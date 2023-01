Polizeimeldungen «Es geht nur darum zu zeigen: Hey, ein Ausländer war’s»: Wird Herkunft von Tätern in St.Galler Polizeimeldungen bald nicht mehr genannt? Muss die Polizei über die Herkunft von Straftäterinnen und Straftätern informieren oder nicht? Ja, sagt das St.Galler Polizeigesetz. Doch erst kürzlich schwächte das Bundesgericht eine ähnliche Norm im Kanton Zürich deutlich ab. Kantonsrätin Monika Simmler (SP) fragt die St.Galler Regierung in einem Vorstoss, ob das Gesetz nun angepasst wird. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Laut Kantonsrätin Monika Simmler (SP) ist das Polizeirecht des Kantons St.Gallen nicht mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts vereinbar. Bild: Benjamin Manser

«Der 32-jährige Tunesier versuchte, durch ein Fenster in das Geschäft zu gelangen.»

«Bei den mutmasslichen Einbrechern handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer und einen 24-jährigen Portugiesen.»

Die beiden Passagen stammen aus zwei Medienmitteilungen der Kantonspolizei St.Gallen, die in den vergangenen Wochen veröffentlicht wurden. Sie sind nicht ungewöhnlich, doch bot ein Detail in der Vergangenheit oft Anlass zu Kritik: die Nennung der Nationalität der Täterinnen und Täter.

Kanton darf Nennung nicht vorschreiben

Im vergangenen Jahr wurde die Diskussion im Kanton Zürich wieder entfacht. Eine neue Norm im Zürcher Polizeigesetz sollte die Polizeien des Kantons dazu verpflichten, in jedem Fall die Nationalität von Täterinnen und Tätern, Tatverdächtigen und Opfern zu nennen. Kritikerinnen und Kritiker legten dagegen Beschwerde ein und zogen vor das Bundesgericht. Dieses hob die Norm zwar nicht auf, doch reduzierte es den Anwendungsbereich stark.

Gemäss Bundesgerichtsurteil gilt ab dem Zeitpunkt, an dem ein Strafprozess gegen eine Person läuft, die Strafprozessordnung des Bundes. Weil diese dem kantonalen Recht übergeordnet ist, dürfe der Kanton nicht vorschreiben, dass von sämtlichen Tatverdächtigen die Herkunft öffentlich gemacht werden muss. Bei Unfallopfern oder Vermissten könne er jedoch eine solche Regel erlassen. Aus diesem Grund liess das Bundesgericht die Norm stehen.

Vorstoss im Kantonsrat

Besagten Bundesgerichtsentscheid hat SP-Kantonsrätin und HSG-Strafrechtsprofessorin Monika Simmler nun in einer einfachen Anfrage an die St.Galler Regierung aufgegriffen. Sie fragt, ob das Polizeigesetz entsprechend dem Bundesgerichtsentscheid angepasst wird, ob dafür die aktuelle Gesetzesrevision genutzt werde und welche Weisungen künftig für die Polizei gelten sollen.

Vom Entscheid des Bundesgerichts fühle sie sich bestätigt, sagt Simmler. «Als die Norm in St.Gallen eingeführt wurde, haben wir bereits gewarnt, dass sie bundesrechtswidrig ist.» Sie sei froh, dass das Bundesgericht zu dieser Einschätzung gekommen ist.

Monika Simmler, St.Galler SP-Kantonsrätin und Strafrechtsprofessorin an der HSG. Bild: PD

Doch würde das Bundesgericht bei einer Prüfung des St.Galler Polizeigesetzes tatsächlich zum gleichen Schluss kommen wie kürzlich beim Zürcher Gesetz? «Definitiv», sagt Simmler.

«In St.Gallen wäre ein Entscheid noch eindeutiger.»

Bei der St.Galler Vorschrift zur Nennung der Staatsangehörigkeit sei explizit von Straftaten die Rede. Sie gelte somit nur für Personen, gegen die ein Strafverfahren läuft. Unfallopfer oder Vermisste seien davon ausgenommen.

Wie über die Täterschaft zu informieren sei, ist laut Simmler in der Strafprozessordnung des Bundes geregelt. Deshalb sei die Norm im St.Galler Polizeigesetz irrelevant für die Kommunikationsarbeit der Polizei. «Diese Regel kann gar nie zur Anwendung kommen, also sollte man sie streichen», sagt Simmler. Sie empfehle, dafür die laufende Polizeigesetzrevision zu nutzen.

Was sagt der Bund?

In der Strafprozessordnung des Bundes finden sich Regeln, wie mit den Informationen einer oder eines Tatverdächtigen umzugehen ist. Demnach müssen zwingend die Persönlichkeitsrechte der in Polizeimeldungen genannten Personen geachtet werden.

Bei sämtlichen preisgegebenen Informationen sei die Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Wenn die Information zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen könnte, zum Beispiel bei einer Fahndung, dürfe die Nationalität genannt werden. Ausserdem sollte die Polizei nur über solche Details informieren, wenn dafür ein öffentliches Interesse bestehe, betont Simmler.

