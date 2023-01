Polizeisprecher Pascal Häberli erklärt den Grosseinsatz auf dem Gelände des BZR in Rorschach.

Polizeilicher Grosseinsatz «Eine absolute Krisensituation»: Die Berufsschulen in Rorschach und Altstätten sind nicht die ersten in der Ostschweiz, die Drohanrufe erhalten Am Mittwoch verursachte ein anonymer Drohanruf einen Grosseinsatz der Polizei und die Evakuierung der Berufs- und Weiterbildungszentren (BZR) in Rorschach und Altstätten. Es ist nicht das erste Mal, dass Drohungen an eine Ostschweizer Berufsschule einen Grosseinsatz auslösen. Mit einer Warn-App war man diesmal aber gut vorbereitet. Aylin Erol Jetzt kommentieren 11.01.2023, 17.43 Uhr

Das Areal des Berufs- und Weiterbildungszentrums in Rorschach. Es blieb den ganzen Mittwoch gesperrt. Bild: Andrea Stalder

Ausgerüstet mit Panzerschutzwesten, Helmen und Gewehren soll die Polizei herumgelaufen sein. «Da war einem dann schon nicht mehr so wohl. Man wusste nicht: Ist es eine Bombendrohung?» Das erzählt der Rorschacher Roland Hochreutener. Er wohnt direkt gegenüber dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach (BZR). Hier und am Standort in Altstätten war am Mittwochmorgen ein Grossaufgebot an Polizeikräften im Einsatz.

«Kurz nach 7 Uhr hat die Kantonspolizei St.Gallen Kenntnis von einem anonymen Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten erhalten», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen gegen 9 Uhr morgens schliesslich den Medien und gibt Entwarnung. Durchsuchungen hätten keine Auffälligkeiten ergeben. Dennoch blieben die Schulen am Mittwoch ganztags geschlossen und das ganze Schulareal abgeriegelt. Die Lernenden arbeiteten stattdessen in ihren Betrieben.

Ein Augenzeuge schildert, wie er den Grosseinsatz in Rorschach erlebt hat.

Wonach gesucht wurde und womit der anonyme Anrufer gedroht hatte, darüber möchte die Polizei aus Ermittlungsgründen keine Auskunft geben. Nur so viel: «Wir haben Ermittlungen eingeleitet und ziehen dabei insbesondere die Möglichkeit in Betracht, dass ein falscher Alarm provoziert wurde.»

Schule war dank Warn-App gut vorbereitet

War das Ganze einfach ein schlechter Witz? «Selbst wenn dem so wäre: Wir nehmen jede Drohung ernst. Immerhin könnte es um Menschenleben gehen», sagt dazu Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Kurz nach Eingang des Drohanrufs hatte die Polizei deshalb die BZR-Schulleitung kontaktiert, damit das Gelände so schnell wie möglich geräumt werden konnte. 500 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen wurden so in kürzester Zeit evakuiert.

Viele Lernende kreuzten aber auch gar nicht erst auf, weil die Schulleitung sie bereits zuvor erreichte. Lehrpersonen wurden mit einer Warn-App der Schule informiert. «Diese ist zuletzt wegen des Corona-Lockdowns in Gebrauch gewesen», sagt BZR-Rektor Rolf Grunauer.

Dank der App, die bereits seit fünf Jahren im ganzen Kanton in Betrieb sei, und eines guten Krisenkonzepts sei man, so gut man eben nur könne, auf eine solche Situation vorbereitet gewesen. Trotzdem muss Grunauer erwähnen:

«Für uns war das Ganze eine absolute Krisensituation.»

Zum Glück sei niemand verletzt worden und konnte früh Entwarnung gegeben werden. Grunauer war zur Zeit der Evakuierungen nicht vor Ort und weiss deshalb nicht, wie es den Schülerinnen und Schülern erging, als die Polizei sie mit voller Ausrüstung aus den Schulhäusern geleitete. «Von den Lehrpersonen hörte ich, dass alles sehr ruhig abgelaufen ist. Aber natürlich war man angespannt und verunsichert.»

Grunauer ist seit 17 Jahren am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal. Eine Situation wie diese hat er noch nie erlebt: «Es ist das erste Mal, dass ich eine solche Drohung, die ein Polizeiaufgebot in dieser Dimension verlangt, erlebte.»

Insgesamt standen über 100 Mitarbeitende der Kantonspolizei – Einsatzdisponenten, Frontpatrouillen, die Interventionseinheit, Führungskräfte, Ermittler und diverse Fachspezialisten – im Einsatz. Kapo-Mediensprecher Hanspeter Krüsi geht davon aus, dass der Einsatz mehrere tausend Franken gekostet haben wird.

Thurgauer Berufsschule wurde 2022 auch gedroht

An einer Berufsschule im Thurgau kam es im Januar 2022 zu einem ähnlichen Fall: An einem Samstag ging beim Berufsbildungszentrum Weinfelden (BBZ) ein anonymer Anruf ein. Der Anrufer drohte damit, dass «am Montag an der Schule etwas passieren» würde.

Die Kantonspolizei Thurgau war daraufhin im Dauereinsatz und konnte die mutmasslichen Täter, zwei 17- und 18-jährige Jugendliche, noch vor Schulbeginn am Montag ausfindig machen. Eine Evakuierung, wie es die Schülerinnen und Schüler am BZR in Rorschach und Altstätten erlebten, blieb den Thurgauer Lernenden damals erspart.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, kann bestätigen, dass Drohungen im Allgemeinen – gegen Einzelpersonen oder Beamte beispielsweise – in den letzten Jahren zugenommen haben. Vor allem soziale Medien würden bei der Übermittlung dieser Drohungen eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Krüsi betont aber:

«Solche schweren Drohungen, wie sie am BZR ausgesprochen wurden, sind nach wie vor sehr selten.»

Und auch Grosseinsätze in diesem Umfang kämen kaum vor. «Doch da dem BZR im Allgemeinen gedroht wurde, die Schule aber drei verschiedene Standorte hat, mussten wir alle drei absichern.»

