären wir nur zu Hause gehockt und hätten uns Online-Vorlesungen reingezogen.»

Die Kritik lässt sie nicht kalt

Nicht alle freuen sich über das St.Gallen Symposium. Das Bündnis «Smash little WEF» demonstriert jedes Jahr gegen den Event. Und in einem 2016 erschienenen Artikel in der Wochenzeitung WOZ sagte die SP der Stadt St.Gallen, das Symposium sei ein «Forum der Mächtigen aus Wirtschaft und Politik für die ideologische Vorherrschaft des Marktfundamentalismus». Es gehe dabei «um politische Reformen, die letztlich jenen dienen, die auch darüber verhandeln».

Die Kritik lässt die beiden Studenten nicht kalt. Sie werfe legitime Fragen auf, denen man sich stellen müsse, sagt Ruoss. Doch es gebe für ihn ausreichend Beispiele, die zeigten, dass viel Positives aus dem Symposium entstehe.

So habe der Ghanaer Franklin Cudjoe als direkte Folge seiner Teilnahme als «Leader of Tomorrow» am 31. St.Gallen Symposium 2002 das IMANI Center for Policy and Education in Ghana gegründet, heute einer der einflussreichsten Thinktanks Afrikas. Ausserdem, sagt Ruoss, bringe das Symposium Leute wie den CEO der Daimler AG, einer der grössten Fahrzeughersteller der Welt, an den gleichen Tisch wie die junge Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

«Das ist eine einzigartige Möglichkeit, einen Dialog zu schaffen.»

Es gehe keineswegs nur darum, Kontakte zu grossen Namen in der Wirtschaft zu knüpfen, fügt Hobi hinzu. Auch wenn es keinen Sinn ergebe, zu leugnen, dass dies auch seinen Platz habe, freue sie sich etwa besonders auf das Referat von Madees Khoury, der ersten Bierbrauerin Palästinas. Es sei wichtig, dass auch solche Leute teilnähmen. «Wir wollen ja nicht nur Wirtschaftswissenschafter und CEOs dabei haben», sagt Hobi. Sinn des Symposiums sei es, Raum für Denkanstösse zu schaffen, wie wir als Gesellschaft unsere Probleme lösen können.