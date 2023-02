Barbara Gysi: Die Ständeratskandidatin im Porträt

Porträt «Als Privatperson will ich mich nicht hervortun»: Gysi ist Politikerin, Barbara kommt danach Wil ist ihre Wahlheimat, die Stadtbibliothek ein Lieblingsort. Wenn es die Zeit abseits des Wahlkampfs zulässt, liest Ständeratskandidatin Barbara Gysi viel und gern. Selbst ist sie nur teilweise ein offenes Buch. Ein Gespräch über politische Vorbilder, Verantwortung und Frauenliteratur. Seraina Hess Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Barbara Gysi zwischen den Bücherregalen der Stadtbibliothek Wil. Bild: Arthur Gamsa

Gelbe, blaue, grüne und lachsrosafarbene Fragmente umrahmen Barbara Gysis Gesicht, das mal in die Kamera, mal daran vorbei lächelt. Die grossen Schaufenster im Erdgeschoss ihres Hauses an der Wiler Marktgasse, das sie mit ihrem Partner bewohnt, sind mit allen vier Variationen der frisch gedruckten Wahlplakate bestückt.

Sie kommen anders daher, als man sie von den Sozialdemokraten gewohnt ist. Ohne Branding, ohne Parteifarbe. Ein bisschen hip, ein wenig retro. Es könnten auch Programmplakate eines It-Lokals in Zürich sein.

«In diesem Wahlkampf will ich mich abheben», wird Gysi später in der Bibliothek sagen, die sich keine Spazierminute entfernt befindet, «abheben von meinen Mitstreiterinnen, differenzieren aber auch vom Image der roten Linken.»

Die Ständeratskandidatinnen im Porträt Wie ticken Barbara Gysi, Susanne Vincenz-Stauffacher, Esther Friedli und Franziska Ryser – und wo halten sie sich am liebsten auf, wenn nicht in Bundesbern? In loser Folge porträtieren wir die vier St.Galler Ständeratskandidatinnen an ihrem Lieblingsort und geben Einblicke in ihr Privatleben. (red)

Vier Plakate, eine Frau: Barbara Gysi löst sich vom gewohnten Parteiauftritt. Bild: pd

Es ist nicht der erste Wahlkampf, den die Nationalrätin führt. Genau genommen weiss die ehemalige Stadtparlamentarierin, Stadt- und Kantonsrätin nicht auf Anhieb, wie viele schon hinter ihr liegen. Aber es ist ein Wahlkampf, der in seiner Dimension alle bisherigen überragt. Die Last auf den Schultern der 58-Jährigen wiegt schwer, vielleicht schwerer als jene der anderen drei Kandidatinnen, die für den Kanton St.Gallen in den Ständerat ziehen wollen.

Trägt sie den Erfolg der SP weiter?

Für Gysi geht es nicht nur darum, in die kleine Kammer gewählt zu werden. Es geht auch darum, das Politwunder von 2011, als Paul Rechsteiner sich gegen zwei bürgerliche Kandidaten überraschend durchgesetzt hat und der SP zu einem Sitz im Stöckli verhalf, weiterzuschreiben. Gysi sagt:

«Ich spüre die Verantwortung. Aber ich traue mir zu, den Sitz zu verteidigen, zähle auf meinen gefüllten Rucksack und meinen guten Ruf als Sozial- und Gesundheitspolitikerin.»

Man kennt die Nationalrätin und Gewerkschafterin in Land und Kanton, besonders aber in dieser Stadt. Mit der Bibliothekarin ist sie per Du, in den grosszügigen Stockwerken der Bibliothek im Hof zu Wil bewegt sie sich, als wäre es die eigene Stube. «Früher war ich öfter hier, jetzt komme ich vor allem, um Zeitungen zu lesen, die ich nicht abonniert habe. Oder für Ferienlektüre.»

Seit ihrer Eröffnung 2010 ist die Bibliothek Gysi zu einem Lieblingsort geworden. «Sie ist ein Ort, der verbindet. Einer, der allen Menschen offensteht, ganz gleich, wie gross ihr Portemonnaie ist.» Und ein Ort, der auch in ihrer langen politischen Laufbahn eine Rolle spielte.

Eine Liebeserklärung an die Stadt

Der Umbau des alten Brauhauses zur heutigen Stadtbibliothek fällt in die Zeit, in der Gysi noch im Stadtrat sass. Gelungen ist ihr die Wahl in die Wiler Exekutive 2001, vier Jahre nach der Wahl ins Stadtparlament und neun Jahre nach ihrem Zuzug aus Zürich. Dass sie damals reüssierte, sei bezeichnend für ihre Wahlheimat, sagt Gysi:

«Man muss nicht Ur-Wilerin sein, um hier etwas zu bewirken. Die Offenheit der Einwohnerinnen und Einwohner ermöglicht es, sich rasch einzubringen.»

An Wil schätzt Barbara Gysi die Nähe zu den Menschen, gepaart mit einem urban angehauchten Flair, irgendwo zwischen Dorfleben und Grossstadt. Bild: Arthur Gamsa

Barbara Gysi ist keine Frau der überschwänglichen Worte, ihre Sprache ist frei von Pathos. Wenn sie von Wil erzählt, klingt es trotzdem jedes Mal wie eine Liebeserklärung.

