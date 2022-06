Porträt 1,55 Meter, grosses Herz: Diese Thurgauerin will in St.Gallen eine nahbare Personalchefin für das Stadtpersonal sein Irene Züblin leitet seit Februar die Personaldienste der Stadt St.Gallen. Wie sie denkt und lebt. Über ihre ersten Wochen im Amt und über ihre Ziele. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Irene Züblin ist als Personalchefin dafür verantwortlich, dass es den 2288 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt St.Gallen gut geht. Bild: Reto Martin

Noch sitzt sie entspannt in ihrem bescheidenen Büro im ersten Stock des Rathauses. Abends wird sie auf der Zuschauertribüne im Waaghaus die Debatte über das neue Personalreglement verfolgen, «gespannt wie ein Regenschirm». Irene Züblin leitet seit Februar die Personaldienste der Stadt St.Gallen. Das neue Personalreglement war bei ihrem Amtsantritt schon fast fertig ausgearbeitet, dennoch hat es die 50-Jährige in den ersten Wochen stark beschäftigt.

«Es ist zum ersten Mal, dass meine Arbeit politische Auswirkungen hat», sagt sie. Sparen bei den Treueprämien, dafür eine Woche Ferien mehr für jüngere Angestellte, eine ausgewogene Vorlage, meint sie. «Nötig, um eine moderne Arbeitgeberin zu sein und auf dem Markt mithalten zu können.» Ihr Ziel: Die Stadtverwaltung soll sich zur besten, gefragtesten Arbeitgeberin in St.Gallen entwickeln.

Für Züblin sind die 2288 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Nummern.

«Sie sind Unikate mit Stärken und Eigenheiten. Wichtige Rädchen, damit die Stadtverwaltung funktioniert.»

Noch kennt sie nicht alle. Begegne sie auf einer Dienststelle einem neuen Gesicht, frage sie sogleich nach dem Namen.

Kleine Frau mit grossem Herz

Seit 1999 arbeitet Züblin in leitender Funktion im Personalwesen, «immer schon in grossen Läden». Bei der Jowa AG und bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG, auch beim Kantonsspital St.Gallen. Sie möge Zahlen, sie möge Menschen.

Züblin wächst als Einzelkind in Hauptwil auf. «Unser Haus stand stets offen. Oft waren andere Mädchen und Buben zu Besuch. Ich war früh sozial unterwegs», sagt sie. Vielleicht deshalb sei sie nun Personalchefin. Doch zuerst absolviert sie eine kaufmännische Lehre bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG.

Sie schliesst im Frühling ab, für Herbst plant sie einen Sprachaufenthalt in Grossbritannien. Die Zeit dazwischen überbrückt Züblin in der Personalabteilung. Nach Grossbritannien kehrt sie in die gleiche Abteilung zurück und vertritt eine Angestellte, die unbezahlten Urlaub bezieht.

«Ich bin in diese Branche reingerutscht und dann hat es mich gepackt.»

Sie übernimmt die Verantwortung für die Lehrlinge. «War ich mit ihnen unterwegs, fragten sich Beobachterinnen und Beobachter stets: Wer ist denn da der Chef?» Züblin spricht damit ihre Grösse an. 1,55 Meter. «Dafür habe ich ein grosses Herz.»

Nach einem strengen Tag in die Klangschale

Eine Grundvoraussetzung für eine Personalchefin, ist sie überzeugt. Ihr bedeuten Wertschätzung, Toleranz, Respekt, Zusammenhalt und Zufriedenheit viel. «Dass man sich nicht auffressen lässt von Dingen, die man nicht hat. Privat und beruflich.» Simple Ferien schätzen, wenn man sich keine anderen leisten kann. Oder: «Mit der Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auskommen, über die man verfügt. Schliesslich gibt es ein Budget und einen Stellenplan.»

Züblin – ihr einst rotes Haar ist heute weiss – spricht von Demut und Achtsamkeit. In ihrem Büro steht ein buntes Schwein. «Es symbolisiert meinen inneren Schweinehund und ist ein somatischer Marker», sagt sie. Sie sei sehr hilfsbereit, zu hilfsbereit. «Deshalb landen immer wieder Dinge bei mir, für die ich nicht zuständig bin. Ich schaue dann das Schwein an und es hilft mir, mich abzugrenzen.» Auf dem Gestell nebenan befindet sich eine Mini-Klangschale. Daheim eine grosse. Züblin stellt sich nach einem strengen Arbeitstag rein, stösst sie an und wartet, bis sie aufhört zu vibrieren.

