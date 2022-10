Paul Rechsteiner: Ein unerschrockener Kämpfer

Porträt Ein unerschrockener Kämpfer: Was Paul Rechsteiner in Bern und St.Gallen alles in Bewegung setzte Er denkt schnell, diskutiert hart, setzt sich für Schwächere ein: Mit Paul Rechsteiner tritt einer der einflussreichsten Politiker der Schweiz zurück. Er gilt als Meister der Allianzen, stand aber dennoch immer klar links. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Paul Rechsteiner 1986 im Nationalratssaal in Bern. Bild: Str/Keystone Die SP-Nationalräte Paul Rechsteiner, links, Moritz Leuenberger und SP-Nationalrätin Ursula Mauch diskutieren im März 1988 während der Frühlingssession anlässlich der Debatte über die international beschlossenen Sanktionen gegen Südafrika. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner unterhält sich am 6. Juni 1989 im Nationalratssaal in Bern mit Bundesrat Arnold Koller. Bild: Str/Keystone Nationalrat Paul Rechsteiner spricht im September 1990 zur Grossen Kammer. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Eine Pressekonferenz der Gruppe «Für eine soziale Schweiz in einem sozialen Europa - Kritisch für den EWR» vor der Abstimmung zum EWR-Beitritt, aufgenommen im Oktober 1992. Von links: Werner Carrobio, Jean-Michel Doloivo, Susanne Leutenegger-Oberholzer, Paul Rechsteiner, Isabelle Pittet, Ruedi Baumann und Peter Bichsel. Bild: Str/Keystone Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner am 30. November 1995 im Bezirksgericht St.Gallen beim Prozess zur Rehabilitierung des ehemaligen Polizeihauptmanns Paul Grüninger. Rechsteiner vertritt beim Prozess Grüningers Tochter Ruth Roduner und deren Söhne vor Gericht. Bild: Regina Kühne/Keystone Der neue Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Nationalrat Paul Rechsteiner, nimmt nach seiner Wahl am Samstag, 7. November 1998, in Davos die Glückwünsche der zurücktretenden Co-Präsidenten Christiane Brunner und Vasco Pedrina (hinten) entgegen. Bild: Arno Balzarini/Keystone Von links: Nationalrat und Rechtsanwalt Paul Rechsteiner, Ruth Roduner, Tochter von Paul Grüninger, Otmar Hersche, ehemaliger Direktor von Radio DRS, und Erich Billig, ein von Paul Grüninger geretteter Flüchtling, am 24. April 1998 bei der Medienkonferenz zum Thema Paul-Grüninger-Stiftung. Bild: Regina Kühne/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB), verkündet am Mittwoch, 28. April 1999, in Bern, dass in naher Zukunft die Vier-Tage-Woche kommen werde. Bild: Lukas Lehmann/Keystone Bundesrat Adolf Ogi diskutiert am Donnerstag, 9. Dezember 1999, im Nationalrat während der Debatte um die Umverteilungsinitiative mit Paul Rechsteiner. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB, äussert sich am Samstag, 20. Oktober 2001, an einer Pressekonferenz in Bern zur Situation der Sans-Papiers in der Schweiz. Bild: Edi Engeler/Keystone Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner spricht am Samstag, 31. August 2002, auf dem Bundesplatz in Bern zu Demonstrierenden. Gut 12'000 Personen nahmen an der Grossdemonstration teil, um gegen die vom Bundesrat vorgesehene Senkung des Mindestzinssatzes für Pensionskassen zu protestieren. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner reicht am Dienstag, 28. März 2006, in Bern eine Volksinitiative für ein flexibles AHV Alter ab 62 Jahren ein. Bild: Peter Schneider/Keystone Alterspräsident Paul Rechsteiner läutet am Montag, 3. Dezember 2007 die Wintersession in Bern ein. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone Bundesrat Pascal Couchepin diskutiert mit Paul Rechsteiner während der Frühlingssession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 19. März 2009, im Nationalrat in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Paul Rechsteiner spricht neben Claudia Friedl, Präsidentin SP Kanton St.Gallen, anlässlich einer Medienkonferenz zu den Ständeratswahlen am Mittwoch, 23. Februar 2011, im Restaurant Dufour in St.Gallen. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner mit Thomas Wepf, Regio-Sekretär Unia Ostschweiz, am 1.-Mai-Umzug am Samstag, 30. April 2011 in der St.Galler Innenstadt. Bild: Ennio Leanza/Keystone Paul Rechsteiner jubelt mit SP-Kantonalpräsidentin Claudia Friedl, rechts, und Regierungsrätin Heidi Hanselmann, links, nach der Nachwahl für den Ständerat im Hofkeller des St.Galler Regierungsgebäudes am Sonntag, 27. November 2011. Bild: Ralph Ribi Wintersession, 12. Dezember 2011: Vereidigung von Paul Rechsteiner im Ständerat. Bild: Christian Pfander/EQ Images Karin Keller-Sutter, damals Ständerätin, diskutiert mit Paul Rechsteiner im Ständerat am Freitag, 28. September 2012. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Ständerat Paul Rechsteiner mit der St.Galler SP-Regierungsrätin Heidi Hanselmann auf dem Weg zur Wahlfeier am Sonntag, 15. November 2015, in St.Gallen. Paul Rechsteiner (SP, bisher) konnte die Wahl vor Thomas Müller (SVP) für sich entscheiden. Karin Keller-Sutter (FDP) wurde bereits im ersten Wahlgang bestätigt. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Standing Ovation für SGB-Präsident Paul Rechsteiner nach seiner Abschiedsrede anlässlich der SGB-Delegiertenversammlung am Samstag, 1. Dezember 2018, in Bern. Bild: Marcel Bieri/Keystone Wahlplakat für Ständerat Paul Rechsteiner für die Wahlen vom 20. Oktober 2019. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone Die wiedergewählten Ständeräte Benedikt Würth (CVP) und Paul Rechsteiner (SP) beim zweiten Wahlgang für die beiden St.Galler Ständeratssitze am Sonntag, 17. November 2019, in St. Gallen. Bild: Urs Bucher Paul Rechsteiner diskutiert mit Jakob Stark, SVP Thurgau, während der Debatte um das Bundesgesetz für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien während der Herbstsession der Eidgenössischen Räte am Donnerstag, 22. September 2022. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Nach 36 Jahren im Bundesparlament verkündet Paul Rechsteiner seinen Rücktritt per Ende Jahr. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6. Oktober 2022)