«Ob aber ein Italiener oder ein Schweizer zu schnell gefahren ist, hat für die Öffentlichkeit keine Relevanz.»

Eine kantonale Regelung, wonach von jeder Person, die in einer Polizeimeldung erwähnt werde, die Nationalität genannt werden müsse, mache weder kriminalistisch noch mit Blick auf die Rechtslage einen Sinn. Simmler sagt: «Es geht nur darum zu zeigen: ‹Hey, ein Ausländer war's›.»

Damit kritisiert sie die Regelung auch in politischer Hinsicht. Sie sei das Resultat einer Kampagne der SVP. «Diese Norm stammt aus einer Zeit, in der sich die SVP in allen Kantonen auf das Thema Ausländerkriminalität gestürzt hat», sagt sie.

«Das Ziel war, gegen Ausländer Stimmung zu machen und Vorurteile zu schüren.»

Mit einer sachlichen Diskussion über die Einflussfaktoren und Bekämpfung von Kriminalität habe das nichts zu tun.

Was sagt die SVP?

Karl Güntzel, St.Galler SVP-Kantonsrat und Leiter Fachkommission Sicherheits- und Justizdepartement. Bild: Urs Bucher

Kantonsrat Karl Güntzel ist Präsident der Fachkommission Sicherheits- und Justizdepartement der SVP St.Gallen. Er widerspricht Simmlers Vorwurf: «Es geht uns sicher nicht darum, gegen eine Bevölkerungsgruppe Stimmung zu machen», sagt er. Von ihm aus könne man auch schreiben, dass ein Straftäter Schweizer ist. Vielmehr seien er und viele aus der SVP-Fraktion der Ansicht, dass es die Bevölkerung interessiere, welche Nationalität eine Straftäterin oder ein Straftäter hat. «Es ist ja bekannt, dass Ausländer überproportional häufig in Schweizer Gefängnissen einsetzen», sagt er.

Ausländeranteil in Schweizer Gefängnissen Gemäss Bundesamt für Statistik lag der Anteil inhaftierter Ausländer in der Schweiz im Jahr 2021 bei zirka 66 Prozent. Dies bei einem Ausländeranteil von rund 39 Prozent. (hol)

Die Forderung, die Norm im St.Galler Polizeigesetz zu streichen, ist laut Güntzel «zu wenig begründet». Seines Wissens enthalte die Strafprozessordnung des Bundes keine solche Einschränkungen. Daher gehe es dabei um eine gesellschaftspolitische und nicht rechtliche Frage, über welche die Zürcher Stimmberechtigten seinerzeit abgestimmt hatten. Abschliessend sagt Güntzel:

«Die Bundesrichter würden sich lieber mit wirklichen Rechtsfragen befassen und den Pendenzenberg abbauen, statt sich in die Politik einzumischen.»

Kantonspolizei muss sich weiter an Regelung halten

«Wir haben Kenntnis vom ergangenen Bundesgerichtsentscheid erhalten», sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, Hanspeter Krüsi auf Anfrage. Für die Medienstelle der Kapo werde sich aber vorerst nichts ändern. Krüsi sagt: «Wir sind an die geltende kantonale Rechtsgrundlage gebunden und setzen diese entsprechend um.» Sollte die Regelung der Bundesgesetzgebung widersprechen, sei es Aufgabe der Politik, sie zu ändern oder abzuschaffen.

Derweil wartet Simmler auf die Beantwortung ihres Vorstosses. «Ich erwarte von der Regierung eine Bestätigung, dass die Norm nicht anwendbar ist und die Bereitschaft, sie zu streichen.» Weiter erhoffe sie sich eine Ankündigung, wie man in der Sache weiter vorgehen wolle.

Sie traue der Regierung zu, dafür einen differenzierten Ansatz zu finden. Unabhängig davon, wie die Mehrheitsverhältnisse im Kantonsrat aussähen: «Jetzt sollte klar sein, dass der Kanton das Bundesgericht und die Bundesgesetzgebung nicht überstimmen kann», sagt Simmler.

SVP reicht weiteren Vorstoss ein

Sascha Schmid, St.Galler SVP-Kantonsrat. Benjamin Manser

In der Zwischenzeit ist der Druck auf die St.Galler Regierung weiter gewachsen, sich dem Thema zu widmen. SVP-Kantonsrat Sascha Schmid reichte am Donnerstag zum selben Thema eine Einfache Anfrage ein. Darin bezieht er sich auf die Silvester-Krawalle in Berlin, bei denen es Übergriffe auf Polizei- und Rettungskräfte gab. Zur Herkunft der Täterinnen und Täter werde geschwiegen, schreibt er und zieht einen Vergleich zu den St.Galler Osterkrawallen im Jahr 2021. Von den Jugendlichen, die in deren Folge festgenommen wurden, hätten fast alle einen Migrationshintergrund.

Auch Schmid will wissen, ob die aktuelle Praxis der Kantonspolizei weiter fortgeführt werden soll. «Angesichts der aktuellen Vorkommnisse erscheint ein klares Bekenntnis der Regierung zu den geltenden gesetzlichen Bestimmungen als zentral», schreibt Schmid.