«Schon bin ich geerdet.»

Interessiert sie sich für Esoterik? «Nein, kein bisschen.» Für Buddhismus? «Ich bin erzkatholisch. Alles nur persönliche Methoden, um im Lot zu bleiben.» Ihr Vater, Jahrgang 1924, und ihre Mutter, Jahrgang 1936, aus Bayern, hätten ihr Tiefgründigkeit mitgegeben. Auch das habe sie zu der nahbaren Personalchefin reifen lassen, die sie heute sei.

Die schönen und die anderen Seiten

Mit vielen der 2288 Angestellten der Stadtverwaltung steht Züblin nicht in direktem Kontakt. «Weil es rund läuft für sie», sagt Züblin. Andere hätten mehr Anliegen, bräuchten mehr Aufmerksamkeit. «Der schlimmste Fall: Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter sich das Leben nimmt und man die Familie begleiten muss. Ich habe das früher mehrmals erlebt. Das bewegt.»

Und ein paar Tage später wird eine Mitarbeiterin dann Mutter, ein Mitarbeiter befördert. Es sind die schönen Seiten des Berufes. «Sie überwiegen, sonst wäre ich nicht hier.» Neben dem Gehalt, so Züblin, bekomme sie einen Herzenslohn. Bereichernde Begegnungen mit vielen verschiedenen Menschen. Oder Dankbarkeit, wenn nach einer Kündigung trotzdem alle zufrieden auseinandergehen. «Dann habe ich meinen Job erfolgreich erledigt.»

Die Fluktuation sei heute wesentlich höher als zu Beginn ihrer Karriere. «Gerade jungen Leuten sind zwar berufliche Entwicklung und Mitspracherecht wichtig, aber eben auch Freizeit, Arbeitsklima, Lohn.» Stimmt ein Faktor nicht, orientieren sie sich oft lieber neu als durchzubeissen. «Das fordert den Arbeitgeber heraus.»

Rosenliebhaberin mit alter Katze

Einige Fraktionen werden am Dienstagabend an der Stadtparlamentssitzung die Wohnsitzzulage kritisieren, die Angestellte, die in der Stadt wohnen, noch immer erhalten. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben unterdessen in anderen Orten. Auch Züblin, nämlich in ihrem Elternhaus in Hauptwil, mit ihrem Mann, die Stiefsöhne sind erwachsen und ausgezogen. Das Thurgauer Dorf sei ihr «Kraftort».

Dort badet sie an heissen Tagen im Weiher, in dem sie als Kind schwimmen gelernt hat. Dort erholt sie sich im Garten und pflegt ihre vielen Rosen. Ihr Hausmittel:

«Haben sie Läuse, besprühe ich sie mit Schwarztee.»

Im Sommer fährt sie E-Bike, im Winter geht sie langlaufen. Eigentlich reist sie gerne, aber ihre Katze ist alt und nur ungern allein. «Nun nehmen wir Rücksicht auf sie.» Züblin hält in einem Aussengehege zudem drei Meerschweinchen. Sie heissen Einstein, Maria und Magdalena.

Weniger Kübel, mehr Kontakte

Die Personaldienstleiterin arbeitet 100 Prozent, ihr Gatte ist Hausmann. Der Auftrag des Parlaments, den Frauenanteil in Führungspositionen auf 50 Prozent zu erhöhen, ist für sie deshalb logisch. «Wir arbeiten gerade an einem Mentoringprogramm, um Nährboden bei den Chefs für diese Idee zu schaffen und um potenziellen weiblichen Nachwuchs zu befähigen.»

Was würde Züblin gerne sonst noch ändern? Sie überlegt und sagt lachend: «Nicht mehr jeden Arbeitsplatz mit einem Abfallkübel ausstatten.» Wer etwas entsorgen müsse, könne das gesammelt an einem Ort tun. «Bringt Bewegung und Kontakte.»