Urgestein. Sesselkleber. Diese Sprachbilder, die gerne für Menschen mit jahrzehntelangen Politkarrieren verwendet werden, haben nie so richtig zu Paul Rechsteiner gepasst. Schon gar nicht jetzt, im Zeitpunkt seines Rücktritts. Das ist kein Gesteinsbrocken, der sich nach langer Erosion aus einem Felsmassiv löst. Und auch keine Figur, die sich nach ewigem Sitzen auf einem Fauteuil in Bundesbern langsam und widerwillig anschickt aufzustehen.

Rechsteiner ist immer in Bewegung. Er denkt, spricht und handelt in hohem Tempo, und er hat immer ein Ziel. Für Floskeln und Geschwätz fehlt ihm die Geduld, jedenfalls im Politbetrieb. Die Art seines Rücktritts passt dazu: Es ist eine kalkulierte Vollbremsung. Eine Session noch, dann ist Endstation nach 36 Jahren Fahrt. Obwohl es ihm, wie er sofort betont, keineswegs an Energie und Motivation mangelt.

Eine unvorstellbare Pensionierung

In der Tat: Rechsteiner ist 70, wirkt aber wie 58. Man könnte fast meinen, er habe das Altern auf später verschoben. Ein Leben lang hat er für gute Renten gekämpft, aber einen pensionierten Paul Rechsteiner, das kann sich fast niemand vorstellen. Immer noch ist er als Anwalt im Einsatz, kämpft gegen unfaire Kündigungen und zu Unrecht verweigerte Einbürgerungen – zusammen mit dem Ständeratsamt mehr als ein Vollpensum.