Dabei verstand 1991 niemand in ihrem Umfeld, weshalb es die Zürcherin in den Osten zog. Ein Grund war ihre erste Stelle als Sozialpädagogin, ein anderer die Nähe zu den Bergen. Wenn sie wochentags frei hatte, spannte sie im Alpstein aus und damit den Gleitschirm auf. Ein Hobby, das sie erst als Sekretärin der SP-Kantonalpartei aufgab, als die Arbeitszeiten regelmässiger wurden und die freien Zeitfenster auf die in den Bergen überlaufenen Wochenenden fielen. Seither ist sie zu Fuss im Gebirge unterwegs, wann immer es die dichte Agenda zulässt.

Ein anderer, vielleicht noch wichtigerer Grund, der Gysi seit Jahrzehnten in Wil hält, ist die Liebe zur Altstadt. Die Symbiose von moderner und alter Architektur, die Überschaubarkeit, das Kulturangebot. Die Nähe zu den Menschen, gepaart mit einem urban angehauchten Flair, irgendwo zwischen Dorfleben und Grossstadt. Mehrere Jahre lebte Gysi hier in einer WG mit sechs Personen – bis sich ihre Mitbewohnerinnen und -bewohner entschieden, in ein Einfamilienhaus abseits der Stadtmauern zu ziehen. «Ich habe das behütete Leben in einem Haus als Kind geschätzt; heute ist diese Wohnform nichts mehr für mich», sagt sie.

Politische Ziehmutter und Türöffnerin

Gysi sieht Wil auch als politisches Sprungbrett. «Die Stadt bietet mit ihrem Parlament den Nährboden, der einen das Polithandwerk lehrt.» Die SP-Nationalrätin ist nur ein Beispiel: Wil hat Politikerinnen und Politiker wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP), Regierungsrätin Susanne Hartmann (CVP), Nationalrat Lukas Reimann (SVP) oder alt Nationalrätin Yvonne Gilli (Grüne) hervorgebracht.

Wird Gysi Ständerätin, verhilft sie damit dem nächsten Wiler nach Bundesbern: Arber Bullakaj würde für sie im Nationalrat nachrücken. Gysi lernte Bullakaj, damals Teenager, während des Einbürgerungsgesprächs kennen, das sie als Stadträtin mit ihm führte. Sie war es auch, die sein ausgeprägtes politisches Interesse bemerkte und ihn Jahre später von der Kandidatur für das Stadtparlament überzeugte. Barbara Gysi versteht sich in ihrer Funktion auch als Türöffnerin – und könnte es bald wieder sein.

Ihre Tür nach Bundesbern öffnete damals Paul Rechsteiner, für den sie 2011 in den Nationalrat nachrückte. Knapp drei Legislaturen später sagt sie: «Rechsteiner ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild, weil ich kaum jemanden kenne, der so viel für die Menschen erreicht hat. Aber er ist nicht der Einzige.»

Sie nennt alt Regierungsrätin Kathrin Hilber und alt Nationalrätin Hildegard Fässler. Starke und politisch erfolgreiche St.Galler Sozialdemokratinnen, die Gysi als wichtige Weggefährtinnen bezeichnet.

Dank Feminismus in die Politik

Das Elternhaus, die Beteiligung im Klassenrat, aber auch der Feminismus haben Barbara Gysi politisiert. Ebenso die soziale Arbeit, die ihren Blick für gesellschaftliche Ungleichheiten geschärft hat. Deshalb ist sie der Partei beigetreten, deshalb folgte Kandidatur auf Kandidatur. «Ich konnte nicht nur eine bessere Stellung der Frau fordern», sagt sie, «mir war bewusst: Ich muss mich selbst einbringen.» In diesem Bestreben ist sie zuletzt 2018 gescheitert, als sie fürs Präsidium des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) mit dem Ziel kandidierte, Paul Rechsteiners Nachfolge anzutreten. Als Vorsteherin des SGB hätte sie weibliche Angestellte im Sozial- und Gesundheitswesen für die Gewerkschaften gewinnen wollen.

Die Niederlage gegen Konkurrent Pierre-Yves Maillard wertet sie heute als Lehrstück für sich selbst und den männerlastigen SGB. Die Auseinandersetzung mit der Frauenfrage habe letztlich auch zum Frauenstreik von 2019 beigetragen. Ein grosser Erfolg danach war der Sieg der Pflege-Initiative.

Oft ist es Frauenliteratur, die sich Gysi hier in der Stadtbibliothek ausleiht, wenn die Werke denn nicht schon im eigenen Bücherregal stehen. Eine ihrer liebsten Biografien ist die von Margarethe Faas-Hardegger, einer Schweizer Frauenrechtlerin und Gewerkschafterin, prägend in der Arbeiterinnenbewegung um die Jahrhundertwende.

Inhalt vor Selbstinszenierung

Wenn es die Zeit abseits des Wahlkampfs zulässt, liest Gysi viel und gern. Selbst ist sie nur teilweise ein offenes Buch. Transparent etwa, wenn es um Steuerbescheinigungen und Mandatseinkünfte geht, die sie auf ihrer Website bis ins Detail veröffentlicht. Sparsam geht sie mit Informationen um, die ihr Privatleben betreffen.

Einen kleinen Einblick offenbart ihr Instagram-Profil: Sie nennt ihre Lieblingsguetzli (Mailänderli), outet sich als passionierte Sportlerin (Turnen, Leichtathletik und Volleyball), Hobbyköchin, Katzenfreundin und Filmliebhaberin. Videobotschaften über ihre Person kommen meist weniger leichtfüssig daher als solche, in denen sie ihre Positionen manifestiert: faire Löhne und sichere Renten, ein funktionierendes Gesundheitswesen oder Klimaschutzmassnahmen.

Sie sagt: «Als Privatperson will ich mich nicht hervortun. Es sind Inhalte, die ich transportieren will.» Gysi ist Politikerin, Barbara kommt danach.

