Porträt «Auge in Auge mit dem Tod relativiert sich vieles» – der Teufener Seelsorger Stefan Staub über seine Arbeit und sein Engagement für die Ukraine Stefan Staub, Diakon der katholischen Pfarrei Teufen-Bühler-Stein, war an der Rettung von 120 ukrainischen Flüchtlingen beteiligt. Den Ausgleich zum Beruf sucht der Seelsorger auf seiner Yamaha oder beim Staubsaugen. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 03.04.2022, 21.30 Uhr

Ein Seelsorger auf zwei Rädern: Stefan Staub ist oft auf seinem Motorrad, einer Yamaha, unterwegs. Bild: Ralph Ribi

Ein Frühlingsnachmittag in Appenzell Ausserrhoden. Es ist einer der letzten Tage, bevor die frostigen Temperaturen zurückkehren und die Ostschweiz im Schnee versinkt. Die Sonne scheint auf den Asphalt des Parkplatzes der katholischen Pfarrei Teufen-Bühler-Stein in Teufen. Im Hintergrund rauscht hie und da ein rotes Appenzellerbähnli vorbei, in den Bäumen zwitschern die Vögel.

Plötzlich durchbricht lautes Motorengeheul die Frühlingsidylle. Ein Mann mit kurzen, dunklen Haaren, heller Hose und schwarzer Lederjacke braust herbei. «Meine Yamaha Midnight Star», sagt Stefan Staub. «Sie ist meine grosse Leidenschaft.» Der katholische Seelsorger hatte vor drei Wochen zusammen mit seinem protestantischen Gegenpart spontan einen Flüchtlingskonvoi aus der Ukraine in die Schweiz organisiert. 120 ukrainische Mütter und ihre Kinder fanden so Schutz. Drinnen im Kirchgebäude erinnert eine ukrainische Flagge an das Engagement.

Wer ist der Mann hinter der Rettungsaktion?

Vom Toggenburg nach Teufen

Staubs Wurzeln liegen im Toggenburg. Vor 54 Jahren kam er in Wattwil zur Welt. Mit seinen Eltern und fünf Geschwistern wuchs er in Lichtensteig auf. Daraufhin machte er in St.Gallen eine Lehre als Fotofachangestellter. In Wil war er in seinen jungen Jahren auf einer Lokalzeitung redaktionell tätig, bevor er in Luzern Theologie studierte. Er sei ein visueller Mensch und Fotografie eines seiner Hobbys geblieben», sagt Staub. Warum dann der Sinneswandel? «In Lichtensteig hatte ich einen sehr guten Seelsorger.»

Dieser habe ihn zum Berufswechsel inspiriert und die theologischen Werte und Grundsätze vermittelt, die er bis heute in seiner täglichen Arbeit umzusetzen versuche. Seine ersten Schritte als Seelsorger machte Staub im Sarganserland. Nach weiteren zwei Studienjahren wechselte er ins thurgauische Aadorf, bis er von seinem Onkel die Pfarrei im St.Galler Riethüsli-Quartier übernahm. Dort blieb Staub zehn Jahre, bevor er im April 2010 nach Teufen ging.

«Ich bin kein Theologe mit haufenweisen Studienbüchern im Regal», sagt Staub dazu. Er eilt in die Küche seiner Wohnung, die direkt neben der Kirche liegt, und kommt sogleich mit zwei Gläsern Mineralwasser zurück. Auf dem Balkon setzt er sich an einen Tisch und sagt: «Theologie braucht einen Bezug zur Aktualität, zum hier und jetzt.» Das sei auch bei seinem Lichtensteiger Mentor so gewesen.

Ein Gefühl der Ohnmacht

Staub spricht fast so schnell, wie er sich bewegt.

«Trockene Theorie, das ist nichts für mich.»

Darum habe er auch sich auch der Flüchtlingsrettungsaktion beteiligt. «Als der Krieg in der Ukraine ausbrach und mich ein ukrainischer Pastor über einen befreundeten Seelsorger kontaktierte und um Hilfe für 120 Frauen und Kinder ersuchte, mit denen er auf der Flucht Richtung Westen war, wusste ich: Ich muss etwas tun!» Die Bilder von Menschen, die an der ukrainisch-polnischen Grenze strandeten, machten Staub zu schaffen. «Als ob das Kriegstrauma nicht ausreicht, geraten junge Mütter immer wieder in die Fänge von Menschenhändlern», hält er fest. Dieses Gefühl der Ohnmacht sei nur sehr schwer auszuhalten gewesen.

Die 120 Ukrainerinnen und Ukrainer haben laut Staub alle ein Dach über dem Kopf gefunden. «Bei Privatpersonen im Appenzellerland, im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen, aber auch im Aargau.» Staub selber hingegen hat keine Flüchtlinge bei sich aufgenommen. Warum nicht? Er habe sich das überlegt und mit seinen Kindern besprochen. Staub ist geschieden und hat drei erwachsene Töchter im Alter von 18, 21 und 24 Jahren und lebt seit drei Jahren in einer Beziehung. «Meine Töchter, insbesondere die Jüngste, die in St.Gallen die Kantonsschule besucht, sind oft bei mir.» Er habe zudem lediglich ein freies Zimmer. «Es wäre zu eng geworden.» Staub sagt zur Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen bei Privatpersonen:

«Es ist essenziell, dass sie genug Raum und Sicherheit erhalten.»

Dazu gehörten genügend Platz, eine eigene Kochgelegenheit oder ein eigenes Bett.

Bewegende Begegnungen mit dem Tod

Stefan Staub schaut vom Balkon in seine Stube. Die helle Wohnung ist blitzblank geputzt. In der Luft liegt der Duft nach blumigem Raumspray. «Ich putze für mein Leben gern!», sagt der Seelsorger.

«Beim Abstauben oder Staubsaugen kann ich komplett abschalten.»

Abschalten, um das Leid der ukrainischen Flüchtlinge für einen kurzen Moment zu vergessen.

Aber nicht nur. Staub, der in Teilzeit auch als Armeeseelsorger arbeitet, ist in seiner täglichen Arbeit in Ausserrhoden immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Im Spital oder bei einer sterbenden Person zu Hause. Staub sagt: «Wenn jemand stirbt, ist das etwas Besonderes. Ein Moment, den man nicht in Worte fassen kann.» Werde er gerufen, wenn eine betagte Person, die ein erfülltes Leben hatte, ihre letzten Atemzüge mache, sei das sehr bewegend. «Es ist ein Geschenk.» Und: «Diese Begegnungen geben mir unglaublich viel, machen mich demütig.» Staub sagt:

«Auge in Auge mit dem Tod relativiert sich vieles.»

Um Abstand zu gewinnen und den Kopf zu lüften, greift Stefan Staub nicht nur zu Putzlumpen und Besen. Oft ist er auch draussen in der Natur anzutreffen. Mit seiner Yamaha Midnight Star, mit der er auch von Termin zu Termin fährt. Oder zu Fuss. Er wandere für sein Leben gern, sagt Staub, und rückt sich die Brille zurecht. «Aber ja nicht im Alpstein! Dort hat es mir viel zu viele Leute.» Suche er den Ausgleich zum Beruf, brauch er Zeit für sich. Am liebsten ist Staub aber doch im Appenzellerland unterwegs. «Ich kenne alle Wege von Teufen nach St.Gallen.»