Wie er das schafft? Tut aus seiner Sicht nichts zur Sache. Viel Aufhebens um seine Person ist ihm unangenehm. Im Namen seiner Kanzlei steht nicht «Rechsteiner», sondern lediglich eine Hausnummer. Nie habe er geplant, derart lange in der Bundespolitik zu bleiben, sagt Rechsteiner. Aber es gab schlicht und einfach immer etwas Neues zu tun.

Menschenwürde als wichtigstes Thema

Dieser Tage macht der SP-Ständerat in St.Gallen vor allem mit Erfolgen in der Bahnpolitik von sich reden. Für die Ostschweiz geht es voran, seit er mit Karin Keller-Sutter (FDP) vor zehn Jahren in die Offensive ging. Die regionalpolitischen Fortschritte des bürgerlich-sozialen Ständeratsgespanns mögen wichtig sein und auch im bevorstehenden Wahlkampf weit oben stehen, im grossen Ganzen von Rechsteiners Politkarriere sind sie nur ein Element von vielen.

Über all die Jahrzehnte, in all den verschiedenen Ämtern und Funktionen hatte Rechsteiners Kampf stets ein Hauptthema: Menschenwürde. Als Arbeiterkind aus St.Gallen-St.Fiden hat er das Machtgefälle in der Gesellschaft eins zu eins miterlebt. Schon als junger Anwalt führte er wegweisende Prozesse im Arbeitsrecht – und erwirkte zum Beispiel das erste Lohngleichheitsurteil in der Privatwirtschaft: Es ging um eine Hilfsarbeiterin im Rheintal, die weniger verdiente als ihr Arbeitskollege, obwohl sie mehr leistete. Soziale Ungerechtigkeit ist der Antrieb für Rechsteiners Wirken und der Grund dafür, dass er heute zu den einflussreichsten Politikern der Schweiz gehört.

Jung, krawattenlos und unbequem

Seine parlamentarische Laufbahn als SP-Politiker startete Rechsteiner 1977 im Stadtparlament von St.Gallen. Nach einem kurzen Intermezzo im Kantonsrat wurde er 1986 Mitglied des Nationalrats. Dort war der 34-Jährige einer der Jüngsten, und er fiel den Bürgerlichen unangenehm auf, weil er auf die Krawatte verzichtete – und sich auch sonst schon bald als unbequem erwies. Sein Stil: nüchtern, ernst, bissig. Als Gewerkschafter scheute er die Konfrontation mit den bürgerlichen Gegnern nicht und kämpfte mit harten Bandagen. «Im Vergleich zu damals ist die Härte der Diskussionen heute Zuckerwasser», sagte er im vergangenen Jahr in einem Interview.

Schon früh führte Rechsteiner auch den Kampf für die Rehabilitierung des St.Galler Polizeihauptmanns Paul Grüninger, der in der Zeit des Dritten Reichs unzählige jüdische Flüchtlinge gerettet hatte und dafür von den Schweizer Behörden geächtet worden war. Auch in die politischen Vorgänge, die zur Bergier-Kommission und zur Aufarbeitung der Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg führten, war Rechsteiner involviert, und er gehörte zu jenen, die in Bern die Aufklärung der Fichen-Affäre ins Rollen brachten. Rechsteiner selber war ebenfalls fichiert ­– als Präsident der Anti-Apartheid-Bewegung.

In der Südafrika-Frage und vielen anderen Diskussionen stand ihm stets derselbe Gegner gegenüber: Christoph Blocher. Eine persönliche Feindschaft sei das aber nicht gewesen, sagt Rechsteiner heute. «Natürlich gab es Duelle, aber sie beschränkten sich auf das Politische.» Klar ist: An der Polarisierung der politischen Diskussionen in der Schweiz hat Rechsteiner seinen Anteil.

Der grosse Sieg von 2011 und der Streit um den Lohnschutz

Mit seiner Wahl zum Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds 1998 wurde Rechsteiner definitiv zum politischen Schwergewicht und zu einer zentralen Figur für das Schicksal des Landes. Aus seiner heutigen Sicht kam das prägendste Erlebnis der gesamten Politlaufbahn aber im Jahr 2011: Rechsteiner schaffte die Wahl in den Ständerat – mit Stimmen bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Im zweiten Wahlgang setzte er sich gegen Toni Brunner (SVP) und Michael Hüppi (CVP) durch, ein Erfolg, der im Kanton St.Gallen viele überraschte.

Dass er fortan stärker mit Bürgerlichen zusammenarbeitete, etwa in regionalen Fragen, bedeutet nicht, dass er in den sozialpolitischen Auseinandersetzungen nachliess: Er verteidigte als Gewerkschaftsboss den Lohnschutz weiterhin mit vollem Einsatz, was 2018 in der Diskussion um das Rahmenabkommen mit der EU zu einem offenen Bruch mit Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann (FDP) führte. Rechsteiner habe das Gespräch verweigert, beklagte sich damals der freisinnige Bundesrat. Rechsteiner wies das zurück: «Es hat nicht an Gesprächen mit den Bundesräten Cassis und Schneider-Ammann gefehlt. Nur: Jemand müsste irgendwann auch mal zuhören.» Weil das nicht geschehen sei, hätten die Gewerkschaften den Stecker gezogen. Das Abkommen mit der EU kam in der Folge nicht zustande.

Ein Meister der Allianzen – doch einiges ging auch schief

Zur selben Zeit gehörte Rechsteiner im Ständerat einer Gruppe an, die derart einflussreich war, dass sie als «Schattenkabinett» bezeichnet wurde. Diese Gruppe gleiste beispielsweise die AHV-Steuer-Vorlage (Staf) auf. Auch in der Diskussion zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative war dieses Gespann prägend. Wobei die Lösung dann insbesondere von der SVP als Nicht-Umsetzung kritisiert wurde. Dennoch: Rechsteiner gilt in Bern als ein Meister der Allianzen.

Trotzdem lief auch einiges schief aus seiner Sicht. Zum Beispiel bei den Renten: Bei der AHV kamen grosse Durchbrüche nicht zustande. Die Reform AHV 2020, die auch eine Rentenerhöhung um 70 Franken beinhaltete, wurde vom Volk bachab geschickt. Deren Scheitern bedauert Rechsteiner noch heute – während er am Ja zur jüngsten Vorlage mit Rentenalter 65 für die Frauen keine Freude hat.

Apropos Freude: Die suchte man im Gesicht des Vollblutpolitikers oft vergebens, wenn er im Bundeshaus unterwegs war. Er war meist leidenschaftlich, aber mit Ernst bei der Sache. In Konfrontation mit Gegnern nahm er nie ein Blatt vor den Mund und konnte dem Gegenüber öffentlich ins Gesicht sagen: «Das ist Blödsinn!» Weggefährten sagen allerdings: Rechsteiner sei in den vergangenen Jahren lockerer geworden. Immer noch hartnäckig, aber weniger verbissen.

Abschiedsgedanken? «Ich bin noch voll auf Draht»

Jetzt steht Paul Rechsteiner kurz vor seinem selbst gewählten, blitzartigen Abgang: In zehn Wochen schon ist es so weit. Ob ihm der Ausstieg aus der Bundespolitik schwerfällt, darüber macht er sich momentan noch keine grossen Gedanken – und wenn doch, dann sagt er es nicht. Er stecke mitten in der Arbeit, sagt er, Kommissionssitzungen stünden an. «Ich bin noch voll auf Draht.» Nach 36 Jahren dürfte es kein leichter Abschied werden, aber wohl zugleich einer mit Erleichterung. So jedenfalls kann man Rechsteiners Bemerkung zu seinem Rücktritt verstehen: «Ich denke, es ist jetzt erlaubt, den Schritt zu machen.»

